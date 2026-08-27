Tribunal fija nueva fecha para el juicio de Abdalá Bucaram por el caso Pruebas Covid-19

La audiencia de juzgamiento del caso Pruebas Covid-19 fue declarada fallida este miércoles 26 de agosto de 2026. La diligencia no pudo reinstalarse por la ausencia del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.

Su defensa informó al tribunal que Bucaram permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI), después de una intervención médica de emergencia. El juez ponente, Gandhy Cervantes, dispuso que esa información sea convalidada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y entregada al tribunal.

La audiencia se convocó para el 31 de agosto

Cervantes fijó la reinstalación de la diligencia para el lunes 31 de agosto, a las 17:00. Si tampoco puede desarrollarse ese día, el tribunal volverá a convocarla para el jueves 3 de septiembre, a la misma hora.

👉 https://t.co/7EXJyeWtEc || La lectura de sentencia fue reprogramada para el 31 de agosto. 👇👇👇 pic.twitter.com/UfJww9SAJx — El Comercio (@elcomerciocom) August 27, 2026

Debido a los aplazamientos registrados dentro de esta causa, el magistrado estableció un calendario consecutivo. Si la audiencia no se instala en las fechas previstas, se realizarán nuevas convocatorias para los lunes y jueves hasta completar el juzgamiento y emitir una decisión oral.

El tribunal también mantiene la disposición de garantizar la comparecencia de todas las partes procesales, incluso mediante el uso de la fuerza pública.

Cuatro procesados por supuesta delincuencia organizada

Además de Abdalá Bucaram Ortiz, en el caso están procesados su hijo Jacobo Bucaram Pulley; el ciudadano israelí Sheinman O.; y Leandro B., exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito.

Los cuatro enfrentan un proceso por el presunto delito de delincuencia organizada. La causa comenzó formalmente en agosto de 2020.

¿Qué se investiga en el caso Pruebas Covid-19?

El proceso busca determinar si Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pulley, Sheinman O., y Leandro B., incurrieron en el supuesto delito de delincuencia organizada. Los cuatro son juzgados dentro de la causa denominada Pruebas Covid-19.

La investigación comenzó formalmente en agosto de 2020 y actualmente se encuentra en etapa de juicio. El tribunal deberá completar la audiencia antes de anunciar su decisión oral sobre los procesados.

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