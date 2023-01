¿Qué dijeron los candidatos del primer bloque a la alcaldía de Quito durante el debate?

En Quito se llevó a cabo el debate entre los candidatos a la alcaldía de la capital este 15 de enero de 2023. Foto: Delegación Provincial Electoral de Pichincha

El debate entre los candidatos a Alcalde de Quito arrancó este 15 de enero de 2023 a las 19:00. El primer grupo, seis de los 12 aspirantes, comenzó primero.

A través de este foro, los participantes tuvieron la oportunidad de demostrar a la ciudadanía por qué son los indicados para ser elegidos como representantes de la alcaldía de la capital del Ecuador.

En él participaron Pabel Muñoz (correísmo), Jéssica Jaramillo (Todos), Pablo Ponce (ID), Natasha Rojas (Unidad Popular), Luisa Maldonado (Avanza) y Andrés Páez (PSP-Democracia Sí).

Revise la intervención de los seis primeros candidatos a la alcaldía de Quito.

Natasha Rojas - Partido Unidad Popular

Fue asesora en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), consultora en municipios y gobiernos provinciales. También asesoró al Concejo Metropolitano de Quito, a Luis Villacís y Gustavo Terán en el Congreso Nacional.

Tiene una licenciatura en administración pública y una maestría en educación superior por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Es candidata por el Partido Unidad Popular.

"Los jóvenes universitarios pagarán el 50% en la tarifa de transporte y los niños menores de 12 años no pagarán tarifa de transporte en Quito" - Natasha Rojas.

En seguridad

"A diario nos matan, nos roban, nos acosan. Es fundamental fortalecer la organización social y comunitaria, iluminar las calles, entregar alarmas comunitarias recuperar el espacio público. A la Policía Metropolitana la pondré a trabajar por la seguridad y la sacaré de debajo de los semáforos".

"Crearé la Universidad Municipal y cuatro institutos tecnológicos. Al Presidente Guillermo Lasso le digo que Quito es la ciudad que más contribuye con impuestos y no ha sido atendida. Es urgente que invierta en Quito, que genere empleo, que cree fuentes de trabajo, que establezca políticas de incremento de policías y la recuperación de diversos sectores".

En movilidad

"Pondré a funcionar el Metro. Ampliaré el servicio al norte, hacia Calderón y sur. Hacia Quitumbe a través de un sistema integral de movilidad incluyente y con perspectiva de género, garantizar el transporte público las 24 horas del día a todos los barrios de Quito".

"Si los señores transportistas no mejoran el servicio, nos siguen tratando mal regreso a la tarifa de USD 0,25. La prioridad, los ciudadanos y no las mafias del transporte".

"Los jóvenes universitarios pagarán el 50% en la tarifa de transporte y los niños menores de 12 años no pagarán tarifa de transporte en Quito".

En ambiente

Sobre el reciclaje y reducción de basura y sus propuestas:

"Implementaré un modelo de gestión integral para el manejo de residuos sólidos. Realizaremos los estudios pertinentes para definir en qué momento implementar todo este proceso.

El agua vale más que el oro y defenderé el Chocó Andino. Protegeremos las laderas y las quebradas para que nunca más se pierdan vidas, como sucedió en La Comuna y La Gasca.

Protegeremos la fauna urbana y garantizaremos los derechos de los animales. Es fundamental en el tema ambiental regularizar los barrios y garantizar obras".

En administración

Inversión en infraestructura en los barrios populares y en la ciudad. Basta de barrios de primera y de segunda. Devolveré los guagua centros a los niños y niñas de nuestros barrios.

Sistemas de digitalización integral en el Municipio de Quito y, para ello, garantizar Internet gratuito para todos los niños, las niñas y los jóvenes en la ciudad.

El municipio de Quito requiere un modelo de gestión inclusivo, participativo y descentralizado, que garantice derechos a todos y todas.

Pablo Ponce - Izquierda Democrática (ID)

Doctor en Ciencias Políticas y Jurídicas. Además fue concejal de la ciudad de Quito en tres periodos del año 2004 al 2014, en ese entonces el alcalde de la capital era Paco Moncayo.

