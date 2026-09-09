Audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram para conocer la sentencia se reinstala

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más en el caso Pruebas Covid 19 por delincuencia organizada se reinstaló pasadas las 17:00 de este miércoles 9 de septiembre de 2026, luego de que el expresidente pidiera el alta para escuchar vía telemática la sentencia.

Abdalá Bucaram y la audiencia para emitir sentencia por el caso Pruebas Covid 19

El Tribunal de Garantías Penales de Quito reinstaló la aundiencia de juicio contra Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más por el caso Pruebas Covid 19, la tarde de este miércoles.

El juez ponente inició con la exposición de los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado y, luego, suspendió por 15 minutos la audiencia hasta que una de las partes se pueda conectar telemáticamente. Esto ocurrió alrededor de las 17:45.

A las 18:26, la audiencia se reinstaló y el juez ponente continuó con la exposición.

Sin embargo, inconvenientes en la conexión con la traductora técnica del procesado extranjero Sheinnman Oren, siguieron dilatando el avance de la audiencia.

A las 18:52 el juez volvió a dar un tiempo de 15 minutos hasta que la traductora sea trasladada por el Bloque de Búsqueda al Tribunal.

El caso Pruebas Covid 19 que involucra a Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más

La Fiscalía investigó la negociación de 21 000 pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19.

Según las investigaciones, las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.

De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, en ese lapso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.

Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionando delitos contra el régimen económico de desarrollo y la fe pública.

Por este caso, dos personas ya fueron sentenciadas por procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados.

Noticia en desarrollo…

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