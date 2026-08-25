Lizeth Bunshi, defensa de la familia pide que el caso se investigue como supuesto femicidio

Tras el hallazgo de los restos de Lizeth Bunshi este martes 25 de agosto de 2026, la defensa de la familia pide en que el caso se investigue como supuesto femicidio y no como desaparición involuntaria. Hay un detenido por esta causa.

Defensa de la familia de Lizeth Bunshi pide reformulación de cargos por femicidio

El abogado de la familia de Lizeth Bunshi, Freddy Ron, informó que insistirán para que el caso se investigue como femicidio y no como desaparición involuntaria.

Este martes, los restos de la joven de 28 años fueron encontrados en el río Machángara, en el sector de Guápulo, tras 37 días de búsqueda.

Ron señaló que seguirán en la búsqueda de justicia y que se ha llegado a obtener prueba técnica que determinaría que se encuentran frente a un supuesto delito de femicidio.

“La defensa sigue insistiendo en esto y por eso es que estamos insistiendo en una solicitud de reformulación de cargos por esta infracción”, indicó el abogado.

Norma Bunshi, hermana de la víctima, pidió que se haga justicia, informó que la médico forense dio detalles de cómo murió y acusó nuevamente al único detenido que hay por este caso, Christian V..

Velación y reconstrucción de los hechos

La familia informó que los restos de Bunshi serán velados este martes en Conocoto, suroriente de Quito, desde la noche de este martes.

El domingo 30 de agosto está prevista las diligencias para la reconstrucción de los hechos en este caso.

Así encontraron los restos de Lizeth Bunshi en el río Machángara, Quito

Alrededor de las 16:00 de este martes, la Fiscalía informó del hallazgo de restos de una mujer en el río Machángara, en el sector de Guápulo, en el contexto de la búsqueda de Lizeth Bunshi.

Los familires de Bunshi y el abogado se acercaron al sitio para presenciar la extracción del cuerpo de la quebrada.

El uso de brackets, un elemento clave para la identificación del cuerpo

Norma, hermana de Lizeth Bunshi, y su abogado, Freddy Ron, se acercaron al lugar convocados por la Dinased y, en declaraciones preliminares, señalaron que se trataría de la misma persona.

El principal indicio para creer que se trata de Lizeth, de 28 años, fue el uso de brackets. Mientras el cuerpo era llevado a Criminalística, Ron señaló que existe un 60% de confirmación de que se trata de la misma persona.

Cerca de dos horas después, Fiscalía confirmó la fatal noticia.

Tras el levantamiento del cadáver hallado en el río Machángara, Fiscalía dispuso una pericia de odontología forense.

La experticia confirmó que los restos corresponden a Lizeth Bunshi, desaparecida el 19 de julio de 2026.

#URGENTE | #Pichincha: en el contexto de la búsqueda de Lizeth B., esta tarde se encontraron los restos de una mujer en el río #Machángara, sector de #Guápulo. Luego del levantamiento del cadáver, #FiscalíaEc dispondrá las diligencias científicas para determinar su identidad. pic.twitter.com/qTdtVg7Z9f — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 25, 2026

El principal sospechoso de la desaparición de Lizeth Bunshi está detenido

La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. La orden de detención fue ejecutada durante la madrugada del martes 21 de julio.

La institución señaló que la medida se sustentó en los indicios recopilados por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Los familiares de Lizeth habían solicitado que el hombre no fuera liberado debido a las contradicciones que, según ellos, existirían en su versión.

Este martes, Freddy Ron, abogado de Bunshi, indicó que pediría que el caso se investigue como supuesto femicidio.

¿Quién fue Lizeth Bunshi?

Lizeth Bunshi, de 28 años, desapareció en Quito el pasado 18 de julio por la tarde, fue buscada en el río Machángara por el Cuerpo de Bomberos y otros organismos con equipos especializados y se detuvo a un hombre por este hecho.

Bunshi era madre de un niño de 9 años, se desempeñaba como estilista profesional y se encargaba del cuidado de su madre, quien tiene una discapacidad.

La joven tenía ojos cafés, cabello negro y mide aproximadamente 1,55 metros. Sus amigas y familiares difundieron mensajes en redes sociales para solicitar que continúe la búsqueda y que su desaparición sea esclarecida.

Una cámara registró el ingreso de Lizeth Bunshi a la quebrada del río Machángara

Lizeth salió de su vivienda, ubicada en el valle de Los Chillos, la tarde del sábado 18 de julio. Según sus familiares, tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos.

Las versiones preliminares señalan que habría discutido con su pareja y luego permaneció con un amigo.

El domingo 19 de julio, una cámara de seguridad registró que ingresó a unaquebrada del río Machángara junto a Cristian Gonzalo V. L. Ambos habrían accedido por una de las cercas rotas del sector.

Un habitante de calle aseguró que presenció una discusión entre Lizeth y el hombre. Según su relato, escuchó amenazas contra la joven y posteriormente oyó cómo ella gritaba y pedía ayuda.

Norma Bunshi, hermana de Lizeth, indicó que tres personas que estaban en la quebrada coinciden en que el hombre habría empujado a la joven al río. Esta versión forma parte de la investigación.

Caso Lizeth Bunshi y el pedido de investigación por femicidio; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué la defensa de la familia de Lizeth Bunshi pide que el caso se investigue como femicidio?

La defensa, encabezada por el abogado Freddy Ron, sostiene que existe prueba técnica que permitiría considerar que se trata de un supuesto delito de femicidio. Por ello, anunció que solicitará la reformulación de cargos, pues actualmente el proceso se sigue por desaparición involuntaria.

La petición se plantea después de que los restos de Lizeth fueran encontrados en el río Machángara, tras 37 días de búsqueda, y de que la pericia de odontología forense confirmara su identidad.

❓ ¿Cuándo y dónde encontraron los restos de Lizeth Bunshi?

Los restos de Lizeth Bunshi fueron encontrados el martes 25 de agosto de 2026, alrededor de las 16:00, en el río Machángara, en el sector de Guápulo, en Quito.

Tras el hallazgo, Fiscalía dispuso el levantamiento del cadáver y las diligencias científicas correspondientes. Posteriormente, una pericia de odontología forense confirmó que los restos correspondían a la joven de 28 años.

❓ ¿Qué prueba permitió identificar los restos de Lizeth Bunshi?

Uno de los primeros indicios que llevó a la familia y a su abogado a considerar que los restos correspondían a Lizeth fue el uso de brackets, una característica que tenía la joven.

Después del levantamiento del cadáver, Fiscalía dispuso una pericia de odontología forense. Esta experticia confirmó oficialmente que los restos encontrados en el río Machángara correspondían a Lizeth Bunshi.

❓ ¿Quién está detenido por la desaparición de Lizeth Bunshi y qué delito se investiga actualmente?

Christian Gonzalo V. L. es el detenido dentro de la investigación y Fiscalía formuló cargos en su contra por el supuesto delito de desaparición involuntaria. La detención se ejecutó el 21 de julio de 2026.

La defensa de la familia busca ahora que los cargos sean reformulados por un supuesto femicidio. La solicitud se realizará después del hallazgo de los restos y de las diligencias técnicas realizadas en el caso.

❓ ¿Qué diligencias están previstas en el caso de Lizeth Bunshi?

La familia informó que los restos de Lizeth Bunshi serán velados en Conocoto, en el suroriente de Quito, desde la noche del martes 25 de agosto.

Para el domingo 30 de agosto están previstas diligencias relacionadas con la reconstrucción de los hechos. Estas forman parte de la investigación que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven y determinar las responsabilidades correspondientes.

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