"Sólo educando a la población podemos mejorar todo lo que significa el reciclaje" - Pablo Ponce.

En seguridad

“Asumir a la seguridad como responsabilidad propia”

El candidato por la ID aseguró que “es momento de dejar la improvisación y elegir la experiencia”. Se presentó como exconcejal por tres ocasiones y sostuvo que la irresponsabilidad de los últimos alcaldes ha sumido a Quito en ser una de las ciudades más inseguras del país”.

“El tema de la seguridad es de todos. No me lavaré las manos. La seguridad la asumiré como responsabilidad propia, no responsabilizándole al gobierno central”, enfatizó.

Señaló que para enfrentar la inseguridad la organización ciudadana es clave. Habló de repotenciar las unidades de policía comunitaria y los comités de seguridad. Prometió cero tolerancia al acoso sexual en el transporte público.

En movilidad

"Voy a hacer verdaderos puntos de desarrollo económico en las estaciones del Metro. Necesitamos baterías sanitarias, espacios para la gastronomía, pero sobre todo espacios seguros para que todos aquellos que sean víctimas de cualquier situación de violencia puedan acudir a estas 15 paradas o entradas del transporte del Metro.

La cultura del Metro es parte de las ciudades desarrolladas. Es necesario que toda el Distrito Metropolitano de Quito tenga la posibilidad de la conectividad este-oeste con buses alimentadores que puedan apoyar a esta columna vertebral. Es necesaria la conectividad desde el Metro hacia Calderón, en el norte, y Quitumbe, al sur".

En ambiente

"El respeto al medioambiente es parte de mi vida. He sembrado más de dos millones de árboles con las alianzas público-privadas. Vamos a repotenciar los 192 parques que hay en el Distrito Metropolitano, dotándoles de juegos inclusivos para niños, para adolescentes, personas de la tercera edad, inclusive para nuestros peluditos.

Es importante hacer un verdadero complejo en lo que es El Inga. Y campañas de reciclaje que cuente desde los hogares. Con campañas educativas agresivas desde el primer día de mi gestión hasta el último día. Sólo educando a la población podemos mejorar todo lo que significa el reciclaje y la utilización de los desechos sólidos en favor de la ciudad".

En administración

“Conozco la administración municipal a profundidad. Por eso pondré la casa en orden. Coordinaremos con las 58 instituciones del Municipio al servicio de la comunidad. Los concejales están para legislar y fiscalizar, y punto. Lo importante es cero corrupción.

Este es el examen de Contraloría de los tres periodos de concejal de Pablo Ponce: cero faltas, que todos los candidatos a la Alcaldía de Quito deberían presentar este informe porque lo importante es no ser corrupto, manos limpias”.

Aspiraciones personales

"Sin duda alguna con Paco Moncayo, con quien transformamos a la ciudad hicimos la reubicación del comercio informal en el Centro Histórico, repotenciamos todo lo que significa la red vial, el Trolebús, la Ecovía, y los corredores norte y sur. Hicimos el puente Oswaldo Guayasamín, que hay que volver a hacerlo. Repotenciamos la Simón Bolívar, que en ese momento estaba caída en tres partes y reubicamos el botadero de basura de Zámbiza".

Luisa Maldonado - partido Avanza

Sus prioridades: cero corrupción, seguridad cultura y trabajo.

"De qué sirven alarmas comunitarias, botones de pánico, cámaras, si las vamos a poner y no hay quién te auxilie" - Luisa Maldonado.

En seguridad

"La inseguridad tiene un problema profundo estructural que es la pobreza. (...) Se tiene que fortalecer la organización comunitaria como ya existe en este momento. De qué sirven alarmas comunitarias, botones de pánico, cámaras, si las vamos a poner y no hay quién te auxilie. Vamos a crear una ciudad inteligente, pero, además, vamos a crear la policía metropolitana para que te dé seguridad a las madres".

¿Qué haría ante la eventualidad de una actividad mayor del Cotopaxi?

