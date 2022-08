¿Cuándo funcionará el Metro de Quito?, ¿hay riesgo de daños si la obra no se usa? 

La segunda búsqueda del operador para el Metro de Quito genera dudas sobre cuándo iniciará el funcionamiento del sistema de transporte. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Orlando Silva (I)

El último anuncio sobre la nueva búsqueda de un operador para el Metro de Quito generó distintas interrogantes entre los lectores de EL COMERCIO. Los usuarios de redes sociales realizaron distintas preguntas, luego de que se conociera que el nuevo oferente que fue escogido el pasado 15 de julio no iba a firmar el contrato como se tenía previsto para agosto.

Según explicaron autoridades municipales, algunas inconsistencias se presentaron. Los inconvenientes truncaron la firma del acuerdo para iniciar la operación del nuevo sistema de transporte que está paralizado debajo de la capital ecuatoriana.

Estas son algunas de las preguntas que de los usuarios de redes sociales:

¿Cuándo se inaugurará el Metro de Quito?

Aunque el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, no ha mencionado una fecha exacta sobre el inicio del funcionamiento de este medio de transporte, comentó que con seguridad se inaugurará a final del año, en diciembre.

Una de las fechas tentativas que se manejaba desde el Metro de Quito, según el cronograma de planificación, era que se el 15 de diciembre. Sin embargo, con todos los retrasos que ha tenido la planificación, hasta este 8 de agosto se desconocía una fecha exacta.

¿Qué falta para que funcione el Metro?

Para que sea una realidad se debe conocer la empresa que se encargará de la operación del Metro de Quito. El pasado 15 de julio se conoció que un consorcio sería el encargado de operar el Metro, pero por algunas inconsistencias no se logró llegar a un acuerdo. Por esto, es importante que la firma del contrato para que el operador inicie los procesos para capacitar, contratar personal e iniciar el funcionamiento.

¿Por qué se llamó otra vez al concurso para operar el Metro de Quito?

Según el alcalde Santiago Guarderas, hubo mesas en las que el consorcio informó que requería un reajuste económico en su propuesta, y esto no se podía hacer en un contrato con un precio fijo. Por ese motivo no se siguió con el proceso para la firma del contrato y se lanzó por segunda vez la convocatoria para la selección del operador.

¿Cómo se escogerá al operador del Metro?

En la página web están publicados los pliegos donde se invita a las empresas interesadas en operar el Metro. Luego, las firmas ferroviarias conocerán la etapa preparatoria para la selección.

Posteriormente, las empresas ferroviarias internacionales realizan la apertura de las ofertas y entran en una fase final para la selección de un ganador. Dentro de ese proceso el comité de evaluación califica las ofertas recibidas validando el cumplimiento de los parámetros técnicos y jurídicos que se establecieron en los pliegos. Luego se inicia una fase de negociación y se conoce al ganador del concurso. Para finalizar, se realizan unas mesas para tratar algunos temas y luego se consolidará la firma del contrato donde la empresa iniciará un proceso de contratación para arrancar la operación.

Este proceso se espera que termine en septiembre. Las autoridades han mencionado que esto no afectaría el inicio de operaciones del Metro, como se tenía previsto para el mes de diciembre.

¿Por qué hay tanta demora para que funcione el Metro?

En un inicio se tenía establecido que el Metro iba a funcionar en el año 2019, pero desde esa fecha se ha ido retrasando. Las causas han sido diferentes, como problemas administrativos al no existir una organización estructurada sobre los procesos que se tenían establecidos para los cumplimientos de fechas en los cronogramas.

A esto se suma ahora que no hay un operador para el Metro de Quito, y sin ello su funcionamiento no sería posible. También están los temas sobre sistema integrado de recaudo, no se tiene establecido con seguridad cómo se pagará el uso de este medio de transporte y hasta este 8 de agosto de 2022 no hay un sistema integrado de transporte en tierra.

Para los veedores del Metro de Quito estos factores son importantes y sin ellos no se podría operar ya que se pondría en riesgo la seguridad de los pasajeros. Fernando Sancho, presidente de la veeduría Metro de Quito, estima que con los procesos que faltan el Metro recién arrancaría operaciones el siguiente año, es decir en 2023.

¿Cuánto falta en la obra?

Por ahora, según las autoridades municipales, la obra registra un avance del 99,4%, mientras que el equipamiento de las estaciones está en un 94% y los trenes están funcionando al 100%. También aseguran que son temas puntuales los que hacen falta para que el Metro sea una realidad, como la asignación de un operador para iniciar con el proceso final antes del funcionamiento.

¿Cuánto costará el pasaje del Metro?

El Concejo Metropolitano de Quito a finales del año 2020 decidió que la tarifa integrada sea de 0,45 centavos para un tramo y de 0,60 centavos en la tarifa integrada con el Trolebús y Ecovía. Si bien aún no existe el sistema integrado establecido, las autoridades han mencionado que se está trabajando para concluir este proceso en el mes de diciembre.

¿Cuántos alcaldes han pasado desde el inicio de la obra?

Cuatro han sido los alcaldes que han pasado desde que comenzó la construcción del Metro de Quito. El primero fue Augusto Barrera que inició el proyecto en octubre de 2009. Luego le siguieron tres alcaldes más, Mauricio Rodas que estuvo desde el año 2014 al 2019, posteriormente Jorge Yunda que se desempeñó desde 2019 hasta julio de 2021 y ahora con la alcaldía de Santiago Guarderas.

¿Se puede dañar la obra si no se usa?

Las autoridades municipales aseguran que los trenes del Metro de Quito podrán estar 100% operativos en diciembre y cuentan con varios procesos para la revisión de su funcionamiento, por lo que hasta ahora no se podría deteriorar o dañar ya que no se los ha forzado para usos. Dentro de la parte estructural, al no recibir aún usuarios, estas zonas han estado cuidadas. El Municipio señala que, por este motivo, tampoco se podrían ver afectadas, pues hay constantes controles.