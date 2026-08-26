Nuevamente se suspende la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram en Guayas

El Tribunal Penal declaró fallida la reinstalación de la audiencia de juicio de Abdalá Bucaram convocada para las 17:00 de este miércoles 26 de agosto de 2026. La diligencia judicial, orientada a dar a conocer la resolución oral de la sentencia por presunta delincuencia organizada en el caso ‘Pruebas Covid-19 Agentes AMT’, no pudo concretarse ante la hospitalización del expresidente en una clínica privada de Guayaquil.

Suspensión de la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram y nueva fecha

Frente a la imposibilidad de enlazar al exmandatario por vía telemática, los jueces dispusieron una nueva convocatoria para el lunes 31 de agosto a las 17:00.

Para esa jornada, el tribunal determinó que el procesado deberá contar con el acompañamiento de un profesional médico que certifique su estado de salud para que pueda conectarse a la lectura de la sentencia.

Verificación policial en clínica y rechazo inicial a diferimiento

Horas antes de la sesión, la defensa técnica del procesado ingresó un pedido formal de aplazamiento argumentando una intervención quirúrgica de urgencia en su corazón por fallas en un dispositivo cardíaco, además de un diagnóstico de fibrilación y aleteo auricular.

Aunque el Tribunal rechazó inicialmente la solicitud y ofició al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional para constatar el cuadro clínico en la clínica mencionada, el médico tratante confirmó a las autoridades judiciales que el exmandatario permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado y restricción de visitas, impidiendo el acceso de los uniformados.

Conexión de coinculpados y detalles de la acusación fiscal

A la convocatoria telemática sí compareció su hijo Jacobo Bucaram Pulley, también procesado en la causa junto a Sheinman Oren, Leandro Berrones y Orietta Isabel Marengo Pita.

La Fiscalía investiga la comercialización irregular de 21 000 pruebas diagnósticas e insumos médicos durante la pandemia, señalando el uso de bienes y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para custodiar los traslados y atribuyendo pagos en efectivo a los involucrados.

Pronunciamiento de María Rosa Pulley en redes sociales

A través de las cuentas digitales del expresidente, su esposa María Rosa Pulley emitió una declaración pública en la que calificó el proceso como una persecución y solicitó respeto al debido proceso.

Pulley detalló que Bucaram Ortiz fue operado tras jornadas de fuerte tensión emocional, reiteró que su condición es delicada bajo estricta vigilancia en UCI y pidió consideración médica y humana ante el deterioro de su salud.

Preguntas frecuentes sobre la suspensión de la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram

❓ ¿Por qué se declaró fallida la audiencia de juicio de Abdalá Bucaram?

Porque el exmandatario se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica privada.

El médico tratante certificó que el procesado no podía conectarse ni recibir visitas tras una cirugía cardíaca.

❓ ¿Para qué fecha fue reprogramada la reinstalación de la diligencia?

Para el lunes 31 de agosto de 2026 a las 17:00.

El Tribunal dispuso que ese día Bucaram deberá conectarse vía telemática acompañado por un médico.

❓ ¿Qué ordenó el Tribunal Penal al Bloque de Búsqueda de la Policía?

Acudir a la clínica privada en Guayaquil para verificar directamente su condición de salud.

Los jueces rechazaron inicialmente el pedido de diferimiento antes de confirmar el reporte médico oficial.

❓ ¿Qué delito se juzga en el caso Pruebas Covid-19 Agentes AMT?

Presunta delincuencia organizada por comercialización irregular de 21.000 pruebas e insumos médicos.

El proceso penal involucra también a Jacobo Bucaram, exagentes de tránsito y ciudadanos extranjeros.

❓ ¿Cuál fue el pronunciamiento de la esposa de Abdalá Bucaram en redes?

Señaló que su esposo fue intervenido de emergencia del corazón y pidió trato humano y debido proceso.

María Rosa Pulley difundió fotografías del exmandatario en el centro médico indicando que su estado es reservado.

Te recomendamos