Ventajosamente tenemos un mapa de riesgos que hay que actualizar, la población está educada y conoce cuáles son los puntos seguros, cómo actuar, por eso contaremos también con las instituciones educativas, con los colegios, con las escuelas. Utilizaremos los espacios públicos, volveremos a poner señalética para que la gente vaya con seguridad y certeza a esos espacios. Todos y todas tenemos que estar pendientes todo el tiempo de lo que puede pasar con el Cotopaxi. Estamos justamente en una ciudad que tiene todos estos riesgos, pero la educación será la estrategia.

En movilidad

Metro de Quito: "Primero voy a plantear la renegociación de la deuda del Metro, necesitamos liberar recursos para poder hacer obra pública y servirle a la ciudad. El Metro va a ser el pretexto para reorganizar el sistema integrado de movilidad. Vamos a llegar a acuerdos serios con los transportistas.

Vamos a pagar por kilómetro recorrido para que no sigan las competencias. Además de eso, respetaremos la tarifa estudiantil.

También necesitamos conectar hacia Carcelén, Carapungo y Calderón; ahí planteo la construcción de un aerorriel que cuesta muchísimo menos que una línea del Metro y también la conexión hacia el sur de Quito. Esto puede ser también con líneas del trolebús, y vamos a crear la caja común, vamos a reactivar la BiciQ para que haya la movilidad sostenible".

Buses eléctricos: "Se tendrá que construir infraestructura como las de electrolineras donde se tenga que cargar el transporte eléctrico. Hay un acuerdo ya con los gremios de los transportistas. Ellos están dispuestos siempre y cuando se garantice un contrato transparente a fin de que puedan obtener los recursos y poder pagar esa migración".

En ambiente

Reciclaje de basura y El Inga: "Vamos a construir más plantas de tratamiento de agua, pero también quiero invitar a la ciudadanía, que cambiamos el chip. Vamos hacia la clasificación de la basura, al reciclaje (...). Además, potenciaremos el cierre técnico de El Inga. Además, quiero decirle a la población del sur de la ciudad fuera las bombonas de El Beaterio. Vamos a construir una gran Carolina para el sur y también un parque Metropolitano en Calderón".

En administración

Proyecto Vindobona: "Estoy de acuerdo en el proyecto Vindobona. Creo que es necesario que intervenga el crédito internacional o los bonos verdes que se entregan para poder construir esa planta. Sería un beneficio enorme para toda la ciudad"

Andrés Páez - Partido Sociedad Patriótica y Democracia Sí

Licenciado en Ciencias Jurídicas, otra en Sociología, abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica.

Fue diputado por la Izquierda Democrática y viceprefecto. También se desempeñó como asambleísta y candidato a la Vicepresidencia de la República por Creo. Es candidato de Partido Sociedad Patriótica y Democracia Sí.

"No hay un solo documento ni absolutamente nada que pruebe que yo he sido partícipe de actos de violencia” - Andrés Páez.

En seguridad

“Promoveré reforma al Código Penal”

El exlegislador y el exviceprefecto de Pichincha aludió como hitos de su trayectoria “haber liderado en las calles la defensa de la ciudad y de la dignidad de los ecuatorianos”.

“Yo siempre he estado a merced del país para defender sus derechos y de la ciudad para defender su integridad. Estoy en desacuerdo con la violencia y no hay un solo documento ni absolutamente nada que pruebe que yo he sido partícipe de actos de violencia”.

Aseguró que desde la Alcaldía liderará la defensa de la familia, de los quiteños. También aseguró que impulsará una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), aunque esto le corresponde realizar a la Asamblea. Al considerar que esta norma protege a los delincuentes. Prometió recuperar las Upc dañadas y crear una unidad de atención a las víctimas de la delincuencia.

En movilidad

"Hay que hacer el Metro sur, desde la parada del Recreo, aprovechando las rieles que ya están instaladas hasta la curva de Santa Rosa. Prolongar el Metro hasta Calderón, pero también hasta la Ofelia para que el Metro tenga suficiente número de pasajeros de manera que sea financieramente sostenible.

Además, hay que con los transportistas generar el sistema de alimentadores de los extremos de la ciudad para que los pasajeros lleguen a las terminales y el metro sea parte de ese sistema integrado que necesita la ciudad. Pero fundamentalmente hay que mejorar la movilidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

En ambiente

"Defender a la ciudad implica también que sea una ciudad sin contaminación. Hay que separar la basura en los hogares y que una vez que vengan los vehículos a recogerla que la mantengan separada.

