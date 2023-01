Gerente de CNEL será evaluado este 27 de enero

Joaquín Ponce, presidente del Directorio de EMCO, señaló que hasta este 27 de enero dos Gerentes han sido ratificados en sus cargos dentro de las empresas evaluadas. Foto: EMCO

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) lleva a delante la evaluación a los gerentes de las 12 empresas públicas coordinadas por la institución. Aún restan cumplir en 10 empresas.

Joaquín Ponce, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), explicó que la noche de este viernes, 27 de enero de 2023, se analizará el caso del Gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

El análisis de la gestión de los gerentes de las instituciones públicas se inició tras la orden del Ejecutivo de solicitar las renuncias a dichos funcionarios. Esta acción fue parte de las decisiones del Gobierno frente a la denuncia de una presunta red de corrupción en las empresas del sector eléctrico, denominado caso Encuentro por la Fiscalía.

“Nos queda por evaluar 10 gerentes. Asumo que podamos tomar, al menos, una decisión por día. Hoy tenemos el Directorio de CNEL, en la noche. Conoceremos ese presupuesto. Estamos listos con más elementos de juicio para tomar una decisión. Pedí el cambio en el orden del día para analizar la permanencia o no del gerente de CNEL”, adelantó Ponce durante una entrevista en Teleamazonas.

Ponce está en el cargo de EMCO desde el 19 de diciembre del 2022, tras la salida de Hernán Luque, exfuncionario que supuestamente participó en la presunta red de corrupción.

El funcionario explicó que los Directorios de las empresas están conformados por tres miembros, no hay votos dirimentes ni superpoderes y las decisiones se toman con base a un expediente de carácter público.

El trabajo de un Directorio es apoyar a una Gerencia general, justificó el funcionario.

Resumió que en conjunto las 12 empresas públicas, coordinadas por EMCO, en ventas llegan aproximadamente a los USD 18 000 millones y en gastos a cerca de USD 14 000 millones. La mitad de esos rubros están en Petroecuador.

En ese contexto, Ponce dijo: “Luque no entregó un informe de gestión, al menos a mí no me ha llegado”. Sin embargo, solicitó a la Contraloría General del Estado un informe sobre la gestión de todas las gerencias de las empresas públicas, incluida la gerencia de EMCO. Eso está en proceso, según el presidente del Directorio de EMCO.

Gerencias evaluadas

El Directorio de EMCO aceptó la renuncia presentada por Carlos Guayaquil, quien se desempeñaba como Gerente de EMCO desde julio de 2022.

Esto se revolvió en la sesión del 24 de enero. EMCO informó esa tarde en un comunicado que, “en el marco del proceso de transparencia liderado por el Presidente de la República”, el Directorio por unanimidad decidió remover a Guayaquil.

En cambio, el 25 de enero sesionó el Directorio de la Empresa Pública del Agua (EPA). Por unanimidad, confirmó a Teddy Mackliff como gerente.

La noche del 26 de enero sesionó el Directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Igualmente, por unanimidad confirmó en el cargo de gerente a Gonzalo Uquillas. Esta confirmación ya se esperaba, dijo Ponce, porque Uquillas fue nombrado para el cargo el 30 de diciembre del 2022. Es decir, dentro de la administración del actual presidente del Directorio de EMCO.

De esta manera, a EMCO aún le falta por evaluar la gestión de 10 gerentes: Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave), Creamos Infraestructura, Empresa de Municiones Santa Bárbara, Empresa Pública Servicios Postales de Ecuador, Empresa Pública de Comunicación de Ecuador, FLOPEC, Empresa Nacional Minera (Enami), Petroecuador, Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Respecto al gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Oswaldo Rosero, Ponce explicó que ya hubo una sesión del Directorio para aprobar su presupuesto y allí se hicieron “serias observaciones a cómo está planteando el negocio” la empresa. Por ello, solicitó tres informes para saber cuánto le cuesta al país el transporte de combustible pues la empresa opera con 50 buques cuando solo es propietaria de tres. El 26 de enero el gerente entregó el primer informe. El Directorio espera reunirse la próxima semana para decidir sobre el cargo de Rosero.

Por otro lado, el 25 de enero hubo una reunión del Directorio de Petroecuador para tratar el presupuesto general y también solicitó la entrega de informes aclaratorios. Se presentó un proyecto más aterrizado, destacó Ponce. Se está evaluando la gestión del gerente General Hugo Aguiar.

