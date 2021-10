Santiago Guarderas: ‘No pienso en ningún proceso electoral posterior’

Daniel Romero (I)

Su plan tiene cuatro ejes (social, económico, territorial y gobernabilidad), ¿con qué dinero lo ejecutará?

El Concejo se apresta a conocer la reforma presupuestaria 2021. Establecemos ciertos montos que deben ser considerados. Para hacer efectivo este plan de trabajo estamos haciendo ajustes y proyecciones. Hay que ser claros, la reforma para este 2021 es bastante compleja. Podemos haber asignado fondos pero pudiera ser que no lleguemos a la ejecución. Para una asignación es necesaria la presentación de la propuesta, aprobación y lanzamiento del concurso. En algunos casos no se podrá. Esperamos que este 16 de octubre el Concejo apruebe la reforma y podamos llevar a ejecución este primer aspecto en el 2021. Un poco más flexible será para el 2022 para cumplir las ideas que están en la hoja de trabajo.

Ya se presentó una reforma, ¿qué plantea cambiar?

Se presentaron observaciones. Hay muchos temas que han sido señalados por los concejales pero se presentan situaciones ‘emergentes’. Por ejemplo, la Corte Provincial del Guayas ha emitido una decisión con respecto al contrato de Recobaq. Es un pago de las planillas que no estaba considerado dentro de la reforma. También hay situaciones que he pedido que se tomen en consideración respecto a la seguridad.

Sobre ese tema, ¿a qué destinaría y cuánto?

Hay una buena cantidad de dinero que tiene el Municipio pero en bonos. Esto es una limitante porque se tiene que negociar con los proveedores. Las cifras no deberíamos lanzarlas sino que tienen que ser el reflejo de la técnica. A mí me interesa poder contar con cámaras, alarmas comunitarias. También el poder comenzar si es posible con la rehabilitación de las UPC y la adquisición de equipamiento para la Policía. Otro elemento complementario es la iluminación para el espacio público. En esa línea vamos a tener una propuesta interesante para el Concejo.

¿En qué puede incidir el Municipio para enfrentar la inseguridad?

En la parte que nos corresponde del espacio público. La competencia es del Gobierno. El propósito es coordinar. No podemos decir que vamos a superponernos al Gobierno.

Ha ofrecido reactivar el Centro Histórico. ¿En qué consiste ese plan?

A partir del 15 de octubre vamos a iniciar una socialización y sensibilización con las personas que son parte de la problemática. Hay personas en las calles que están desamparadas. También hay trabajadores autónomos.

Entiendo que es un problema social pero hay que dar una solución para que se lo haga de manera ordenada. Esta medida no debe ser agresiva sino que más bien debemos tener un consenso para que no se imponga.

¿Qué pasará con el concurso de rutas de buses?

Hay muchas inquietudes con respecto al concurso. He pedido a la secretaría de Movilidad que presente un informe. Las veedurías, el Observatorio de la Movilidad y Quito Honesto habían señalado que más allá de la adjudicación también se presentaron recursos en la Procuraduría Metropolitana que no fueron evacuados en forma legal. Todo esto hay que revisarlo. Se debe ajustar la normativa que sirvió para el primer concurso para que no se repitan los mismos problemas.

¿Lo que ya se hizo se quedará como está?

No he dicho eso. Vamos a revisarlo, y si efectivamente es un concurso limpio, transparente que no afectó derechos, entre ellos la seguridad jurídica, se lo puede mantener.

¿Qué pasará con el Hoy no circula? ¿Reformará la ordenanza?

Sí. Estamos analizando porque creo que las circunstancias en las que se decidieron los subsiguientes procesos de restricción respondían al momento en el que fueron expedidos. Hay que tomar en cuenta la pandemia pero también la movilidad. El hecho de flexibilizar las medidas de ningún modo puede ser tomado como una apertura arbitraria. Por ejemplo, hemos permitido el 100% para el transporte pero eso no puede ser considerado por los transportistas como una posibilidad para que puedan exceder ese 100%. Si no hay la voluntad de las propias operadoras entonces me veré obligado a reducir el aforo.

Ha dicho que el modelo del Metro se definirá este mes. ¿Qué le dijeron los multilaterales?

Estamos en eso. Lo que les he pedido a la Empresa y a los multilaterales es que podamos aterrizar este último informe que fue presentado al Directorio porque se habla de un modelo mixto. Pero creo que hay que tener claridad de lo que significa. Para ello hay que saber con exactitud cuál es la prestación de servicios que se va a tomar. Porque la asistencia puede ser con una responsabilidad de un 50% para la empresa y otro 50% para el externo.

La remoción empezó con una denuncia pero su participación la definió. ¿Usted sacó a Jorge Yunda?

De ninguna manera. Lo que he defendido es la actuación de la Comisión de Mesa. Mucho se dijo que el beneficiado es Santiago Guarderas. El beneficiado ha sido quien legalmente debe subrogar. Si mañana hubiese sido cualquiera de los miembros del Concejo igual tendríamos que haber apoyado. Es un tema en el que la democracia y la ciudad han sido las beneficiadas.

Le han dicho que tiene la legalidad pero no la legitimidad ¿Cree que es así?

El que tiene la legalidad tiene la legitimidad. Son los resultados los que van a encaminar que tengamos un Concejo mayoritario. Vamos a dar pasos para satisfacer los interese de la ciudadanía.

¿Apunta a las elecciones seccionales del 2023?

No. Mi paso apunta a terminar los 19 meses con trabajo. No estoy pensando en ningún proceso posterior. Estoy pensando en cumplir lo que he señalado cuando asumí la Alcaldía para estos 19 meses.

Municipio

Santiago Guarderas llegó al Concejo Metropolitano de la mano de Unión Ecuatoriana, el mismo movimiento que auspició al exalcalde Jorge Yunda.

Hoja de Vida

Es Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialista en Derecho Procesal y Magíster en Derecho Procesal por la Católica de Santiago de Guayaquil. Además fue Decano y docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador.