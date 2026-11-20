Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de noviembre de 2026

Las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas afectan a distintos sectores de Quito la tarde de este viernes 20 de noviembre de 2026. Antes de las 16:00, los fuertes truenos alertaron a los habitantes del norte de la capital sobre la llegada de las precipitaciones. El sistema de alertas Amaru reportó el avance de las tormentas y advirtió sobre la posibilidad de granizo en algunos sectores de la Sierra.

Más noticias

A las 16:10, la plataforma informó que una tormenta se encontraba sobre Quito, con actividad eléctrica a aproximadamente un kilómetro del centro de la ciudad. El fenómeno mantenía su intensidad y todavía no permitía determinar con claridad hacia dónde se desplazaría. Además, Amaru identificó otra tormenta a menos de 60 kilómetros. Hasta ese momento, no se registraban reportes de emergencias en la capital.

Tormentas eléctricas avanzan sobre Quito y hay posibilidad de granizo

El primer reporte de Amaru, emitido a las 15:40, ubicó la tormenta más cercana a unos ocho kilómetros al este de Machachi y a aproximadamente 32 kilómetros del centro de Quito. La plataforma indicó que el fenómeno ganaba fuerza y avanzaba hacia el oeste, sin acercarse ni alejarse de la capital. Su trayectoria apuntaba hacia Machachi.

A las 16:10, el panorama cambió. La tormenta ya se encontraba sobre Quito y registraba actividad eléctrica cerca del centro de la ciudad. Amaru señaló que las condiciones podían favorecer la caída de granizo, un fenómeno que puede acompañar a este tipo de tormentas en la Sierra.

La plataforma también reportó actividad eléctrica en los alrededores de la capital. En uno de sus balances señaló ocho rayos en 30 minutos y una tendencia al debilitamiento de la tormenta. En otra actualización, registró cinco rayos durante los últimos 20 minutos, a unos dos kilómetros de distancia.

Los datos de actividad eléctrica pueden presentar entre cinco y diez minutos de retraso. Amaru aclaró que no puede establecer una hora exacta de llegada de las tormentas, porque estas pueden cambiar de dirección en cuestión de minutos.

Lee también: Inamhi alerta sobre un aumento de lluvias en Quito y advierte cuándo serán más fuertes

Ante estas condiciones, la plataforma recomendó evitar las quebradas y los pasos a desnivel. También pidió buscar refugio si comienza a caer granizo.

El reporte meteorológico indicó que el aeropuerto de Quito, ubicado a unos 14 kilómetros del punto de referencia consultado, registró una tormenta eléctrica. El pronóstico inicial no anticipaba este fenómeno y contemplaba lluvia moderada alrededor de las 16:00. Sin embargo, Amaru advirtió que una tormenta cercana puede provocar precipitaciones más fuertes de las previstas, debido a que los modelos meteorológicos no identifican con precisión estos fenómenos.

Lluvias continuarán durante la noche y el fin de semana

Las precipitaciones no terminarán este viernes. El pronóstico de Amaru señala que podría llover en los alrededores de Quito entre las 17:00 y las 02:00 del sábado 21 de noviembre. La plataforma también advierte sobre posibles acumulaciones de agua en las calles, especialmente en las zonas bajas, aunque no identifica una alerta de inundación para el sector consultado.

Para este viernes, el pronóstico estima 19,3 milímetros de lluvia, con una intensidad fuerte y temperaturas de entre 15 y 20 grados. La previsión contempla precipitaciones durante la noche y posibles acumulaciones de agua en las calles de las zonas bajas.

El sábado 21 de noviembre, la plataforma prevé 15,3 milímetros de lluvia, también con intensidad fuerte. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 21 grados. El pronóstico anticipa mucha lluvia durante la noche y mantiene la posibilidad de tormentas eléctricas y granizo en algunos sectores.

Para el domingo 22 de noviembre, Amaru estima 14,9 milímetros de precipitaciones, con intensidad moderada y temperaturas de entre 14 y 20 grados. En esta jornada, las lluvias podrían presentarse durante la tarde y dejar charcos en las calles.

El reporte también señala que las condiciones podrían favorecer tormentas eléctricas durante las tardes de los próximos días. Sin embargo, la energía disponible para estos fenómenos sería menor que la registrada el jueves, cuando el pronóstico contempló 35 milímetros de lluvia.

En cuanto a las condiciones del entorno, Amaru informó que no tiene ríos bajo vigilancia cerca del punto consultado. La estación más próxima se encuentra a más de 100 kilómetros. También registró cinco reportes de vecinos que describieron lluvia moderada y truenos. El último llegó tres minutos antes de la actualización de las 16:20.

La plataforma estimó, además, que desde las 06:00 habían caído aproximadamente 4,8 milímetros de lluvia en el sector, según datos satelitales de la NASA disponibles hasta las 11:00.

El reporte incluyó otras alertas: 30 sectores de la Costa con avisos por riesgo de inundación, una probabilidad del 100% de ingresar a una zona de cortes eléctricos relacionados con Mazar durante los próximos 30 días y tres alertas a menos de 50 kilómetros, la más cercana en Quito.

Amaru recordó que sus estimaciones corresponden a un área aproximada de 25 kilómetros por lado y no necesariamente representan las condiciones exactas frente a cada vivienda. La información tampoco reemplaza los avisos oficiales.

⛈️ Quito, 16:10: así va la tormenta La tormenta está encima de Quito: hay actividad eléctrica a cerca de 1 km del centro. Mantiene su fuerza. 🧊 En la Sierra, tormentas así pueden traer granizo. Todavía no se puede saber hacia dónde va. Hay otra tormenta a menos de 60 km. Evita quebradas y pasos a desnivel. 🔔 ¿Quieres este aviso para tu barrio? Guarda tu lugar en el app amaru (gratis). 🗺️ Mapa en vivo: https://t.co/dpk7UAX46l #Quito #Tormenta — Amaru (@amarualertas) November 20, 2026

Te recomendamos