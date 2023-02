La permanencia del gerente general de Petroecuador está en definición

El Directorio de la empresa pública Petroecuador tiene previsto analizar este 1 de febrero de 2023 la disponibilidad del cargo de su gerente Hugo Aguiar. Foto: Archivo / El Comercio.

Mayra Pacheco (I)

La decisión está a punto de ser tomada. La permanencia de los gerentes generales de las empresas públicas Petroecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Astinave y Creamos Infraestructura se definirá hasta este viernes 3 de febrero de 2023, informó la EMCO.

Los directorios de cuatro empresas analizarán la disponibilidad del cargo de sus titulares desde este 1 de febrero de 2023 hasta el viernes 3 de febrero de 2023, informó la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Estaba previsto que el Directorio de Petroecuador, por ejemplo, sesione a las 13:30 de este 1 de febrero. La convocatoria contemplaba un solo punto: conocer la disponibilidad del cargo del gerente general Hugo Aguiar. La votación estaba planificada que sea electrónica.

En las otras entidades se deberá analizar la permanencia o no del cargo de Julio Vásquez, gerente de Creamos Infraestructura; Byron Machuca, gerente de Astinave y Ralph Suástegui, gerente de CNT.

En el caso que la disponibilidad del cargo sea aceptada, el Directorio puede nombrar un gerente subrogante, que es temporal. La otra opción del presidente del Directorio es presentar una terna para elegir al titular de la entidad estatal, precisó la EMCO.

Joaquín Ponce, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), solicitó el 17 de enero de 2023 la renuncia de los 13 gerentes de las empresas estatales. La medida se tomó por pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, tras supuestos actos de corrupción denunciados por un medio digital.

Dos gerentes han sido ratificados

La EMCO informó que hasta el mediodía de este 1 de febrero de 2023 se ha aceptado la disponibilidad del cargo del gerente general subrogante de EMCO y del gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Mientras tanto, se han ratificado en sus cargos a los gerentes generales de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Gonzalo Uquillas; y el de la Empresa Pública del Agua (EPA), Teddy Mackliff.

El resto de los directorios de las cinco empresas públicas pendientes deberá convocar a sus integrantes para resolver sobre la disponibilidad del cargo de sus titulares.

Entre las firmas públicas que tienen que realizar las convocatorias están Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Empresa Nacional Minera (Enami), Comunica, Santa Bárbara y Servicios Postales.

Cuatro personas conforman un directorio

En total, el Gobierno tiene 13 empresas públicas. Cada una cuenta con un directorio conformado por cuatro personas.

El literal a) del artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que el directorio de las empresas creadas por la Función Ejecutiva estará integrado por el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) o su delegado permanente, quien lo presidirá.

Además, participarán el titular del ministerio del ramo correspondiente o su delegado permanente. Y un delegado del presidente de la República.

El presidente Guillermo Lasso resolvió el 18 de enero de 2023 que en los directorios de todas las firmas estatales participe también un representante de la Secretaría Anticorrupción. Esta decisión consta en el Decreto Ejecutivo 648.

Los delegados permanentes y quien sea designado por el presidente de la República, según la normativa, deberán acreditar conocimiento y experiencia en el área en la que se especializa la empresa pública.

¿Cómo se nombra al gerente?

La designación del gerente general de una empresa pública consta de cinco fases, según la resolución EMCOEP-2018-036, que contiene la Política de valoración de Perfil para la selección de cargos de Gerente General y Administrador de Unidad de Negocio de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva.

Los candidatos son propuestos a través de una terna enviada por el presidente del Directorio. Los nombres de los postulantes pueden surgir de referencias de profesionales de alto nivel, sugeridos por los ministerios del ramo. Esta última práctica es una medida tomada por el nuevo presidente del directorio, Joaquín Ponce Díaz.

Una vez que se cuente con la terna, en la primera etapa de se debe verificar que los postulantes no tengan impedimentos para ejercer cargos públicos.

Entre los requisitos constan, entre otros, no tener contratos pendientes con el Estado, no ser contratista incumplido o fallido, tener un título de tercer nivel reconocido por la Senescyt, contar con conocimientos y experiencia de mínimo un año vinculados a la actividad de la empresa y no tener recursos en países fiscales.

En la segunda fase, en función de la información presentada por cada candidato, se realiza una valoración. De un total posible de 1 000 puntos el aspirante debe alcanzar como mínimo 700 puntos.

Luego, en la tercera fase, el gerente general de EMCO remite un informe técnico con la valoración de la terna al presidente de Directorio. Con esta información se convoca a una sesión al Directorio de la empresa pública para nombrar al nuevo titular de la firma estatal.

Finalmente, en la cuarta fase se realiza un informe técnico de calificación de idoneidad para asumir el cargo de gerente general, Y, en la quinta fase, se debe realizar la vinculación del funcionario seleccionado a la Unidad de Talento Humano de la empresa pública.



Más noticias

Visita nuestros portales: