Corte de luz en Quito afectó a El Bosque, Quito Tenis y otros sectores

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un corte de luz en Quito afectó la mañana de este miércoles 21 de octubre de 2026 a varios sectores del norte de la capital, entre ellos El Bosque, La Mañosca, Jardines de Iñaquito y la urbanización Quito Tenis. También se reportaron afectaciones en las calles Alonso Torres, Los Cabildos y sus alrededores.

A las 09:00, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que personal operativo se encontraba en El Bosque realizando trabajos correctivos. A las 10:14 comunicó que, una vez concluidas las labores en la red subterránea, todos los sectores afectados contaban nuevamente con servicio eléctrico. La suspensión duró casi dos horas.

Corte de luz en Quito afectó a varios sectores del norte

El problema eléctrico sorprendió a moradores del norte de Quito durante la mañana. Usuarios utilizaron la cuenta de X de la EEQ para reportar la interrupción y solicitar información.

Una de las usuarias, Sol Naranjo, señaló que en El Bosque permanecían sin electricidad y pidió verificar la causa de la suspensión.

La EEQ informó posteriormente que se realizaron trabajos correctivos en la red subterránea y que el suministro había sido restablecido. La entidad no informó el motivo de la desconexión.

🏗️ #EnTerritorio | 👷🏼‍♂️ Personal Operativo de la #EEQ se encuentra en el sector de El Bosque realizando trabajos correctivos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Sectores afectados: La Mañosca, Jardines de Iñaquito, Urb. Quito Tenis, Calle Alonso Torres, Calle Los Cabildos y sus alrededores. ⚡ Agradecemos su comprensión. 🤝 #EEQTrabajaPorTi #GestiónEEQ #ReparacionesEEQ — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) October 21, 2026

El Bosque y Quito Tenis recuperaron el servicio eléctrico

La interrupción incluyó a La Mañosca, Jardines de Iñaquito, urbanización Quito Tenis, la calle Alonso Torres, la calle Los Cabildos y sectores cercanos.

El corte de luz en Quito de este miércoles se produjo horas después de otro problema que afectó a distintos barrios de la capital.

La tarde y noche del martes, una suspensión masiva dejó sin energía eléctrica a sectores como Miraflores, La Floresta y González Suárez. Según la Empresa, ese incidente se produjo debido a las fuertes lluvias acompañadas de descargas atmosféricas.

Las lluvias también afectaron el servicio eléctrico

Tras el corte del martes, personal operativo realizó trabajos correctivos para recuperar la conexión y el suministro se restableció aproximadamente a las 23:00.

Las fuertes precipitaciones registradas también provocaron la caída de muros y el colapso de árboles.

⟫ https://t.co/GetvF8PNnU | 🚒 Los Bomberos de Quito además atendieron inundaciones y caída de árboles; estos fueron los barrios afectados https://t.co/R2PxAzH3MR — El Comercio (@elcomerciocom) October 21, 2026

Así, en menos de un día, distintos sectores de Quito registraron interrupciones del suministro eléctrico, una situación que la EEQ atribuyó al clima adverso.

El corte ocurre mientras Mazar reduce su cota

Los cortes de luz en Quito también se producen en momentos en que el embalse de Mazar, principal reservorio estratégico del sistema hidroeléctrico de Ecuador, continúa reduciendo su cota debido al estiaje y la falta de lluvias.

Esta situación ha provocado un déficit energético y obligó a las autoridades de Gobierno a aplicar suspensiones de energía para las grandes industrias.

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