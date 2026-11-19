Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias de este jueves 19 de noviembre de 2026 provocaron desconexiones del servicio eléctrico en varios sectores de Quito y sus valles. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que sus equipos técnicos trabajan para atender las fallas y recuperar el suministro, mientras usuarios reportaron interrupciones en distintos puntos del Distrito Metropolitano.

Las precipitaciones afectaron principalmente a sectores de Cumbayá, Tumbaco, Nayón, Miravalle, Tanda, Conocoto y Los Chillos. También llegaron reportes desde barrios del centro norte y sur de la capital.

La EEQ comunicó que las condiciones climáticas provocaron novedades en su área de servicio y que sus cuadrillas atienden los requerimientos. La empresa señaló que prioriza la seguridad de sus trabajadores y de la ciudadanía durante las labores.

Más sobre las lluvias en Quito

Cortes de luz por la tormenta eléctrica afectan a los valles de Quito

Entre los sectores con reportes de interrupciones eléctricas constan Cumbayá, Tumbaco, el sector Intervalles, Tanda, Miravalle, Nayón, Colinas del Valle, Conocoto y San José Alto de El Tingo.

En Colinas del Valle, usuarios señalaron que permanecían sin electricidad desde las 17:46. Otros moradores de Miravalle, Tanda, Nayón y Tacuri reportaron cortes de más de 50 minutos durante la tarde y la noche.

Las interrupciones también alcanzaron a sectores del centro-norte y occidente de Quito, como Belisario Quevedo, Alejandro Valdez, la avenida La Gasca, Toribio Montes y Daniel Hidalgo.

Cortes de luz afectan a la ciudad

Reportan explosión de un transformador en Las Casas Bajas

En el sector de Las Casas Bajas, moradores alertaron sobre la explosión de un transformador en el pasaje Obispo Sobrino y Minayo, cerca de la Embajada de Italia.

Este reporte se sumó a las novedades eléctricas registradas durante la jornada de lluvias. La información disponible no precisa si el incidente provocó daños adicionales ni cuántos usuarios quedaron sin suministro en ese punto.

En el sur de Quito, habitantes del barrio San Bartolo también reportaron problemas con el alumbrado público en las calles Manglar Alto y Tomás Guerra. Según sus reportes, el sector permanece sin iluminación pública desde hace tres días.

En El Trébol, la Recoleta, Napo y Alpahuasi también se registraron reportes de cortes de luz, dejando calles oscuras que a ratos se iluminaban por el paso de los vehículos.

Quito registró reportes de lluvias, truenos y cortes de luz

Los reportes ciudadanos difundidos durante la tarde permitieron identificar los sectores con mayores precipitaciones y otras incidencias relacionadas con el clima.

Desde las 16:30 llegaron 153 reportes de 72 personas. De ese total, 37 alertaron sobre lluvias fuertes, principalmente en el centro y norte de Quito y en Cumbayá; 19 señalaron lluvias moderadas o lloviznas, 64 reportaron truenos, cuatro mencionaron granizo y cinco notificaron cortes de electricidad.

En una actualización de las 18:00, el registro sumó 75 reportes nuevos de 39 personas. De estos, 19 alertaron sobre lluvias fuertes, 10 sobre precipitaciones moderadas o lloviznas, 30 sobre truenos, uno sobre granizo y dos sobre interrupciones eléctricas.

Empresa Eléctrica Quito trabaja para recuperar el servicio

La EEQ informó que sus equipos técnicos atienden las desconexiones registradas en su área de servicio. La empresa no detalló una hora estimada para el restablecimiento de la electricidad en cada sector afectado.

Las cuadrillas priorizan la seguridad del personal y de los habitantes mientras persistan las condiciones climáticas adversas. Las interrupciones reportadas coinciden con una tarde de lluvias, tormentas eléctricas y granizo en distintos puntos de la capital.

Lo que debes saber sobre los cortes

❓ ¿Qué ocurrió en Quito y sus valles durante la tarde del jueves 19 de noviembre de 2026?

