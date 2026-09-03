Tribunal ordena aprehensión de Abdalá Bucaram cuando reciba el alta de la clínica

El Tribunal del caso Pruebas Covid 19 ordenó al Bloque de Búsqueda de la Policía ubicar a Abdalá Bucaram para que escuche la sentencia oral en su contra, ante una nueva ausencia que obstaculiza la diligencia por sexta ocasión.

Tribunal ordena aprehensión de Abdalá Bucaram cuando reciba el alta

En el caso Pruebas Covid 19, ante la nueva ausencia del procesado Abdalá Bucaram a la reinstalación de la audiencia de juicio para conocer la sentencia, Fiscalía instó al Tribunal a disponer las acciones correspondientes e investigar las recurrentes dilaciones.

Al igual que en ocasiones anteriores, el Tribunal ofició al Bloque de Búsqueda de la Policía para que acuda a la clínica donde estaría Abdalá Bucaram y verifique si puede escuchar la resolución oral dentro de la causa por delincuencia organizada.

La fiscal del caso, Lidia Sarabia, dijo que “esto es inadmisible, inaudito y sin precedentes”. Agregó que si no se conecta se va a ordenar la aprehensión.

En esta causa, el expresidente de la República es procesado junto a su hijo Jacobo Bucaram.

Audiencia fallida por sexta ocasión y orden de aprehensión

Por sexta ocasión, la reinstalación de la audiencia del caso Pruebas Covid 19 se declaró fallida por la ausencia de Bucaram.

El Tribunal dispuso al Bloque de Búsqueda de la Policía vigilancia permanente en la clínica donde estaría Abdalá Bucaram. “Al recibir el alta, será aprehendido para comparecer”, informó Fiscalía.

La quinta ocasión que no se reinstaló la audiencia

El pasado lunes 31 de agosto fue la quinta ocasión que la audiencia de juicio en la que solo resta dar a conocer la sentencia no se reinstaló.

Según la defensa del exmandatario, Abdalá Bucaram sigue hospitalizado por un problema cardíaco.

Nuevamente, el Tribunal dispuso al bloque de búsqueda de la Policía localizar al procesado en una clínica de Guayaquil.

Sin embargo, el oficial informó que el personal de esa casa de salud no brindó las facilidades para conocer su paradero.

Hoy decido romper un silencio que durante años he preferido mantener. Lo hago no como ex primera dama, sino como esposa, madre y mujer que vive con profunda angustia lo que considero una persecución implacable contra mi esposo y mi familia, acompañada durante décadas por… pic.twitter.com/1DCT80Pnzg — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 26, 2026

Otros diferimientos

Hace 24 días, la ausencia de una perito y un defensor impidió dar lectura a la resolución judicial sobre el caso Pruebas Covid 19.

Hace seis días, la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram se suspendió por un corte de energía eléctrica.

Finalmente, hace cinco días, el Tribunal declaró fallida la audiencias tras confirmar el internamiento de Abdalá Bucaram en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Investigación de la Fiscalía del caso Pruebas Covid 19

Fiscalía investiga el supuesto delito de delincuencia organizada para la negociación de 21 000 pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19.

Según las investigaciones, las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.

De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, en ese lapso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.

Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionando delitos contra el régimen económico de desarrollo y la fe pública.

En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, declararon en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.

El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.

Noticia en desarrollo