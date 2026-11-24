Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Una fuerte lluvia cayó sobre el norte y centro de Quito la tarde de este martes 24 de noviembre de 2026. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de rayos, truenos y granizo en varios sectores de la capital. Además, ciudadanos reportaron cortes de energía eléctrica, semáforos apagados y complicaciones en la circulación vehicular.

Los reportes ciudadanos ubicaron las condiciones más intensas en sectores como La Carolina, El Seminario y el centro histórico. En este último punto, los usuarios alertaron sobre la caída de granizo en el sector de Santa Prisca.

La intensidad de las precipitaciones también generó preocupación por la falta de agentes de tránsito en algunos puntos, según los mensajes difundidos por habitantes de la ciudad.

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Lluvia intensa y tormentas eléctricas en el norte de Quito

En el norte de la capital, ciudadanos reportaron fuertes precipitaciones durante la tarde. En el sector de El Seminario, los avisos mencionaron rayos y truenos, mientras que en La Carolina los usuarios alertaron sobre problemas en la circulación.

Uno de los reportes señaló que en La Carolina no había agentes de tránsito para controlar el movimiento vehicular. La situación coincidió con las alertas por semáforos apagados y cortes de energía eléctrica.

Estos inconvenientes complicaron las condiciones de movilidad en medio de la lluvia, aunque la información disponible no precisa cuántas intersecciones quedaron sin señalización ni cuánto tiempo duraron las interrupciones eléctricas.

Granizo en Santa Prisca y precipitaciones en el centro

En el centro de Quito también se registraron lluvias intensas durante la tarde. Uno de los sectores señalados por los ciudadanos fue Santa Prisca, donde reportaron caída de granizo.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas, con presencia de rayos y truenos en distintos puntos de la ciudad. Los reportes describieron una tarde de condiciones climáticas adversas tanto en el norte como en el centro de la capital.

Más sobre las lluvias en la ciudad

Semáforos apagados y problemas de movilidad

Además de las condiciones climáticas, los ciudadanos alertaron sobre interrupciones del servicio eléctrico y semáforos fuera de funcionamiento. Estos problemas generaron complicaciones para quienes circulaban por las zonas afectadas.

Los reportes también mencionaron congestión vehicular y falta de agentes de tránsito en La Carolina. Sin embargo, la información disponible no identifica el origen de los cortes de luz ni confirma si todas las interrupciones corresponden a una misma falla.

Preguntas sobre el clima de hoy

❓ ¿Qué ocurrió en Quito la tarde del martes 24 de noviembre de 2026?

Fuertes lluvias afectaron al norte y centro de Quito, con tormentas eléctricas, caída de granizo, cortes de luz y semáforos apagados.

Contexto: Los reportes ciudadanos alertaron sobre precipitaciones intensas en varios sectores de la capital y complicaciones en la circulación vehicular.

❓ ¿Qué sectores del norte de Quito registraron lluvias intensas?La Carolina y El Seminario constan entre los sectores del norte de Quito con reportes de fuertes lluvias.

Contexto: En El Seminario, los ciudadanos mencionaron la presencia de rayos y truenos durante las precipitaciones. En La Carolina también reportaron problemas de movilidad.

❓ ¿En qué sector del centro de Quito cayó granizo?

Los ciudadanos reportaron caída de granizo en el sector de Santa Prisca, en el centro de Quito.

Contexto: Las precipitaciones en esta zona fueron intensas y estuvieron acompañadas de condiciones propias de una tormenta eléctrica.

❓ ¿Qué problemas eléctricos se reportaron durante la lluvia en Quito

Los ciudadanos alertaron sobre cortes de energía eléctrica en sectores del norte y centro de la capital.

Contexto: Los reportes no identifican el origen de las interrupciones ni precisan cuántos barrios o usuarios quedaron sin servicio.

❓ ¿Qué ocurrió con los semáforos durante las fuertes lluvias en Quito?

Los ciudadanos reportaron semáforos apagados durante las precipitaciones.

Contexto: La falta de señalización coincidió con los cortes de luz y las dificultades de circulación vehicular en varios puntos de la ciudad.

❓ ¿Qué problemas de tránsito se reportaron en La Carolina durante la tormenta?

En La Carolina, los ciudadanos alertaron sobre complicaciones vehiculares y ausencia de agentes de tránsito.

Contexto: Los reportes describieron problemas de movilidad en medio de las lluvias intensas y las alertas por semáforos fuera de funcionamiento.

❓ ¿Las lluvias en Quito estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas?

Sí. Los reportes ciudadanos mencionaron rayos y truenos durante las precipitaciones, especialmente en el sector de El Seminario.

Contexto: Las tormentas eléctricas acompañaron las lluvias intensas registradas en el norte y centro de la capital.

❓ ¿Qué zonas de Quito registraron las principales complicaciones por las precipitaciones?

La Carolina, El Seminario y Santa Prisca figuran entre los sectores mencionados en los reportes ciudadanos.

Contexto: La Carolina registró alertas por problemas de tránsito; El Seminario, por rayos y truenos; y Santa Prisca, por caída de granizo.

❓ ¿Cómo afectaron las lluvias a la movilidad en Quito

Las precipitaciones coincidieron con semáforos apagados, cortes de electricidad y dificultades para circular en algunos sectores.

Contexto: Los ciudadanos también reportaron congestión vehicular y falta de agentes de tránsito en La Carolina. La información disponible no precisa el número de intersecciones afectadas.

❓ ¿Se conoce la causa de los cortes de luz y el alcance de las afectaciones por las lluvias en Quito?

No. La información disponible no identifica las causas de los cortes eléctricos ni establece el número total de sectores afectados.

Contexto: Tampoco existe un balance sobre posibles daños materiales, la duración de las interrupciones eléctricas o el tiempo que persistieron las lluvias en el norte y centro de Quito.

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