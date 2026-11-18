Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

La interconexión eléctrica con Perú dio un nuevo paso con la adjudicación del proyecto, que contempla la construcción de líneas de transmisión y subestaciones para unir los sistemas eléctricos de ambos países. La obra busca fortalecer la infraestructura energética ecuatoriana y ampliar las alternativas de suministro de electricidad.

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Interconexión eléctrica con Perú: ¿cuándo podría operar?

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó el 17 de noviembre de 2026 que adjudicó el proceso de contratación del proyecto de interconexión eléctrica con Perú a 500 mil voltios. La iniciativa contempla obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio.

El proyecto forma parte de la expansión del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), prevista en el Plan Maestro de Electricidad 2023-2032. Según el brief de Celec, el plazo de ejecución es de 800 días.

Aunque Celec no informó una fecha oficial para el inicio de operaciones, el presidente del Foro Energético Ecuador, Fernando Salinas, estima que la infraestructura podría entrar en funcionamiento alrededor de 2029, una vez que concluyan los trabajos de construcción.

La obra acumula retrasos. Ricardo Buitrón, consultor energético del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía (CCIE), dijo que, de acuerdo con el Plan Maestro de 2020, la construcción debía empezar en 2021 y la operación estaba prevista para 2023.

¿Cómo funcionará la interconexión entre Ecuador y Perú?

La principal ventaja del proyecto es que permitirá intercambiar energía entre los dos países. Ecuador podrá exportar electricidad cuando tenga excedentes de generación e importar energía cuando enfrente un déficit interno. Esto será posible por la complementariedad hidrológica entre ambos países.

En términos sencillos, cuando uno de los sistemas disponga de más energía que la que necesita, podrá transferir parte de ese excedente al otro. A la inversa, cuando exista una necesidad adicional de electricidad, podrá recibir energía desde el país vecino.

Además, la iniciativa abre la posibilidad de acceder a fuentes de suministro más económicas.

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La inversión que se destinará a la obra

La inversión prevista para la interconexión eléctrica con Perú alcanza aproximadamente los 289 millones de dólares.

El financiamiento estará distribuido de la siguiente manera:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 125 millones de dólares.

Banco Europeo de Inversiones (BEI): 125 millones de dólares.

Celec: 39,4 millones de dólares.

La obra es ejecutada por Celec, a través de su Unidad de Negocio Transelectric.

Las obras que se construirán en Ecuador

Los trabajos se desarrollarán en Guayas, El Oro y parte de Azuay.

Entre las principales infraestructuras previstas constan:

Líneas de transmisión

Chorrillos-Pasaje 500 kV, de 206,97 kilómetros en doble circuito.

Pasaje-Frontera 500 kV, de 77,88 kilómetros en doble circuito.

Línea de 230 kV desde la subestación Pasaje, de 1,96 kilómetros.

Subestaciones

Subestación Pasaje 500/230 kV, con capacidad de 600 MVA.

Ampliación de la subestación Chorrillos 500 kV, con una bahía y 110 MVAr de reactores de línea.

¿Por qué este proyecto es considerado estratégico?

La interconexión eléctrica con Perú forma parte de los compromisos de integración entre ambos países y sus avances serán evaluados en el próximo Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional, previsto para 2027 en Ecuador.

La iniciativa también busca superar las limitaciones existentes en el intercambio eléctrico. Según la documentación del proyecto, actualmente la capacidad de transmisión entre Ecuador y Perú está limitada a 100 MW, lo que restringe las oportunidades para aprovechar la generación disponible en ambos sistemas.

Por esa razón, el proyecto fue considerado viable. La expectativa es que permita un mejor aprovechamiento de los excedentes de energía de cada país y amplíe las opciones de suministro eléctrico para Ecuador.

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