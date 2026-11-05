¿Quiénes son los Estrada, detenidos junto a Jacobo Bucaram en una investigación internacional?

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Las detenciones ejecutadas el 4 de noviembre de 2026 en Ecuador y Panamá pusieron bajo atención a varias figuras políticas ecuatorianas. Entre los aprehendidos constan Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, quienes fueron detenidos en Panamá dentro del mismo operativo internacional que incluyó la captura de Jacobo Bucaram Pulley en Guayaquil. Ambos construyeron una trayectoria vinculada a la política, los negocios y la dirigencia deportiva en Manabí.

¿Por qué aparecen los Estrada en la investigación anunciada por Estados Unidos?

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda fueron detenidos en Panamá durante un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la DEA e Interpol.

La operación también incluyó las capturas de Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López en Guayaquil.

Según Reimberg, las cinco personas son requeridas por Estados Unidos dentro de una investigación por supuestos delitos relacionados con narcotráfico y registran notificaciones rojas de Interpol. Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuál sería la participación específica de los Estrada en ese caso ni los elementos que sustentan la investigación.

¿Quién es Jaime Estrada Bonilla?

Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, es empresario y actual candidato a la Alcaldía de Manta.

Su carrera política incluye un período como diputado entre 1998 y 2007. Después ocupó la Alcaldía de Manta entre 2009 y 2014. En las elecciones seccionales de 2026 volvió a postularse para ese cargo.

Por otro lado, en el sector privado desarrolló actividades relacionadas con la industria atunera, la construcción y el negocio inmobiliario. En 1990 constituyó una empresa en Portoviejo dedicada a la administración de bienes inmuebles para alquiler y compraventa.

Tras conocerse las detenciones en Panamá, su equipo político difundió un comunicado en el que rechazó el procedimiento y negó vínculos de padre e hijo con organizaciones narcocriminales.

¿Quién es Jaime Estrada Medranda?

Jaime Estrada Medranda, de 41 años, desarrolló su carrera entre la política, el deporte y las actividades empresariales.

En 2025 llegó a la Asamblea Nacional por la alianza entre Revolución Ciudadana y Sí Podemos, en representación de Manabí. Durante ese período presidió la Comisión de Garantías Constitucionales.

El 25 de agosto de 2026 renunció a su curul para buscar la Prefectura de Manabí. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral negó su inscripción y posteriormente el Tribunal Contencioso Electoral confirmó esa decisión.

Fuera del ámbito político, Estrada Medranda presidió el Manta Fútbol Club desde 2010 y ocupó la vicepresidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol entre 2019 y 2023.

Los vínculos políticos de la familia Estrada

La relación de los Estrada con el correísmo involucra a dos generaciones.

Jaime Estrada Medranda alcanzó la Asamblea Nacional mediante la alianza entre Revolución Ciudadana y Sí Podemos. Tras la negativa a su candidatura para la Prefectura de Manabí, el expresidente Rafael Correa cuestionó públicamente la decisión electoral y pidió votar nulo para esa dignidad.

La relación política de la familia con el correísmo también tiene antecedentes en la carrera de Jaime Estrada Bonilla. Durante el gobierno de Rafael Correa, mantuvo una alianza con Alianza PAIS y, en 2014, buscó la Alcaldía de Manta mediante un acuerdo electoral entre ese movimiento y Unidad Primero.

Los negocios de padre e hijo

La actividad empresarial constituye otro de los puntos en común entre los Estrada.

La empresa inmobiliaria fundada por Jaime Estrada Bonilla en Portoviejo actualmente aparece bajo la administración de Jaime Estrada Medranda, según los registros citados tras las detenciones.

Además, el exasambleísta figura como accionista de una empresa pesquera constituida en 1996 en Jaramijó. También aparece vinculado a una compañía turística creada en 2016 en la vía a Rocafuerte, dedicada a paseos y traslados en yate.

Los hechos que antecedieron a la captura de Estrada Medranda

Semanas antes de su detención en Panamá, Estrada Medranda protagonizó episodios relacionados con su actividad política.

El 4 de septiembre de 2026 denunció públicamente el bloqueo de sus cuentas bancarias y aseguró que la decisión carecía de sustento legal.

Cuatro días después, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, explicó que el congelamiento de fondos constituye una medida administrativa que puede aplicarse cuando existen investigaciones por presunto lavado de activos, aunque no se refirió específicamente al caso del exlegislador.

Días más tarde, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la decisión que impidió su participación en la carrera por la Prefectura de Manabí.

El operativo que también alcanzó a Jacobo Bucaram

La detención de los Estrada coincidió con la captura de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

De acuerdo con la información difundida por el ministro John Reimberg, todos los detenidos forman parte de un mismo operativo internacional coordinado entre autoridades de Ecuador, Panamá y Estados Unidos.

Por ahora, las autoridades no han explicado cuál sería el vínculo entre los cinco detenidos dentro de la investigación ni cuándo podrían avanzar los procesos de extradición anunciados por el Gobierno.

Los Estrada; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué fueron detenidos Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda en Panamá? Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2026 en Panamá durante un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la DEA e Interpol.

Contexto: Según el ministro del Interior, John Reimberg, ambos son requeridos por Estados Unidos dentro de una investigación por supuestos delitos relacionados con narcotráfico y registran notificaciones rojas de Interpol. Las autoridades no detallaron su participación específica en el caso. ❓ ¿Quiénes fueron detenidos en Ecuador y Panamá durante el operativo internacional del 4 de noviembre de 2026? En Panamá fueron detenidos Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda. En Guayaquil fueron capturados Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López.

Contexto: El ministro John Reimberg informó que las cinco personas son requeridas por Estados Unidos dentro de una investigación por supuestos delitos relacionados con narcotráfico. ❓ ¿Quién es Jaime Estrada Bonilla y qué cargos políticos ocupó? Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, es empresario, fue diputado entre 1998 y 2007 y alcalde de Manta entre 2009 y 2014. En las elecciones seccionales de 2026 volvió a postularse para la Alcaldía.

Contexto: Su trayectoria también incluye actividades empresariales relacionadas con la industria atunera, la construcción y el negocio inmobiliario. En 1990 constituyó una empresa en Portoviejo dedicada a la administración, alquiler y compraventa de bienes inmuebles. ❓ ¿Quién es Jaime Estrada Medranda y qué cargos ocupó en la política ecuatoriana? Jaime Estrada Medranda, de 41 años, llegó a la Asamblea Nacional en 2025 por la alianza entre Revolución Ciudadana y Sí Podemos, en representación de Manabí. Presidió la Comisión de Garantías Constitucionales.

Contexto: El 25 de agosto de 2026 renunció a su curul para buscar la Prefectura de Manabí, pero el Consejo Nacional Electoral negó su inscripción y el Tribunal Contencioso Electoral confirmó esa decisión.

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