La Asamblea aprobó Convención contra la Discriminación y debatió proyecto de Universidad Intercultural

Roger Vélez (I)

Con 126 votos, el Parlamento aprobó la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Además, tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi.

Las decisiones se tomaron este martes 13 de julio de 2021 en la sesión 717 del Pleno en modalidad semipresencial.

A propósito de la aprobación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, asambleístas como Nathalie Viteri (PSC) y Paola Cabezas (Unes) concordaron en que se trata de una herramienta importante para proteger los derechos de mujeres, población Glbti y afroecuatorianos, principalmente.

Viteri sostuvo que los Estados partes de este instrumento internacional se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas.

Cabezas manifestó que los casos de discriminación, intolerancia y xenofobia persisten en el país. “La discriminación y la intolerancia están latentemente arraigadas, no es que no existan leyes, lo que no ha existido es la voluntad colectiva”, puntualizó.

El ponente del informe, Juan Fernando Flores (Creo), resaltó que esta Convención fortalece al Sistema Interamericano de Protección de Derechos, pues reconoce expresamente categorías discriminatorias vinculadas con expresión e identidad de género, situación migratoria e investigaciones sobre el genoma humano, no contenidas en otros instrumentos internacionales.

Universidad Intercultural

En referencia al primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, el debate se centró en la ampliación del plazo para este proyecto hasta diciembre de 2023, ya que vencía el 2 de agosto de 2021.

El presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina (Pachakutik), reconoció que todavía no se han cumplido todos los procesos de institucionalización de la Universidad Amawtay Wasi, que en español significa la Casa de la Sabiduría, como lo demandan organizaciones indígenas.

Los asambleístas de Pachakutik como Salvador Quishpe y Rafael Lucero cerraron filas a favor de este proyecto. Quishpe sostuvo que hace falta sistema para la lengua quichua en el país.

Sin embargo, el correísta Pascasio Córdova expresó su desacuerdo con que se busque reactivar a las “universidades de garaje”, en referencia a que la Amawtay Wasi formó parte del listado de 12 instituciones que fueron cerradas por falta de calidad académica en 2012, cuando era de propiedad privada.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien fue recibido en comisión general por el Pleno, demandó que se garanticen los recursos para el funcionamiento de esta Universidad. Afirmó que esto es clave para construir un auténtico Estado intercultural y plurinacional.

La Comisión de Educación planeaba hoy mismo arrancar con la elaboración del informe para el segundo debate de este proyecto, pero la sesión se canceló a última hora.