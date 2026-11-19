Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Las lluvias en Quito registradas en los últimos días provocaron situaciones de riesgo para dos animales que tuvieron que ser rescatados por el Cuerpo de Bomberos de Quito. Una gata cayó en una alcantarilla en el sector de Miraflores y un perro quedó atrapado en la parte alta de un puente de La Y, en la capital.

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Tras las labores de rescate, ambos animales fueron valorados y se encuentran a salvo. Los casos ocurrieron en medio del temporal que afecta a Quito y otros cantones de Pichincha, donde también se reportó la caída de un árbol en el norte de la ciudad.

Lluvias en Quito derivan en rescates de animales

La Unidad de Bienestar Animal informó que el primer caso ocurrió la tarde del 18 de noviembre en el sector de Miraflores, en el centro de la ciudad. La entidad dijo que la gata cayó en una alcantarilla ubicada en la vía cercana a la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha.

Funcionarios municipales alertaron a los equipos de emergencia sobre la situación. Para recuperar al animal, los rescatistas ingresaron una jaula al sumidero y lograron extraerlo sin inconvenientes.

Posteriormente, residentes del sector decidieron hacerse cargo de la gata y gestionar la atención veterinaria necesaria.

🚒 En el sector de 📍Miraflores, nuestro equipo coordinó con @BomberosQuito para rescatar a una felina que se encontraba atrapada en una alcantarilla. Tras su captura, las personas que alertaron sobre el caso se hicieron cargo de ella y gestionaron su atención veterinaria. https://t.co/7qswp79E0k — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBAQuito) November 18, 2026

Un perro quedó atrapado en un puente

El segundo rescate se realizó al otro extremo de la ciudad. Un perro quedó atrapado en la parte alta del paso deprimido de la avenida 10 de Agosto.

El animal permanecía detrás de la zona de seguridad y corría el riesgo de caer hacia la avenida por donde circulan vehículos y unidades del sistema Trolebús.

Los bomberos ingresaron por detrás de la baranda de protección en el tramo que conecta con la avenida De la Prensa. Tras sujetarlo, lo retiraron del lugar y lo trasladaron en una camioneta hacia la Unidad de Bienestar Animal.

Ambos animales están a salvo

Luego de las intervenciones, los dos animales fueron evaluados y permanecen fuera de peligro.

Los rescates ocurrieron en medio de varios incidentes relacionados con las condiciones climáticas registradas en la capital durante los últimos días.

Mira los pronósticos del Inamhi

El temporal continuará en los próximos días

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias en Quito y en otros cantones de Pichincha continuarán con intensidad.

La entidad informó que se prevén lluvias fuertes acompañadas de tormentas y que estas condiciones podrían extenderse durante varias horas. Según la estimación, el temporal se mantendrá hasta el próximo sábado 21 de noviembre.

Las lluvias en Quito han provocado emergencias puntuales en distintos sectores de la ciudad, entre ellas los rescates de los dos animales reportados y la caída de un árbol en la calle Julio Zaldumbide y la avenida La Coruña.

Más información de las lluvias en Quito

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