Un apagón suspende la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram en Guayaquil

La instalación de la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram Ortiz quedó suspendida la mañana de este martes 25 de agosto de 2026 en Guayaquil. La causa penal por supuesto tráfico ilícito de armas de fuego y municiones no pudo instalarse debido a un corte imprevisto en el suministro de energía eléctrica registrado cerca de las 08:00 en la Unidad Judicial Penal Norte 2, ubicada en el centro comercial Albán Borja.

Corte de luz paraliza el juicio contra Abdalá Bucaram

El apagón dejó sin servicio eléctrico ni conectividad de internet a las salas del complejo judicial unos 30 minutos antes de la hora fijada para la diligencia (08:30).

Ante la falla técnica generalizada, la Policía Nacional restringió el paso de abogados y usuarios al edificio. El equipo defensor del exmandatario acudió a la sede, pero debió retirarse al confirmarse la suspensión de todas las actividades. La Judicatura deberá señalar una nueva fecha y hora para la reinstalación.

Pruebas testimoniales y justificación médica de la defensa

En esta etapa procesal, la Fiscalía General del Estado tenía previsto sustentar sus alegatos y presentar los testimonios de ocho policías que actuaron en el allanamiento a la vivienda del procesado el 3 de junio de 2020, fecha en la que se halló una pistola con municiones sin justificación legal.

Por su parte, la defensa técnica argumenta que el arma fue un obsequio protocolario durante su mandato presidencial (1996-1997). Bucaram no iba a comparecer de forma presencial tras ingresar un certificado médico por insuficiencia cardíaca que le otorgó 30 días de reposo desde el 20 de agosto de 2026.

Caso Pruebas COVID-19 y convocatoria para lectura de sentencia

El exmandatario de 74 años afronta de manera simultánea el caso denominado Pruebas COVID-19, por supuesta delincuencia organizada relacionada con la venta ilegal de 21 000 pruebas rápidas e insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.

En este expediente están procesados Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley (en calidad de colaboradores), además de Leandro Berrones Rosero y el ciudadano israelí Sheinman Oren (señalados como autores directos).

Sanciones por dilaciones procesales y modalidad de audiencia

Tras dos intentos fallidos para la lectura de la resolución (el 3 y 7 de agosto), el Tribunal de Garantías Penales impuso una multa de dos salarios básicos (964 dólares) al abogado de Berrones y a la perita traductora de Oren por no presentarse, disponiendo el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.

La diligencia quedó fijada para este miércoles 26 de agosto de 2026, a las 17:00, bajo modalidad híbrida entre el Complejo Judicial Norte de Quito y conexión telemática por Zoom.

Preguntas frecuentes sobre la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram que fue suspendida por un apagón

❓ ¿Por qué se suspendió la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram en Guayaquil?

Debido a un apagón que dejó sin electricidad e internet a la Unidad Judicial Albán Borja.

El corte de energía ocurrió alrededor de las 08:00 de este martes 25 de agosto de 2026, media hora antes de la cita.

❓ ¿Qué delito se juzga en este proceso penal contra el expresidente?

El presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.

La causa se desprende del hallazgo de un arma de fuego durante un allanamiento a su domicilio el 3 de junio de 2020.

❓ ¿Por qué Abdalá Bucaram no asistió presencialmente a la diligencia?

Por presentar un certificado médico con 30 días de reposo debido a problemas cardíacos.

La certificación médica fue emitida por un especialista el 20 de agosto de 2026 por un cuadro de insuficiencia cardíaca.

❓ ¿Cuándo se dictará la sentencia en el caso Pruebas COVID-19?

Está convocada para el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 17:00.

El Tribunal fijó la sesión en modalidad híbrida en el Complejo Judicial Norte de Quito y vía Zoom.

❓ ¿Quiénes son los otros procesados en la causa por las pruebas rápidas?

Jacobo Bucaram Pulley, Leandro Berrones Rosero y el ciudadano israelí Sheinman Oren.

La Fiscalía los investiga por presunta delincuencia organizada en la venta de 21.000 insumos diagnósticos durante la pandemia.

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