Además, hay que implementar alta tecnología para procesar la basura. En el Inga hay ocho metros por sobre su cota máxima, significa que no podemos seguir enterrando la basura.

Adicionalmente hay que sembrar un millón de árboles, hay que cuidar las quebradas. No a la minería en El Chocó. Y hay que hacer muchos parques, parques por todas partes para que la gente pueda, efectivamente, disfrutar de la vida, del esparcimiento. También hay que regularizar los barrios, pero también las viviendas de la gente, sus terrenos, para que tengan un proyecto de vida".

En administración

"La defensa de Quito implica también la transferencia tecnológica y la conectividad gratuita, especialmente, para los estudiantes. Pero también se necesita que la gente reciba créditos y microcréditos, especialmente, los jóvenes para sus emprendimientos; las mujeres para sus talleres; los artesanos para renovar sus máquinas y sus herramientas.

Además, se necesita que el Gobierno ya no tenga dinero ocioso, que lo invierta en la obra pública en Quito, que la necesita para generar empleo, para generar oportunidades".

Aspiraciones personales

"Continuaremos empeñados en la defensa de la ciudad, de la dignidad de sus habitantes, de las familias, de su bienestar y de su derecho a progresar. Continuaremos empeñados en hacer una administración que privilegie a los más pobres, a los jóvenes, que privilegie los derechos de las mujeres y combatamos la violencia en contra de ellas; a los niños, a la gente, que hace de esta ciudad maravillosa".

Jessica Jaramillo - Movimiento Todos

Es abogada por la Universidad Central. Cuenta con tres posgrados en Estudios Políticos y Contratación Pública por la Universidad Andina.

"Soy la mujer que lideró la salida de Jorge Yunda de la alcaldía de Quito por choro, no por cholo, con mucha valentía. Voy a cambiar tus condiciones de vida porque soy la más joven y la más preparada para hacerlo. Queremos construir una ciudad, en donde lleguemos en 30 minutos y en donde nuestros jóvenes quieran quedarse a potenciar sus talentos. Basta de alcaldes con grillete".

"Soy la mujer que lideró la salida de Jorge Yunda de la alcaldía de Quito por choro, no por cholo" - Jessica Jaramillo.

En seguridad

He vivido en carne propia la violencia de género, violencia física, psicológica y sexual, por eso te hablo a ti, mujer, madre, voy a cuidar de tus hijos. Voy a sanar esas heridas que tienen las mujeres que han sido víctimas de violencia. Para eso, vamos a crear la defensoría de víctimas. Vamos a fortalecer los centros de equidad y justicia y a rescatar a nuestros jóvenes.

En movilidad

Metro de Quito: "Lo primero que hay que hacer es, con mucha honestidad, un rediseño de rutas y frecuencias para que todas logren abastecer al sistema del Metro de Quito. Eso sí hay que tener (...) diálogo con los señores transportistas, pero siempre sabiendo que el Municipio es el que pone las reglas y no los transportistas. Es indispensable que nos movamos con un solo pasaje desde el sector de Marianitas de Calderón hasta el sector de Guamaní para que la gente pueda transitar y en mejores condiciones. Es indispensable tener un solo pasaje (...). Voy a construir el teleférico para el sector de la Lucha de los pobres, Pisulí, La Roldós, Tumbaco y Cumbayá, porque cuando no se roba la plata, alcanza".

En ambiente

Reciclaje de basura y El Inga: Tenemos que generar una alianza público-privada que nos permita tener una planta de procesamiento y transformación de la basura para que la ciudad (...) viva de esta transformación de la basura. Las quebradas tenemos que recuperarlas y, sobre todo, tenemos que parar esas construcciones en quebradas que lamentablemente las grandes constructoras que están acostumbradas a financiar campañas electorales y a ciertos candidatos. (...) Es urgente una regularización masiva de barrios para poder luchar contra los traficantes de tierras.

Vamos a dar sostenibilidad, tranquilidad y mucho más trabajo sobre todo a las mujeres recicladoras de esta zona y ellas van a tener la estabilidad que quizá no tienen con el Municipio de Quito.

