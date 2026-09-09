Abdalá Bucaram pide el alta médica y dice que escuchará su sentencia este miércoles

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Abdalá Bucaram, procesado por delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid 19, pidió este miércoles 9 de septiembre el alta médica y dijo que escuchará su sentencia. El pasado 3 de septiembre, un tribunal de Quito no reinstaló por sexta ocasión la audiencia de juicio contra el expresidente porque esta internado en una clínica de Guayaquil.

Abdalá Bucaram: el alta médica y la sentencia

El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, publicó este miércoles 9 de septiembre de 2026 una carta en sus redes sociales en la que se refiere al proceso judicial que enfrenta y a la sentencia que, según afirmó, está prevista para las 17:00, con la reinstalación de la audiencia de juicio del Tribunal de Garantías Penales de Quito.

En su mensaje, Bucaram aseguró que solicitó su alta médica, pese a señalar que se encuentra en riesgo de sufrir una muerte súbita. El exmandatario afirmó que registra 13 000 arritmias ventriculares y sostuvo que una sola podría provocar su muerte.

Bucaram también manifestó que, después de la sentencia, podrá defenderse y que el país conocerá, según sus palabras, aspectos del proceso que considera cuestionables.

Bucaram afirma que se defenderá ante la CIDH

En la carta, el expresidente aseguró que sus hijos acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que calificó como un nuevo atropello.

Bucaram también afirmó que no ha existido injerencia gubernamental en el proceso. En su mensaje mencionó al expresidente Guillermo Lasso y a la exministra María Paula Romo.

El exmandatario recordó además un episodio ocurrido en Panamá cuando tenía 34 años y sostuvo que en aquella ocasión fue detenido después de que, según su versión, le colocaron droga. Relató que su hermano Jacobo Bucaram intervino ante autoridades panameñas y que posteriormente recuperó su libertad.

Cuestiona cobertura mediática y cambios de hospital

Bucaram cuestionó también la cobertura mediática que se ha realizado sobre su proceso judicial.

En su carta sostuvo que los cambios de hospital a los que ha sido sometido obedecen a una supuesta presión del poder judicial sobre las instituciones de salud. Afirmó que esa situación le habría impedido recibir atención médica durante una crisis cardíaca.

Bucaram espera una sentencia de inocencia

El expresidente aseguró que tiene la expectativa de que el Tribunal que conoce su caso dicte una sentencia de inocencia.

En su mensaje también hizo referencia a los distintos exilios que, según dijo, ha enfrentado su familia y reivindicó su trayectoria política.

Bucaram cerró su carta asegurando que continuará con su defensa y que sus familiares acudirán a instancias internacionales.

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