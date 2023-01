Canciller dice que rendirá versión en Fiscalía por caso Encuentro

Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que ha solicitado rendir su versión ante la Fiscalía sobre el caso Encuentro. Foto: Twitter

Karina Sotalín (I)

El Canciller de Ecuador rendirá su versión en Fiscalía por un audio en el que se lo involucra en el caso Encuentro. Así lo confirmó en una entrevista televisiva este jueves, 26 de enero de 2023.

Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores, fue vinculado en el caso Encuentro luego de que en un audio filtrado se dijera su nombre en una conversación sostenida supuestamente entre Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso; y Rubén Cherres.

En la conversación se habla sobre el currículo de una persona para el cargo de Ministro. Cherres le dice a Carrera que a su regreso a Ecuador se reunirán con Juan Carlos Holguín.

En este contexto, Holguín ha reiterado en varias ocasiones a los medios de comunicación que no conoce a Cherres ni se ha reunido con Carrera.

Por lo que el Canciller aseguró, en una entrevista con Ecuavisa, que solicitó a la Fiscalía rendir su “versión libre y voluntaria”.

“Me causó sorpresa que se haya tomado mi nombre alguien a quien no conozco. Nunca he escuchado de él. Yo mismo he pedido a la Fiscal, por un ejercicio de transparencia de quienes estamos en el ámbito público, que pueda rendir mi versión libre y voluntaria”, destacó Holguín.

Análisis interno en el Gobierno de Guillermo Lasso

Holguín recalcó que el Gobierno está abierto al análisis interno, incluso para reconocer errores, en cuanto a la gestión para evitar la corrupción.

“Siempre, el Gobierno tiene que estar dispuesto a hacer, no solamente, un proceso de análisis interno. Sino el poder analizar con mucha humildad cuáles son los errores que uno puede cometer, incluso errores desde el mecanismo preventivo para la gran corrupción”, expresó.

Hasta el momento, el Ejecutivo solo reconoce los cuestionamientos a Hernán Luque, expresidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), al tacharlo como mal exfuncionario.

El Canciller dijo que en este momento Ecuador requiere que la sociedad civil entregue a quienes están en el Gobierno elementos “que puede ser que no los estemos viendo”.

Lo lógico es que se vea desde la Secretaría Anticorrupción “todos los mecanismos que prevean esta posible gran corrupción”, a criterio del funcionario.

Enfatizó en que Ecuador junto a Canadá y Países Bajos son parte de una lucha contra la corrupción y por eso se necesitan una serie de elementos que deben ser analizados por la administración pública para tomar precauciones y no permitir que la corrupción exista.

Ecuador en Celac

Holguín participó como delegado de Lasso en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizó en Argentina el 24 de enero. 33 países aprobaron la Declaración de Buenos Aires.

El Canciller sostuvo que no hubo una legitimación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La discusión sobre una moneda común para la región no fue parte de la Cumbre, sino en días previos, especifico. La posición de Ecuador en el evento fue el de plantear el debate sobre la integración regional desde la perspectiva comercial y sobre las estructuras criminales.

Los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay señalaron a este segundo tema como una de las necesidades urgentes a discutir en Celac, “hubo una convergencia enorme”, enfatizó el funcionario ecuatoriano.

Más noticias relacionadas en:

Visita nuestros portales: