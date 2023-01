El Metro de Quito tiene obras pendientes que faciliten su operación

El Metro de Quito se inauguró en su primera fase este 21 de diciembre de 2022. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO.

Ana Guerrero

Al 6 de enero del 2023, la operación del Metro de Quito aún no arranca. Está en marcha un proceso de socialización y hay obras por completar.

La reorganización de rutas en la superficie es uno los temas pendientes. En Quito hay 65 operadoras, con 3 330 unidades registradas.

La reestructuración de rutas y frecuencias, según la Ordenanza 017-2020 (reformada en diciembre del 2022), deberá implementarse una vez transcurridos 18 meses desde la emisión de la normativa.

La Secretaría de Movilidad indicó que mientras transcurre ese periodo, implementará el denominado Plan de operación en superficie. Las fuentes de la entidad aseguraron que arrancó en diciembre del 2022, con 19 modificaciones de rutas (con operadoras formales mediante resolución y acto administrativo), para beneficiar a una población aproximada de 250 000 personas. Los barrios beneficiados son Turubamba, Llano Chico, Cocotog, Pintag, Calderón, Quitumbe, La Ecuatoriana, Guamaní, Conocoto, El Quinche, La Argelia, El Condado.

Dentro del Plan que complementa la movilidad del Metro de Quito se implementaron dos nuevos circuitos de transporte público. Uno está en el Corredor Central Norte (Terminal Ofelia- Terminal El Labrador) y otro en el Corredor Sur Occidental- Estación La Magdalena, con 10 000 y 5 000 beneficiarios respectivamente.

No obstante, según Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, no ha habido ningún acercamiento oficial con el gremio. “Nosotros entregamos una propuesta el 9 de agosto del 2022 y no tenemos respuesta”, dijo.

El dirigente habló de un planteamiento global relacionado a las 15 paradas del Metro, con una integración del usuario con el sistema. También contempla varias etapas. Una de ellas incluye la reorganización para llegará a barrios que no cuentan con el servicio, “siempre que se pague por kilómetro recorrido”.

Sistema Integrado de Recaudo (SIR) del Metro de Quito

En un futuro, el sistema de recaudación del Metro se complementará con el de la Empresa de Pasajeros de Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El SIR se realizará por fases. La Secretaría de Movilidad indicó que en una etapa inicial habrá una integración tarifaria entre el Metro y la Empresa de Pasajeros Quito. Esto ayudará a que se complemente con los sistemas inteligentes que están adquiriendo las empresas. La Secretaría, en cambio, realiza el proceso para la contratación del sistema.

La Empresa Metro de Quito instaló 640 validadores en las estaciones del Metro de Quito como la responsabilidad que le compete en el sistema integrado de recaudación, informó la institución.

Los validadores servirán para la integración de los viajes con los otros subsistemas municipales en superficie, en las estaciones multimodales. Los aparatos se ubican en los pasillos de ingreso, frente a las taquillas.

Los métodos de pago que se habilitarán durante la etapa de operación pagada serán pases sencillos, impresos con código QR. Habrá otros mediante la plataforma cuenta Metro Q, tarjetas de crédito y débito y la cédula de ciudadanía más reciente.

Obras civil y rehabilitaciones anexas al Metro

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), antes de la apertura del Metro de Quito, desarrolló trabajos en 14 zonas de las 15 estaciones. En San Francisco no se realizó dicha intervención debido a que está a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) por ser un área histórica.

Las intervenciones están destinadas primordialmente a la movilidad peatonal, tomando en cuenta el flujo de personas que habrá una vez arrancada la operación.

El Metro de Quito cuenta con 18 trenes, con seis coches por cada uno (109 metros de longitud). El aforo es para 1 230 usuarios.

La inversión de los trabajos de obra civil corresponde a unos USD 600 000. Esto incluye la ampliación y reparación de aceras y bordillos, habilitación de cruces peatonales, construcción de rampas de accesibilidad universal, reductores de velocidad, cierre de parterres. Además está la generación de refugios peatonales, colocación de adoquín podotáctil y guías para facilitar la circulación de las personas con discapacidad visual, bolardos, reformas geométricas, entre otros.

Por otro lado, según la Epmmop, actualmente hay un proceso de contratación pública para rehabilitar las vías de influencia de las zonas o estaciones del Metro de Quito: Recreo, Cardenal de la Torre, Morán Valverde, San Francisco, Quitumbe, Magdalena, Carolina, Alameda, Labrador, El Ejido, U. Central y Pradera. En la estación Jipijapa ya se desarrollan labores, así como en sector de La Alameda.

Son 43 tramos viales en aproximadamente 13 kilómetros los que se intervendrán con rehabilitación vial en las zonas de influencia y acceso a 13 estaciones Metro de Quito.