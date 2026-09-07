Clínica reporta estado de salud de Abdalá Bucaram a tribunal del caso Pruebas Covid 19

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La clínica que trata al expresidente Abdalá Bucaram, procesado en el caso Pruebas Covid 19, remitió un reporte al tribunal de juicio en el que explica su estado de salud. Esto ocurre luego de que el Tribunal suspendiera por sexta ocasión la reinstalación de la audiencia para dar a conocer la sentencias contra el expresidente, su hijo Jacobo y otros, por supuesta delincuencia organizada.

Abdalá Bucaram y su estado de salud, según la clínica que lo trata

El expresidente Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, de 74 años, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica privada, en Guayaquil, según un certificado médico emitido el 5 de septiembre de 2026.

El documento fue elaborado en respuesta a un requerimiento judicial dirigido al centro médico por el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito.

De acuerdo con el certificado, Bucaram ingresó al servicio de Emergencias del hospital el 2 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 22:00.

¿Qué ocurrió con la salud de Abdalá Bucaram?

Según el certificado médico, a su llegada el paciente Abdalá Bucaram fue evaluado de manera inmediata y se le realizaron procedimientos de monitorización, canalización de un acceso venoso periférico y toma de signos vitales.

El electrocardiograma (EKG) de ingreso evidenció un cuadro compatible con una arritmia ventricular, señala el documento.

Ante esta situación, se instauró de manera urgente tratamiento farmacológico protocolizado para la estabilización hemodinámica y el control del ritmo cardíaco. Posteriormente, Bucaram ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras la estabilización inicial, se realizó una interconsulta con su médico tratante, el cardiólogo y especialista en Electrofisiología Xavier Vallejo, quien indicó medicación antiarrítmica especializada.

Además, el certificado señala que se solicitó el manejo especializado de terapia intensiva a cargo del médico especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Nelson Córdoba.

Bucaram permanece bajo monitorización continua en UCI

Al momento de la emisión del certificado, el 5 de septiembre, Bucaram permanecía ingresado en la UCI del Hospital de Especialidades Borja Clinic.

El documento indica que se encontraba clínicamente estable, bajo un régimen de monitorización continua y recibiendo tratamiento médico especializado integral.

Su atención está a cargo de Xavier Vallejo, como médico especialista en Cardiología y Electrofisiología y médico tratante.

Además, Nelson Córdoba, como médico especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo e intensivista de la UCI.

Francisco Eduardo Borja Ponce, director médico de la clínica, y por los médicos Nelson Córdoba y Xavier Vallejo, suscribió el certificado.

La certificación señala que la información fue emitida con base estricta en los registros que constan en la Historia Clínica Única del paciente.

Te recomendamos