El fenómeno del Ozempic Face que explica el cambio físico de Jacobo Bucaram tras su detención

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La acusación en el caso S1 26 Cr. 14 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York colocó a Jacobo Bucaram Pulley en el centro de la atención pública. Tras su detención en Guayaquil a cargo de la Policía Nacional por una Notificación Roja de Interpol, sus imágenes reactivaron el interés judicial el 4 de noviembre de 2026.

La difusión de su custodia no solo expuso los cargos por narcotráfico y armas que enfrenta junto con los Estrada en Estados Unidos. También despertó debate sobre su evidente transformación física. Este tipo de cambios en el rostro tras una pérdida de peso se vincula hoy con el fenómeno conocido como Ozempic Face.

¿Qué es la cara de Ozempic Face y por qué se produce la transformación facial?

El término popular Ozempic Face describe las modificaciones físicas en el rostro de una persona, luego de experimentar una reducción acelerada de peso corporal. El médico investigador de la Universidad de las Américas (UDLA), Esteban Ortiz, explica que esta condición no constituye una enfermedad ni un diagnóstico médico formal.

La causa principal radica en la disminución del tejido graso subcutáneo facial. Al perder esa masa grasa, las mejillas pierden volumen, la piel muestra mayor flacidez y las líneas de expresión resultan más notorias.

La evidencia señala que el proceso no surge de una destrucción directa del colágeno por parte de medicamentos como semaglutida o tirzepatida. Responde a la magnitud de la pérdida de peso en sí. Por esta razón, la alteración ocurre de la misma forma tras dietas estrictas, ejercicios intensos o cirugías bariátricas.

El mecanismo biológico del fármaco y los circuitos del apetito

La médica docente de la Escuela de Enfermería de la UIDE, Brenda Cedeño, detalla que el principio activo de este producto es la semaglutida, creada originalmente para la diabetes mellitus tipo 2. Su función consiste en imitar a la hormona intestinal GLP-1 para regular los niveles de glucosa y controlar el hambre.

El fármaco actúa en tres zonas clave del organismo. En el páncreas estimula la liberación de insulina cuando la glucosa sube y disminuye la secreción de glucagón.

En el estómago retrasa el vaciamiento gástrico para prolongar la sensación de plenitud. En el cerebro interviene sobre los circuitos que regulan el apetito y la saciedad, lo cual reduce la ingesta energética.

Pese a su popularidad para bajar de peso, la especialista recalca que no constituye un producto de uso estético. Una pérdida de peso rápida no siempre significa un proceso saludable y exige un control riguroso de las dosis.

Factores de riesgo, reversibilidad y peligros del consumo sin control

El impacto facial depende de la edad, la genética, los kilogramos perdidos, la elasticidad cutánea, la exposición solar y el estado nutricional. Recuperar peso permite recobrar parte del volumen en las mejillas, pero no garantiza la restitución de la firmeza cutánea.

El consumo sin supervisión médica pone en riesgo la salud. El tratamiento provoca efectos adversos frecuentes como náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento. En escenarios severos, genera pancreatitis, problemas de la vesícula biliar, deshidratación, lesión renal aguda e hipoglucemia.

La prescripción requiere la guía de un profesional, preferentemente endocrinólogo o médico internista con formación especializada. El protocolo exige evaluar antecedentes clínicos, fármacos concomitantes, índice de masa corporal, glucosa y hemoglobina glicosilada, además de descartar antecedentes de carcinoma medular de tiroides.

Los cargos penales y el proceso de extradición desde Ecuador y Panamá

En el plano judicial, Jacobo Bucaram, Jaime Estrada Bonilla, Jaime Estrada Medranda, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López enfrentan tres cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los acusados enfrentan conspiración para importar cocaína (de 10 años a cadena perpetua), posesión de ametralladoras por narcotráfico (de 30 años a cadena perpetua) y conspiración para poseer ametralladoras (hasta cadena perpetua). La acusación sitúa el inicio de la conspiración alrededor de 2010.

El escrito describe negociaciones entre marzo y agosto de 2026 para enviar 2 000 kilogramos de cocaína a México con destino final a Estados Unidos mediante una empresa de productos del mar.

Las capturas de los Estrada ocurrieron en Panamá alrededor del 2 de noviembre de 2026. Bucaram, Fernández y Briones cayeron en Guayaquil el 4 de noviembre a través del Bloque de Seguridad.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los procesados enfrentarán los trámites para su posterior extradición a Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York recordó que la publicación de los cargos no constituye una condena y que los acusados conservan la presunción de inocencia.

Ozempic face; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué es el fenómeno conocido como Ozempic Face? Es un cambio en la apariencia del rostro asociado con una pérdida acelerada de peso corporal. No constituye una enfermedad ni un diagnóstico médico formal.

Contexto: El término describe la pérdida de volumen en las mejillas, la mayor flacidez de la piel y la aparición más notoria de líneas de expresión por la disminución del tejido graso subcutáneo. ❓ ¿Por qué se produce el Ozempic Face? Se produce principalmente por la reducción del tejido graso subcutáneo del rostro durante una pérdida significativa de peso.

Contexto: La transformación no responde a una destrucción directa del colágeno por medicamentos como la semaglutida o la tirzepatida. También puede aparecer después de dietas estrictas, ejercicio intenso o cirugías bariátricas. ❓ ¿Qué relación tiene la semaglutida con la pérdida de peso? La semaglutida imita la acción de la hormona intestinal GLP-1, que interviene en la regulación de la glucosa y el control del hambre.

Contexto: El fármaco estimula la liberación de insulina cuando aumenta la glucosa, reduce la secreción de glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico y actúa sobre los circuitos cerebrales del apetito y la saciedad. ❓ ¿Para qué se creó originalmente la semaglutida? Se creó originalmente para tratar la diabetes mellitus tipo 2.

Contexto: Su principio activo ayuda a regular los niveles de glucosa y también reduce la ingesta energética mediante sus efectos sobre el estómago y el cerebro. La médica Brenda Cedeño recalca que no es un producto de uso estético.

Te recomendamos