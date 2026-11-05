Así habría operado la ruta de cocaína que vincula a Jacobo Bucaram y los Estrada

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La acusación estadounidense contra Jacobo Bucaram Pulley y los Estrada describe una supuesta operación que habría utilizado exportaciones de productos del mar para enviar cocaína al exterior. El expediente, cuyo contenido la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó este 5 de noviembre de 2026, detalla intermediarios, pagos y negociaciones para transportar cargamentos.

En el caso S1 26 Cr. 14, la Fiscalía acusa a Jaime Estrada Bonilla, Jaime Estrada Medranda, Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López. Los señalamientos forman parte de una acusación formal y no constituyen una sentencia.

De dónde provenía la cocaína que describe la acusación contra Jacobo Bucaram y los Estrada

El expediente presenta primero el contexto regional. Señala a Colombia y Perú como los principales países de producción de cocaína y describe a Ecuador como un territorio de tránsito hacia los mercados internacionales.

Para la supuesta operación de los acusados, el documento afirma que muchos cargamentos provenían de grupos paramilitares de las selvas colombianas. Entre ellos menciona a Comandos de la Frontera, organización que opera en la frontera entre Colombia y Ecuador, principalmente en la región del Putumayo.

El escrito no identifica los pasos fronterizos ni las carreteras de cada traslado. Su descripción se concentra en el origen de los cargamentos, la coordinación entre los implicados y el supuesto uso de exportaciones comerciales para sacar la droga del país.

Cómo habrían utilizado una empresa de productos del mar

La Fiscalía sostiene que Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda habrían utilizado una empresa exportadora cercana a Manta para ocultar cocaína entre cargamentos de productos del mar. El documento identifica a la compañía como “Company-1”, sin revelar su nombre comercial.

🇺🇸 > https://t.co/kJtEp34jhS | La Fiscalía de Nueva York detalló los cargos y las supuestas operaciones de Jacobo Bucaram y los Estrada https://t.co/gRoSFuKkMI — El Comercio (@elcomerciocom) November 5, 2026

Según la acusación, Estrada Bonilla era propietario de la empresa y su hijo ejercía funciones directivas desde, al menos, alrededor de 2019. El escrito atribuye a ambos acuerdos con narcotraficantes para aprovechar sus contenedores y canales de exportación.

El mecanismo habría comenzado con pedidos de productos del mar a través de los canales comerciales de la compañía. Después, los participantes habrían ocultado la cocaína dentro del contenedor correspondiente a esa compra y trasladado la carga a un puerto para embarcarla.

Qué pagos y protección habría requerido la operación

La acusación afirma que los Estrada cobraban por permitir el uso de los contenedores. Las tarifas habrían dependido de cada acuerdo, con valores por kilogramo o pagos globales de varios cientos de miles de dólares por envío.

Según el documento, los pagos se efectuaban en efectivo en viviendas de los Estrada o en habitaciones de hoteles.

La Fiscalía también atribuye a los Estrada supuestas alianzas con dirigentes de Los Choneros y Los Lobos. Señala que organizaciones como Los Choneros habrían proporcionado protección armada para las operaciones de exportación de droga en Manta y otros lugares.

Qué papel habría cumplido Jacobo Bucaram

El expediente atribuye a Bucaram el supuesto uso de varias empresas exportadoras, incluida “Company-1”, para transportar cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa.

Además, lo identifica junto con Fernández Menéndez y Briones López como presuntos intermediarios de confianza de los Estrada. Según la acusación, habrían mantenido reuniones con narcotraficantes, recibido pagos y coordinado la recepción y el embalaje de la droga.

El documento señala que Fernández Menéndez y Briones López trabajaban en la industria pesquera de Manta o sus alrededores. Les atribuye la negociación y coordinación de acuerdos para utilizar la compañía y otros negocios pesqueros en supuestos envíos de cocaína.

La negociación de dos toneladas hacia México y Estados Unidos

Uno de los episodios concretos corresponde al período entre marzo y agosto de 2026. La Fiscalía sostiene que Estrada Medranda, Bucaram, Fernández Menéndez y Briones López participaron en llamadas y reuniones para negociar el transporte de aproximadamente 2 000 kilogramos de cocaína.

El plan habría contemplado el envío de la droga a México, dentro de cargamentos de productos de la compañía, para su posterior distribución en Estados Unidos.

Según el escrito, Bucaram afirmó durante las negociaciones que conocía a los Estrada y que anteriormente había trabajado con ellos para transportar cocaína mediante la empresa.

La acusación añade que Fernández Menéndez y Briones López señalaron que Estrada Medranda aceptaría facilitar el cargamento, aunque no quería aparecer en reuniones directas con narcotraficantes por sus aspiraciones políticas. Finalmente, según la Fiscalía, habría aprobado el acuerdo en una videollamada tras recibir un anticipo de aproximadamente 10 000 dólares.

El pasaje describe la negociación y su supuesta aprobación; no detalla la llegada de ese cargamento a México o Estados Unidos.

El contenedor de atún que la Policía revisó en Guayaquil

Otro episodio corresponde a un decomiso que la acusación sitúa alrededor del 27 de mayo de 2023, en el puerto de Guayaquil. Según el documento, la Policía Nacional encontró aproximadamente 1 444 kilogramos de supuesta cocaína dentro de un contenedor.

La documentación de transporte identificaba a “Company-1” como exportadora y declaraba una carga de atún enlatado en aceite de girasol. El expediente sostiene que la droga estaba oculta en bolsos negros dentro del contenedor.

Ese decomiso y la negociación de las dos toneladas corresponden a episodios distintos, que la Fiscalía incorpora para sustentar su acusación.

Ecuadorian politicians, business executives, and narcotraffickers arrested for narcotics importation and weapons offenses: “The charges announced today represent a coordinated effort to dismantle political corruption and narcotics trafficking that had wreaked havoc in Ecuador and plagued the country with increasing violence in recent years,” said U.S. Attorney Jamie McDonald. “As alleged in the Indictment, the defendants played a critical role in transforming the country into a major transit hub for 70 percent of the cocaine reaching the United States and Europe. These prosecutions hold accountable powerful politicians and narcotraffickers alike who profited from and facilitated the international narcotics trade and who degraded Ecuador’s internal security.” @DEAHQ https://t.co/nLiyE29rJy — US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 5, 2026

Qué muestra el mapa sobre Estados Unidos y Europa

El mapa del expediente representa el recorrido general de la cocaína desde Colombia y Perú, a través de Ecuador, hacia destinos internacionales. Incluye trayectos hacia México, Estados Unidos y Europa.

Esa ilustración ofrece un contexto regional. La negociación de 2026 que el documento atribuye a Bucaram y los demás implicados señala específicamente a México como destino intermedio y a Estados Unidos como mercado previsto.

Los cinco enfrentan cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con ametralladoras. Todos mantienen la presunción de inocencia mientras la justicia determina sus responsabilidades individuales.

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