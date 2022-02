Los robos asustan a vecinos de La Gasca

Diego Bravo. Redactor (I)

Los daños emocionales, físicos y económicos aún se sienten entre los damnificados de La Gasca que, junto con La Comuna, fue afectada por el aluvión del 31 de enero. Han transcurrido 16 días de esa tragedia y los residentes aún evalúan las pérdidas y realizan reparaciones por su cuenta.

Al caminar por los alrededores del parque de Pambachupa, en las calles Núñez de Bonilla, Enrique Rither y Domingo Espinar, se observa los escombros de lo que fueron muros y cerramientos. Las casas están sin protección. Algunas apenas son cubiertas con lonas verdes amarradas a palos de hasta dos metros de alto.

Un grupo de moradores se organizó para exigir al Municipio que ayude a solventar las afectaciones.

“Todo el cerramiento, incluidas las puertas del garaje, está destruido en mi casa. La inseguridad es preocupante aquí”, contó la moradora Eliana Sandoval. Acotó que en varias ocasiones los delincuentes han tratado de ingresar en su vivienda y debe estar pendiente con su familia para que no le roben.

Robos les quitan el sueño

La mayoría de residentes no puede continuar con la vigilancia de sus viviendas como lo han hecho porque deben irse a trabajar, pero teme que los ladrones se metan. Sandoval solicitó el apoyo de las autoridades municipales.

“Nadie nos ha indicado cómo y cuándo nos van a ayudar (…) No pedimos caridad, sino que ellos cumplan con las obligaciones, por los menos que nos ayuden con los cerramientos. Así no podemos vivir ni dormir”, dice Sandoval.

Por temor a ser víctimas de los atracos, los moradores delegan a alguien que se queda afuera y cuide las viviendas. Como medida de protección, los residentes de la calle Domingo Espinar colocaron barreras de madera junto a las aceras. “Tuvimos que hacerlo porque algunos vecinos nos quedamos sin muros. Aquí también trataron de robar”, dijo Leivi Jácome.

Para Fabián Tenesaca, dueño de un edificio en donde hallaron dos cadáveres que arrastró el aluvión, todas las familias están expuestas a la delincuencia. Contó que los policías han identificado a quienes pretenden ingresar a las casas. Teme que allí ocurra lo que pasó en las viviendas junto a la cancha de ecuavóley de La Comuna, 50 metros más arriba, de donde se sustrajeron materiales de construcción, enseres y hasta donaciones.

La respuesta

El Municipio dijo que la asistencia humanitaria, atención de salud, acciones de prevención y trabajo en la infraestructura pública y privada es permanente. Es parte del Plan de Rehabilitación, Reactivación y Recuperación de La Comuna, La Gasca, Colón, Santa Clara, La Mariscal y Pambachupa.

Se ha continuado con la entrega de menaje de casa, kits de alimentos, de aseo, bioseguridad y vestimenta, así como materiales de construcción que fueron donados a los damnificados con fondos públicos y en coordinación con instituciones y empresas privadas.