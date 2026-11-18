Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El embalse de Mazar, una de las principales reservas de agua para la generación de electricidad en Ecuador, mantiene una tendencia de descenso durante noviembre, después de una recuperación temporal en los primeros días del mes. La evolución de su nivel y las condiciones de operación de la central hidroeléctrica marcan el panorama de esta infraestructura, clave para el complejo hidroeléctrico Paute Integral.

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¿Cuál es el nivel del embalse de Mazar este miércoles 18 de noviembre?

A las 07:00 de este miércoles 18 de noviembre, el embalse de Mazar registró una cota de 2 120,79 metros sobre el nivel del mar (ms.n.m.), según los datos del monitor independiente Hidro Info Bot.

Esta cifra representa una reducción de 1,15 metros respecto al registro del día anterior. Con ese nivel, el embalse quedó a 5,8 metros de la referencia crítica de 2 115 metros.

La distancia respecto a la cota mínima técnica de 2 098 metros es de 22,8 metros, según el reporte de la plataforma.

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El caudal de ingreso de agua a Mazar registra una caída

Otro indicador que muestra el reporte corresponde al ingreso de agua al embalse. A las 07:00, Mazar recibió un caudal de 29,8 metros cúbicos por segundo (m³/s).

La plataforma también reportó una reducción del 17% en el caudal durante las tres horas previas a esa medición.

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Mazar opera con sus dos turbinas y genera 121 megavatios

A diferencia de lo que ocurrió durante la mañana del martes 17 de noviembre, este miércoles la central hidroeléctrica Mazar registra actividad en sus dos unidades de generación.

El reporte de las 07:00 muestra dos de las dos turbinas encendidas. La central generó 120,94 megavatios (MW), una cifra equivalente al 71% de su capacidad.

Hidroeléctrica #Mazar #Paute 💧 Embalse: 2120.79 m 📉 Bajó 1.15 m desde ayer ⚠️ A 5.8 m del nivel crítico (2115) 🛑 A 22.8 m de apagarse (2098) 🌊 Agua que llega: 29.8 m³/s (bajó 17% en 3 horas) ⚡ Genera 121 MW (71% de su capacidad) ⚙️ 2 de 2 turbinas encendidas https://t.co/BD507VsfBy — Monitoreo de Hidroeléctricas (@Hidro_Info_Bot) November 18, 2026

El martes, los registros de Celec EP mostraron que Mazar dejó de producir electricidad desde las 08:00. Durante las primeras seis horas de esa jornada, la central mantuvo una producción aproximada de 130 megavatios hora (MWh) en cada registro horario. A las 07:00, ese valor cayó a cerca de 12 MWh.

Desde las 08:00, ninguna de las dos unidades registró actividad, según la plataforma oficial de monitoreo de Celec EP.

Estado de Mazar; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuál es el nivel del embalse de Mazar este miércoles 18 de noviembre de 2026? A las 07:00, el embalse de Mazar registró una cota de 2 120,79 metros sobre el nivel del mar, según el monitor independiente Hidro Info Bot.

Contexto: El nivel representa una reducción de 1,15 metros frente al registro del martes 17 de noviembre. Con esta medición, el embalse quedó a 5,8 metros de la referencia crítica de 2 115 metros y a 22,8 metros de la cota mínima técnica de 2 098 metros. ❓ ¿Cuánto bajó el nivel del embalse de Mazar en las últimas 24 horas? El embalse descendió 1,15 metros entre el registro del martes 17 y las 07:00 del miércoles 18 de noviembre.

Contexto: La medición de Hidro Info Bot ubicó la cota en 2 120,79 metros sobre el nivel del mar. Este registro permite comparar la evolución del nivel del embalse frente a sus referencias crítica y mínima técnica. ❓ ¿A cuántos metros está Mazar de su referencia crítica? El embalse se encuentra a 5,8 metros de la referencia crítica de 2 115 metros sobre el nivel del mar.

Contexto: A las 07:00 del miércoles 18 de noviembre, la cota registrada fue de 2 120,79 metros. La distancia hasta la cota mínima técnica de 2 098 metros era de 22,8 metros. ❓ ¿Cuánta agua ingresó al embalse de Mazar este miércoles 18 de noviembre? A las 07:00, Mazar recibió un caudal de 29,8 metros cúbicos por segundo (m³/s).

Contexto: El monitor Hidro Info Bot también reportó una reducción del 17% en el caudal de ingreso durante las tres horas previas a esa medición. ❓ ¿Cuántas turbinas de la central hidroeléctrica Mazar están operativas este miércoles? Las dos unidades de generación de la central Mazar registraron actividad a las 07:00 del miércoles 18 de noviembre.

Contexto: La central generó 120,94 megavatios (MW), equivalentes al 71% de su capacidad, según el reporte de la plataforma de monitoreo.

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