Luis Verdesoto considera que Emco tiene ' hiperconcentración de poder'

Luis Verdesoto en una foto cuando era vocal en el CNE en 2019. Foto: Flickr

Roger Vélez

Luis Verdesoto, el exsecretario Anticorrupción del Gobierno de Guillermo Lasso, compareció este miércoles 8 de febrero del 2022 a la Comisión de la Asamblea que investiga el caso Encuentro.

El exfuncionario aseguró haber entregado al Ejecutivo más de 200 fichas sobre alertas de riesgos de corrupción en empresas públicas y otros estamentos, durante los ocho meses que estuvo en el cargo. La vicepresidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño (PK), elogió su desempeño.

Los asambleístas le pidieron que les entregue copias de esos documentos. Verdesoto les recomendó que lo soliciten a Carondelet por los procedimientos legales.

“Se hizo una investigación de aproximadamente 200 fichas sobre diversas áreas en las que puede haber riesgos de corrupción, esas fichas están allí, las estadísticas están en la Secretaría, yo no me he llevado absolutamente nada”, insistió.

Concentración de poder

Verdesoto aseguró que, en su momento, criticó fuertemente la concentración de poder en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), sin auditorías completas. Esta era presidida por Hernán Luque, salpicado en una supuesta trama de corrupción.

“Considero que esa es una organización, cuya hiperconcentración de poder tiende a la eficiencia económica, pero a la vez pudo haber descuidado todos los mecanismos de rendición de cuentas y de control de la corrupción”, anotó.

Verdesoto insistió en que “el modelo concentrador de poder en Emco es el modelo más nocivo para poder tener un equilibrio entre productividad y control de la corrupción”.

El oficialista Gruber Zambrano, integrante de la Comisión, recordó que esta empresa fue creada en 2015 durante el Gobierno de Rafael Correa.

La correísta Viviana Veloz, quien encabeza la investigación, manifestó que fue Lasso quien dispuso que los directorios de cada una de las empresas debía ser presidido por el delegado del Presidente en Emco.

Veloz acotó que esto se instrumentó mediante el Decreto Ejecutivo 173 emitido por el Primer Mandatario el 18 de agosto del 2021. Señaló que esto resultó “nocivo”, algo que también lo reconoció -dijo- el propio gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Gonzalo Uquillas.

“Antes de la expedición del Decreto quien estaba a cargo de presidir esos directorios era el ministro del ramo”, apuntó la legisladora. Mientras, Pazmiño recordó la trayectoria de Luque como funcionario de una entidad financiera privada.

“Cuando se dicta el segundo decreto yo me encontraba intubado, en el hospital con covid-19”, respondió Verdesoto.

El exfuncionario sugirió que se examinen todos los nombramientos de la alta gerencia y del nivel superior de las empresas públicas, desde que Emco se creó en 2015. Y así establecer el índice de rotación de altas gerencias “para separar aquello que puede ser meritocracia de lo que pudo haber sido mantenimiento de una red de corrupción”.

Sobre Danilo Carrera

Verdesoto mencionó que en sus investigaciones incluyó tres niveles de contratación pública y paquetes accionarios. “Les sugiero a ustedes seguir la ruta de las estructuras accionarias, fundamentalmente, del señor (Rubén) Cherres y el señor Luque”, les dijo a los asambleístas.

El exfuncionario agregó que no encontró nada que pudiese llevar a pistas de implicaciones de Danilo Carrera, cuñado del Presidente, o de otras personas.

Verdesoto refirió que investigó “probables influencias de grupos de poder dentro de las decisiones de la empresa pública Emco a varios niveles”.

El exsecretario Anticorrupción sostuvo que presentó su renuncia tras perder la confianza del Presidente, en víspera de la presentación de un informe sobre hipótesis de la supuesta red de corrupción en las empresas públicas.

Verdesoto aseguró que difirió con el Presidente sobre hacer público este documento porque podía ser mal utilizado por la opinión pública y capitales internacionales. “Fue una conversación dura por más de tres horas”.

Inasistencias

La Comisión Multipartidista de la Asamblea prevé entregar un informe hasta el 18 de febrero. Según Pazmiño, no se descarta que todo concluya con un juicio político contra el primer mandatario. Los asambleístas rechazaron la inasistencia de las autoridades del Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Económico y Financiero (Uafe).