En administración

Sobre Guillermo Lasso: El Gobierno de Lasso quiere meter la mano en las elecciones del Municipio de Quito (...). Aquí está la señora Coloma, el señor Freile y el señor Páez, son los candidatos de Lasso que quieren hacer de Quito negligente, como lo es el Gobierno de Lasso.

Economía: Cuando la economía de la ciudad está en riesgo, lo más importante es atraer inversión, así que, en mi programa de reactivación económica, no voy a cobrar impuestos 5 años a las empresas que vengan a Quito, que den trabajo a jóvenes y a mujeres principalmente. Con eso vamos a reactivar la economía y todos vamos a tener trabajo.

Pabel Muñoz - movimiento Revolución Ciudadana

Estudió sociología en la Universidad Católica. Fue subsecretario de la presidencia de la República en el mandato de Rafael Correa. También estuvo como secretario de Planificación y viceministro de Inclusión. En la Alcaldía de Augusto Barrera fue secretario de Planificación.

Fue asambleísta por la provincia de Pichincha por la alianza Unión por la Esperanza (Unes). Es candidato del movimiento Revolución Ciudadana.

"Desde ya empecé a revisar los estudios para dar paso a la ampliación del Metro, tanto hasta Calderón como a Guamaní" - Pabel Múñoz

En seguridad

"La inseguridad nos quita el sueño, sufrimos cuando nuestros hijos salen y llegan tarde. En esta ciudad te pueden matar por robarte un celular. Los chicos hoy consumen drogas desde edades muy tempranas y a las mujeres las maltratan y las asesinan. Tenemos un Gobierno irresponsable que no ha invertido ni tiene política en la materia.

Las Unidades de Policía no tienen efectivos y ni equipamiento. En nuestra Alcaldía enfrentaremos el problema, tendremos barrios bien iluminados, bien atendidos.

Vamos a dotar a la Policía de la capacidad operativa que hoy no la tiene. Dotaremos de tecnología, alarmas y cámaras en toda la ciudad. Pero, no servirán de nada si no tenemos un barrio organizado con seguridad".

En movilidad

"Desde ya empecé a revisar los estudios para dar paso a la ampliación del Metro, tanto hasta Calderón como a Guamaní.

Con el metro vamos a tener un sistema moderno, con transporte de calidad y seguro, con botones de pánico para que las mujeres no sufran acoso.

Pero no quiero dejar descolgado el tema del Metro en su conjunto, de la productividad, de la economía. Quito se mueve solamente a 3 km/h cuando las ciudades modernas se mueven a 16. La ciudad será capital de inversiones.

Inauguraremos el Instituto Universitario Sebastián de Benalcázar, tanto en Chillogallo como en Calderón, vamos a crear y aumentar el capital semilla, sobre todo, para proyectos de mujeres y jóvenes".

En ambiente

Sobre el reciclaje y reducción de basura y sus propuestas:

"Vamos a incentivar una política de reciclaje. Tendremos el complejo sanitario de Quito, que incluye una planta de reciclaje. Hay otros países que hacen plata del reciclaje, nosotros debemos de hacerlo.

Vamos a tener una planta para que haga compostaje. Que con la basura orgánica podamos tener tierra nutritiva para huertos familiares. No a la minería en el Chocó Andino.

Es inaudito que Quito haya dejado de ser esa ciudad que cubría 90% y 95% de agua potable y alcantarillado. Vamos a una regularización masiva de barrios y esa regularización masiva de barrios tendrá también una moratoria para que en 30 años no regularicemos más.

No le haremos el juego tampoco a los traficantes que sueñan, que juegan con los sueños de la gente".

En administración

"Logré aprobar en Asamblea Nacional la ley para eliminar y tener eficiencia en trámites, por eso la mayoría de trámites ineficientes y pertinentes tiene que ser eliminados. Debemos rescatar la dignidad del funcionario municipal, pero ese mismo funcionario tiene que ayudarnos a pelear con las mafias internas y desterrar a la corrupción.

Que las administraciones zonales tengan más capacidad de decisión y más presupuesto".

