¿Por qué Estados Unidos requiere a Jacobo Bucaram y qué se sabe de su extradición?

John Reimberg amplió los detalles del operativo en Ecuador y Panamá tras la detención de Jacobo Bucaram en Guayaquil.

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La Policía Nacional detuvo a Jacobo Bucaram Pulley este miércoles 4 de noviembre de 2026 en Guayaquil. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció en X que el hijo del expresidente Abdalá Bucaram tenía una notificación roja de Interpol y que la justicia de Estados Unidos lo requería.

En su primera publicación, Reimberg informó que la Policía también detuvo a otras dos personas en Guayaquil y señaló que las tres serían enviadas a Estados Unidos conforme al trámite correspondiente. En un segundo pronunciamiento, el ministro amplió el alcance del operativo e informó que otras dos detenciones ocurrieron en Panamá.

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¿Por qué Estados Unidos requiere a Jacobo Bucaram?

Reimberg explicó que la justicia de Estados Unidos requiere a los cinco ecuatorianos por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico. Según el ministro, todos registran notificaciones rojas de Interpol. El pronunciamiento no identifica el expediente judicial en Estados Unidos ni precisa qué cargo específico enfrenta Bucaram.

El ministro detalló que la Policía detuvo en Guayaquil a Bucaram, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. En Panamá, las autoridades detuvieron a Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda.

Según Reimberg, Ecuador y Panamá coordinaron la operación con la participación de la Policía Nacional del Ecuador, la DEA, el Gobierno de Estados Unidos e Interpol.

¿Qué se sabe del trámite de extradición?

Reimberg indicó que los cinco detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para sus respectivos procesos de extradición hacia Estados Unidos. En los dos pronunciamientos, el ministro no informó una fecha para el eventual traslado de Bucaram.

Interpol explica que una notificación roja solicita a las fuerzas del orden que localicen y detengan de forma provisional a una persona mientras se tramita su extradición, entrega u otra medida judicial similar. Cada país aplica su legislación para decidir si procede la detención.

Qué antecedentes judiciales tiene Jacobo Bucaram en Ecuador

El 9 de septiembre de 2026, un tribunal de Pichincha condenó en primera instancia a Jacobo Bucaram y a su padre, Abdalá Bucaram, a nueve años y cuatro meses de prisión como colaboradores en el delito de delincuencia organizada. La causa examinó la comercialización irregular de pruebas de diagnóstico de Covid-19 y otros insumos médicos durante la pandemia.

Bucaram también afrontó un proceso por presuntas irregularidades en convenios de pago para adquirir insumos médicos en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil. En mayo de 2021, un juez lo llamó a juicio en esa causa.

En otro expediente, un juez dictó su sobreseimiento en diciembre de 2020 tras una investigación por presunto tráfico de bienes patrimoniales.

En mayo de 2024, la Fiscalía le formuló cargos por incumplimiento de una orden judicial porque, según esa entidad, Bucaram no portaba el grillete electrónico que debía usar. Reimberg no vinculó ninguno de estos procesos en Ecuador con el requerimiento de Estados Unidos.

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