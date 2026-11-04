¿Por qué Estados Unidos requiere a Jacobo Bucaram y qué se sabe de su extradición?

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La Policía Nacional detuvo a Jacobo Bucaram Pulley este miércoles 4 de noviembre de 2026 en Guayaquil. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció en X que el hijo del expresidente Abdalá Bucaram tenía una notificación roja de Interpol y que la justicia de Estados Unidos lo requería.

En su primera publicación, Reimberg informó que la Policía también detuvo a otras dos personas en Guayaquil y señaló que las tres serían enviadas a Estados Unidos conforme al trámite correspondiente. En un segundo pronunciamiento, el ministro amplió el alcance del operativo e informó que otras dos detenciones ocurrieron en Panamá.

¿Por qué Estados Unidos requiere a Jacobo Bucaram?

Reimberg explicó que la justicia de Estados Unidos requiere a los cinco ecuatorianos por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico. Según el ministro, todos registran notificaciones rojas de Interpol. El pronunciamiento no identifica el expediente judicial en Estados Unidos ni precisa qué cargo específico enfrenta Bucaram.

El ministro detalló que la Policía detuvo en Guayaquil a Bucaram, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. En Panamá, las autoridades detuvieron a Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda.

Según Reimberg, Ecuador y Panamá coordinaron la operación con la participación de la Policía Nacional del Ecuador, la DEA, el Gobierno de Estados Unidos e Interpol.

¿Qué se sabe del trámite de extradición?

Reimberg indicó que los cinco detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para sus respectivos procesos de extradición hacia Estados Unidos. En los dos pronunciamientos, el ministro no informó una fecha para el eventual traslado de Bucaram.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN En el marco de una operación regional coordinada entre Ecuador y Panamá, la Policía Nacional del Ecuador, en articulación con la DEA, el Gobierno de los Estados Unidos e INTERPOL, ejecutó la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia estadounidense. En Panamá fueron detenidos: • ESTRADA BONILLA JAIME. • ESTRADA MEDRANDA JAIME. En Guayaquil fueron detenidos: • BUCARAM PULLEY JACOBO ABDALA. • FERNÁNDEZ MENÉNDEZ GEOVANNY ANTONIO. • BRIONES LÓPEZ WILLIAM JOSÉ. Los cinco ciudadanos registran Notificación Roja de INTERPOL y son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Estas acciones forman parte de la cooperación internacional contra las estructuras del narcotráfico y permitieron poner a los detenidos a órdenes de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia los Estados Unidos. El Gobierno del presidente Daniel Noboa ratifica su compromiso de fortalecer la cooperación internacional, combatir el narcotráfico y enfrentar al crimen organizado sin tregua ni impunidad. @DEAHQ @USembassyEC @DEATerryCole — John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026

Interpol explica que una notificación roja solicita a las fuerzas del orden que localicen y detengan de forma provisional a una persona mientras se tramita su extradición, entrega u otra medida judicial similar. Cada país aplica su legislación para decidir si procede la detención.

Qué antecedentes judiciales tiene Jacobo Bucaram en Ecuador

El 9 de septiembre de 2026, un tribunal de Pichincha condenó en primera instancia a Jacobo Bucaram y a su padre, Abdalá Bucaram, a nueve años y cuatro meses de prisión como colaboradores en el delito de delincuencia organizada. La causa examinó la comercialización irregular de pruebas de diagnóstico de Covid-19 y otros insumos médicos durante la pandemia.

#ATENCIÓN Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos y otras dos personas vinculadas a este caso, fueron detenidos por la Policía Nacional en Guayaquil. Serán enviados a ese país conforme al proceso correspondiente. El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad. Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional y todo el Bloque de Seguridad, seguimos actuando con firmeza. Quien tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que responder. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026

Bucaram también afrontó un proceso por presuntas irregularidades en convenios de pago para adquirir insumos médicos en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil. En mayo de 2021, un juez lo llamó a juicio en esa causa.

En otro expediente, un juez dictó su sobreseimiento en diciembre de 2020 tras una investigación por presunto tráfico de bienes patrimoniales.

En mayo de 2024, la Fiscalía le formuló cargos por incumplimiento de una orden judicial porque, según esa entidad, Bucaram no portaba el grillete electrónico que debía usar. Reimberg no vinculó ninguno de estos procesos en Ecuador con el requerimiento de Estados Unidos.

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