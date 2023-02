Iván Saquicela cuestiona falta de titular definitivo en la Judicatura

Mientras se designa al presidente definitivo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia coordinará el trabajo con el titular temporal Álvaro Román. Twitter Iván Squicela

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, se regirió este 1 de febrero de 2023 a la demora en la designación del nuevo titular definitivo del Consejo de la Judicatura (CJ). María del Carmen Maldonado renunció al cargo el 2 de febrero de 2022.

“En efecto, el día de mañana se cumple un año de la renuncia de María del Carmen Maldonado, expresidenta del CJ. Un año la justicia de Ecuador no tiene el presidente titular del CJ, no tiene después de que la CNJ había presentado cuatro ternas. Siempre actuamos en derecho, pero con cualquier pretexto no se llegó a nombrarlo”, criticó Saquicela durante una entrevista en radio Única.

El 2 de febrero de 2022, Maldonado anunció su renuncia irrevocable argumentando que, sin haber sido convocada a audiencia, la Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia que retiró a la Presidencia de la Judicatura la facultad de dictar la medida de suspensión de servidores judiciales. Eso resultaba fundamental en su “lucha contra la corrupción y la violencia”.

Desde el 25 de enero de 2023, el suplente de Maldonado, Álvaro Román, es el presidente temporal de la Judicatura por orden de la CC hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) nombre al titular definitivo. Román logró posesionarse luego de un largo proceso judicial para ser reconocido como suplente. Durante ese tiempo y desde la renuncia de la expresidenta, Fausto Murillo fue el titular encargado.

Saquicela refirió que la demora en la designación de la autoridad no fue algo del azar, sino que fue “provocado de manera deliberada y sistemática para tratar de controlar a la Función Judicial, para meter mano en la justicia”. Con eso se afectó la independencia judicial y eso llevó a que se destituya a los vocales del Cpccs, añadió el magistrado con base en la sentencia de la CC del 23 de enero de 2023.

Desde la renuncia de Maldonado, Saquicela remitió cuatro ternas, la última fue enviada al Cpccs el 16 de diciembre del 2022, integrada por Wilman Gabriel Terán Carrillo, Mercedes Johana Caicedo Aldaz y Luis Antonio Rivera Velasco. Pero los consejeros “sencillamente no querían nombrar y no lo hicieron”, cuestionó Saquicela.

Aunque el expresidente del Cpccs, Hernán Ulloa, explicó en su momento que no hubo designación porque los cuatro exconsejeros de la mayoría no llegaron a un consenso, Saquicela analiza que hubo otro motivo. Explicó que tener un titular en la Judicatura que provenga del ámbito jurisdiccional, un juez, no les permitía controlar la justicia.

Trabajo con la Judicatura

Saquicela mencionó que este día mantendría una reunión de trabajo con Román. “Vamos a trabajar con Román, a coordinar, mientras él permanezca (en el cargo)”, destacó mientras espera que se solucione la designación en el Cpccs.

Tras la destitución de los vocales principales del Cpccs, solo hay dos vocales habilitados, Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar. La funcionaria interpuso una acción judicial y consiguió que una magistrada de Santa Rosa ordene a la Asamblea Nacional la posesión de consejeros suplentes. Sin embargo, el legislativo no acatará esa medida cautelar.

En ese contexto, le corresponderá a la CC hacer el seguimiento, enfatizó el presidente de la CNJ. Según el auto de verificación de sentencia de la CC, la fase de verificación de la medida de designación del titular de la Judicatura deberá quedar abierta y será evaluada, una vez que se cuente con los resultados de la consulta popular del 5 de febrero de 2023. A partir de entonces, la Corte podrá emitir las medidas que considere pertinentes para asegurar que se cumpla la designación.

Luego de la reunión con Román, habrá otra reunión del Pleno de la CNJ. Allí se discutirá en relación a criterios sobre la caducidad de la prisión preventiva.

