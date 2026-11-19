Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

La caída de un rayo durante las lluvias registradas la tarde de este jueves 19 de noviembre de 2026 generó un corte de luz en Quito que afectó al sector de El Seminario Mayor, en el centro-norte de la ciudad. El incidente ocurrió en medio de una tormenta eléctrica que volvió a golpear a esta zona urbana.

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Calles afectadas por el corte de luz en Quito durante el temporal

El corte de luz en Quito dejó sin servicio eléctrico a varias arterias viales del sector. Según los reportes ciudadanos levantados en el sitio durante la emergencia, la falta de energía se sintió en:

Avenida 10 de Agosto.

Calle Versalles, desde la avenida Colón hacia el norte.

Calle Ulloa.

Calle Luis Mosquera.

Avenida América, incluyendo tramos hacia la parte alta.

En medio de las descargas eléctricas del aguacero, habitantes del lugar reportaron que varios comerciantes optaron por cerrar sus locales de forma preventiva para evitar pérdidas materiales, debido a que este mismo barrio ya había sufrido inundaciones tras una granizada reciente.

Restablecimiento progresivo del servicio eléctrico en la zona

En el transcurso de la tarde, el corte de luz en Quito comenzó a superarse de manera paulatina en determinados tramos del sector afectado. De acuerdo con la verificación realizada en el lugar, el suministro eléctrico retornó primero en la avenida Colón.

Posteriormente, los residentes confirmaron que la energía volvió también a las calles Ulloa, Versalles y a la avenida América, aunque en la zona ubicada hacia arriba de la avenida América el problema persistió durante más tiempo.

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Congestión vehicular y ausencia de agentes en las vías

La falta de fluido eléctrico derivada del corte de luz en Quito incidió directamente en la movilidad del sector de El Seminario Mayor. Moradores del barrio reportaron caos vehicular en las intersecciones afectadas y señalaron la ausencia de agentes de tránsito en el punto para dirigir la circulación mientras se normalizaba el servicio.