Abdalá Bucaram reaparece junto a su hijo Jacobo y niega que haya salido a Colombia

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz reapareció este sábado 12 de septiembre de 2026 en un video junto a su hijo Jacobo Bucaram Pulley. El exmandatario mostró a su hijo para descartar versiones de que se encontraría en Colombia.

“Aquí estoy con mi hijo Jacobito”, expresó Bucaram al iniciar la grabación. En las imágenes también aparece su esposa, María Rosa Pulley, en el comedor de su vivienda ubicada en Kennedy Norte, en Guayaquil.

Abdalá Bucaram asegura que permanecerá en Ecuador

Bucaram descartó que él o su hijo tengan previsto salir del país tras la sentencia dictada en su contra por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Pruebas COVID-19.

“Nosotros somos una familia feliz y estaremos en el país hasta el último día porque sabemos que este juicio es nulo porque en ningún lugar del mundo un acuerdo entre privados es delito”, manifestó el expresidente.

El miércoles anterior, Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram recibieron una pena oral de nueve años y cuatro meses de prisión. Ambos fueron señalados como colaboradores dentro de una estructura relacionada con la comercialización irregular de pruebas de coronavirus durante la pandemia de 2020.

Bucaram cuestiona la sentencia del caso Pruebas COVID-19

La audiencia para conocer la sentencia atravesó seis intentos fallidos de instalación. Finalmente, en el séptimo intento, el Tribunal emitió su decisión mientras el expresidente permanecía hospitalizado y utilizaba una mascarilla de oxígeno.

Un día después, Bucaram apareció en su vivienda durante un conversatorio con medios de comunicación. Allí habló durante más de una hora sobre la sentencia de primera instancia y anunció que apelará la decisión.

El exmandatario también aseguró que su estado de salud se ha agravado durante los últimos meses y sostuvo que actualmente presenta más arritmias que antes de una reciente operación.

La defensa cuestionará la actuación de un juez

En el nuevo video, Bucaram reiteró que considera “nulo” el juicio y volvió a cuestionar la actuación del juez Gandhy Cervantes, integrante del Tribunal.

El expresidente sostiene que existen publicaciones del juez que demostrarían una posición previa respecto a su familia. Según Bucaram, Cervantes debió excusarse de conocer el proceso.

Se prevé que la defensa utilice esas publicaciones para cuestionar la imparcialidad del juzgador durante las siguientes acciones dentro del proceso.

Te recomendamos