Las fuertes lluvias provocaron cortes de energía eléctrica en varios sectores de Quito y los valles.

Contexto: La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que sus equipos técnicos atendían las desconexiones y trabajaban para restablecer el servicio. Los reportes ciudadanos incluyeron sectores de Cumbayá, Tumbaco, Nayón, Conocoto y Los Chillos.

❓ ¿Qué sectores de Quito y los valles reportaron cortes de luz?

Los cortes se reportaron en Cumbayá, Tumbaco, Intervalles, Tanda, Miravalle, Nayón, Colinas del Valle y Conocoto, entre otros sectores.

Contexto: También hubo reportes en San José Alto de El Tingo, Belisario Quevedo, Alejandro Valdez, avenida La Gasca, Toribio Montes y Daniel Hidalgo.

❓ ¿Qué empresa atendió las interrupciones del servicio eléctrico en Quito?

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) atendió las desconexiones y coordinó los trabajos para recuperar el suministro.

Contexto: La entidad informó que sus equipos técnicos trabajaban en las zonas afectadas. No precisó una hora para el restablecimiento del servicio en cada sector.

❓ ¿Qué reportaron los habitantes de Colinas del Valle sobre el corte de luz?

Los moradores de Colinas del Valle señalaron que permanecían sin electricidad desde las 17:46 del jueves 19 de noviembre.

Contexto: Otros usuarios de Miravalle, Tanda, Nayón y Tacuri también reportaron interrupciones del servicio que superaban los 50 minutos.

❓ ¿Dónde se reportó la explosión de un transformador en Quito?

Los moradores de Las Casas Bajas reportaron la explosión de un transformador en el pasaje Obispo Sobrino y Minayo.

Contexto: El punto se encuentra cerca de la Embajada de Italia. La información disponible no detalla cuántas personas resultaron afectadas ni si hubo daños adicionales.

❓ ¿Qué problema de alumbrado público denunciaron los habitantes de San Bartolo?

Los moradores de San Bartolo reportaron que varias calles permanecían sin alumbrado público desde hacía tres días.

Contexto: La denuncia corresponde a las calles Manglar Alto y Tomás Guerra, en el sur de Quito.

❓ ¿Cuántos reportes ciudadanos se registraron desde las 16:30 por las condiciones climáticas?

Desde las 16:30 se registraron 153 reportes de 72 personas sobre lluvias, tormentas, granizo y cortes de electricidad.

Contexto: El sistema ciudadano contabilizó 37 reportes de lluvia fuerte, principalmente en el centro y norte de Quito y Cumbayá; 19 de lluvia moderada o llovizna; 64 de tormentas eléctricas; cuatro de granizo y cinco de interrupciones del servicio eléctrico.

❓ ¿Qué novedades registró el sistema de reportes ciudadanos a las 18:00?

A las 18:00 se contabilizaron 75 reportes nuevos de 39 personas.

Contexto: Los avisos incluyeron 19 reportes de lluvia fuerte, 10 de lluvia moderada o llovizna, 30 de tormentas eléctricas, uno de granizo y dos de cortes de energía.

❓ ¿Cuál fue la principal causa de las interrupciones eléctricas reportadas en Quito?

Los cortes de luz se registraron durante las fuertes lluvias que afectaron a Quito y sus valles.

Contexto: La EEQ informó sobre las desconexiones y la atención de sus equipos técnicos en las zonas afectadas. La información disponible no identifica daños específicos en la infraestructura eléctrica como causa de cada interrupción.

❓ ¿Cuándo se restablecerá el servicio eléctrico en los sectores afectados de Quito?

La Empresa Eléctrica Quito no informó horarios específicos para recuperar el servicio en cada sector.

Contexto: La entidad indicó que sus equipos técnicos atendían las desconexiones y que, durante condiciones climáticas adversas, priorizaban la seguridad del personal y de la ciudadanía.

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