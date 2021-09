ID alista denuncia contra otro de sus integrantes por supuesta corrupción en la Asamblea

Roger Vélez(I)

La bancada de la Izquierda Democrática (ID) anunció este martes 14 de septiembre de 2021 que alista una nueva denuncia contra uno de sus integrantes por supuestas irregularidades en el Parlamento y, además, que levantará el sigilo a sus cuentas bancarias.

El anuncio lo hizo en una rueda de prensa el jefe de bloque, Alejandro Jaramillo, acompañado de una parte de los 15 integrantes de esta bancada, sin precisar de quién se trata. Esto, a menos de un mes de que denunciara por supuesta gestión de cargos públicos y expulsara de sus filas a Bella Jiménez, segunda vicepresidenta del Parlamento.

“El día de hoy la bancada de la ID va a suscribir un documento para levantar el sigilo bancario de todos miembros y toda la información de la Contraloría General del Estado tiene que ser pública y será pública por parte de nuestros asambleístas. Esa es la única manera de decirle al país y enviarle ese mensaje de recuperar la institucionalidad”, manifestó.

A su vez, reveló que a la bancada recibió “información de un asambleísta que está en actos de corrupción (…). Vamos a seguir con las investigaciones, vamos a hacer un análisis a la interna de nuestro bloque y en las próximas horas estaremos presentando esta denuncia”.

“Nosotros hemos hecho un ejercicio para depurar el bloque. Hemos detectado, por ejemplo, que un asambleísta no está actuando de manera correcta respecto a la contratación de sus asesores y el manejo de sus sueldos, por lo tanto, hemos iniciado el día de hoy las investigaciones necesarias para verificar si esa información es real o no, en caso de que sea real a la ID no le temblará la mano”, agregó Ramiro Narváez, otro de los integrantes del bloque.

Añadió que “tenemos ya varios elementos que nos hacen presumir que la información es correcta, pero queremos estar seguros antes de comunicar a los medios de comunicación“.