Estados Unidos revela los cargos contra Jacobo Bucaram y los Estrada

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública este jueves 5 de noviembre de 2026 una acusación contra cinco ecuatorianos detenidos en Ecuador y Panamá. Entre ellos figuran Jacobo Bucaram Pulley, Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda.

El anuncio incorpora detalles sobre los hechos que investiga la justicia estadounidense y los cargos que sustentan el proceso. Hasta los primeros pronunciamientos del ministro del Interior, John Reimberg, la información pública se concentraba en los requerimientos internacionales y las capturas.

Qué cargos enfrentan Jacobo Bucaram y los Estrada en Estados Unidos

La acusación formal corresponde al caso S1 26 Cr. 14, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Además de Bucaram y los Estrada, el documento identifica a Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López.

Los cinco enfrentan tres cargos. El primero corresponde a conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Los otros dos se relacionan con posesión de ametralladoras en conexión con el narcotráfico y conspiración para poseer esas armas. La acusación sitúa el inicio de la supuesta conspiración alrededor de 2010.

Ecuadorian politicians, business executives, and narcotraffickers arrested for narcotics importation and weapons offenses: “The charges announced today represent a coordinated effort to dismantle political corruption and narcotics trafficking that had wreaked havoc in Ecuador and plagued the country with increasing violence in recent years,” said U.S. Attorney Jamie McDonald. “As alleged in the Indictment, the defendants played a critical role in transforming the country into a major transit hub for 70 percent of the cocaine reaching the United States and Europe. These prosecutions hold accountable powerful politicians and narcotraffickers alike who profited from and facilitated the international narcotics trade and who degraded Ecuador’s internal security.” @DEAHQ https://t.co/nLiyE29rJy — US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 5, 2026

Según el comunicado oficial, el cargo de conspiración para importar cocaína contempla una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua. El de posesión de ametralladoras prevé una mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua; el tercer cargo también contempla una máxima de cadena perpetua.

Esas penas describen las posibilidades legales de los cargos y no una sentencia contra los detenidos. Un juez determinará cualquier condena que corresponda.

Qué atribuye la acusación a Jacobo Bucaram

El documento describe una supuesta negociación que habría ocurrido entre marzo y agosto de 2026. Según la acusación, Bucaram, Estrada Medranda, Fernández Menéndez y Briones López participaron en llamadas y reuniones sobre un envío de aproximadamente 2 000 kilogramos de cocaína a México, con destino posterior a Estados Unidos.

La Fiscalía sostiene que el plan contemplaba ocultar la droga entre productos de una empresa exportadora. También afirma que Bucaram dijo conocer a los Estrada y haber trabajado con ellos anteriormente para transportar cocaína mediante esa compañía.

El escrito añade que Estrada Medranda habría aprobado el acuerdo durante una videollamada, después de recibir un anticipo de aproximadamente 10 000 dólares por el uso de la empresa. Estos señalamientos forman parte de la acusación y requieren prueba ante la justicia.

Qué señala la Fiscalía sobre los Estrada y los cargamentos

El comunicado estadounidense atribuye a los Estrada el supuesto uso de una empresa de productos del mar para ocultar cocaína entre exportaciones comerciales. También señala supuestas alianzas con dirigentes de Los Choneros y Los Lobos.

Como antecedente, menciona un decomiso de aproximadamente 1 444 kilogramos de cocaína, el 27 de mayo de 2023, en un contenedor de la compañía en el puerto de Guayaquil. La Fiscalía supuesta ese episodio como parte de los hechos que sustentan su acusación.

Cuándo ocurrieron las capturas y qué sigue con la extradición

La Fiscalía estadounidense sitúa la detención de Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda alrededor del 2 de noviembre de 2026, mientras viajaban por Panamá. Para Bucaram, Fernández Menéndez y Briones López señala capturas en Ecuador alrededor del 4 de noviembre.

Reimberg anunció las detenciones el miércoles 4 y explicó que los cinco quedarían sujetos a los procedimientos correspondientes para una eventual extradición. Aunque anticipó traslados en los próximos días, no confirmó una fecha.

La publicación de los cargos permite conocer la acusación estadounidense, pero no equivale a una condena. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York subrayó que los cinco acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que la justicia pruebe su culpabilidad.

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