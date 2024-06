La eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís tiene dos caras. El de los taxistas regulares y el de los irregulares. Ambos ofrecen el mismo servicio, pero de diferente manera.

Los taxistas regulares son aquellos que tienen todos los permisos para operar en Quito, el vehículo es homologado, de color amarillo y pertenecen a una compañía. El precio de sus carreras es controlado con el taxímetro.

Los irregulares son los que, en su mayoría, utilizan una aplicación en su celular para aceptar carreras.

Taxistas irregulares se pronuncian sobre la eliminación de los subsidios a la gasolina

Nicolás Sánchez da el servicio de taxi a través de una aplicación. También trabaja para un grupo de transporte irregular en Pomasqui, en el norte de Quito.

Él dice que espera que la empresa dueña de la aplicación tome una decisión sobre las tarifas que maneja y revisará si le sale rentable o no seguir trabajando de este modo.

“Hasta el momento los de la aplicación no han dicho nada. Esperemos que suban un poco la tarifa y que la gente siga utilizando”, dijo Sánchez.

En cuanto a su trabajo en el grupo, afirma que están planteándose subir la tarifa mínima de la carrera.

La carrera mínima dentro de la parroquia cuesta 1,25 dólares. Estamos planteando subir 10 centavos a lo mucho.

Óscar López, en cambio, trabaja a medio tiempo como taxista a través de una aplicación. La mayoría del día hace de guardia de seguridad en un local de ropa de un centro comercial, en el norte de Quito.

Se unió a la aplicación de servicio de taxi, porque tiene mucho tiempo libre. Dijo que a él no le molesta mucho la eliminación de los subsidios a la gasolina, porque no rueda mucho su carro.

“Como prácticamente tengo un trabajo seguro, el de taxista informal es más para pasar el tiempo“.

Kevin Jaramillo es ingeniero Civil, trabaja en una empresa que tiene un convenio con el Gobierno Nacional y como taxista irregular.

Contó que tiene un buen trabajo, pero que recibe su sueldo atrasado porque el Gobierno se demora en depositarle a la empresa. Ese es el motivo por el que sale a las calles a dar el servicio de taxi casi todos los fines de semana, en su tiempo libre.

En cuanto a la eliminación del subsidio a la gasolina, dijo que si le va a golpear un poco, pero no tanto como a otros que hacen de taxistas irregulares como su profesión.

“Yo hago teletrabajo, así que no saco mucho mi carro. Paso llenando informes la mayoría del tiempo. Los que salen son los operadores, así que no gasto gasolina. Solo los fines de semana que salgo a trabajar como taxista”, dijo Jaramillo.

Nicolás López trabaja como taxista informal, a través de una aplicación a tiempo completo y en ocasiones transporta a clientes desde el aeropuerto de Quito a la ciudad.

López dice que va a tener que subir la tarifa de las carreras que hace desde el aeropuerto hasta Quito. Como la mayoría de sus clientes es de confianza, se va a poner en contacto con ellos para acordar un precio que les convenga a los dos.

“Casi siempre que viene un cliente desde Guayaquil, me llama un día antes para esperarlo en el aeropuerto a la hora de su llegada. A veces me quedo con el cliente una semana entera y después hacemos cuentas y me deposita”.

¿Pueden los taxistas irregulares acogerse a la compensación por la eliminación de subsidios?

Carlos Santos, representante de la Asociación de Operadoras de Taxis de Pichincha, dijo que los taxistas irregulares no pueden acceder a esta compensación, porque “no cuentan ni con los requisitos mínimos”.

Señaló que deben tener un auto homologado, licencia profesional y tener una tarifa controlada por el Estado, como mínimo.