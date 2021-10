Así se movilizarán los autos por placas en Quito luego del feriado

Redacción Elcomercio.com

La semana completa de labores se retoma este lunes 11 de octubre del 2021, después de que concluyera el feriado de tres días por la Independencia de Guayaquil. Tras el descanso, en Quito se retoma la restricción del Hoy no circula.

La medida se mantiene en la capital y el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, ha anunciado posibles cambios, pero aún no han sido anunciados.

Mientras se analizan los ajustes, el esquema de la prohibición vehicular será de dos días a la semana durante 12 horas, en función del último número de la placa.

Para esta semana, la restricción funcionará de la siguiente forma:

Lunes 11 de octubre: No circulan las placas terminadas en 0, 1, 2 y 3.

Martes 12 de octubre: No circulan las placas finalizadas en 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 13: No circulan las placas terminadas en 4, 5, 6 y 7.

Jueves 14: No circulan las placas que concluyen en 6, 7, 8 y 9.

Viernes 15: No circulan las placas que finalizan en 0, 1, 8 y 9.

El fin de semana del sábado 16 y domingo 17 pueden movilizarse todos los vehículos, pues no se aplica la restricción.

Último dígito de la placa

del vehículo al que aplica

la restricción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado,

domingo

y feriados 0 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 1 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 2 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 3 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 4 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 5 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 6 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 7 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 8 Circula Circula Circula No circula No circula Circula 9 Circula Circula Circula No circula No circula Circula

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la restricción funciona desde las 07:00 hasta las 19:00. Terminado ese horario, cualquier vehículo puede salir.

Multas

En Quito, los conductores que irrespetan el Hoy no circula son multados con el 50% del salario básico unificado, que equivale a USD 200. Además, el vehículo del propietario será retenido por los agentes de tránsito.

¿Quiénes pueden circular pese a la medida?

La restricción aplica para vehículos particulares, sin embargo, las personas que tengan salvoconductos, quienes laboren en sectores estratégicos o presten servicio de delivery, pueden movilizarse. Los ciudadanos mencionados deben portar sus credenciales o documentos que acrediten que pertenecen a esas actividades.

También están permitidos de movilizarse las personas que tengan un turno para realizar la revisión vehicular o que cuenten con la asignación del turno de vacunación contra el covid-19.