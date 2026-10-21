El embalse de Mazar frena su caída pero sigue a seis metros del límite

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La reserva hídrica más estratégica para el suministro eléctrico nacional experimentó un leve respiro técnico en medio del estiaje, luego de que el embalse de Mazar lograra frenar el descenso sostenido de su cota al registrar 2 121,34 metros sobre el nivel del mar (msnm) a las 14:00 de este miércoles 21 de octubre de 2026. La cifra ubica al reservorio 34 centímetros por encima de la denominada zona de cortes (fijada en 2 121 msnm), tras un repunte de 22 centímetros acumulado en las últimas seis horas de monitoreo técnico. Pese a este incremento momentáneo, la cota permanece a 6,15 metros de su nivel mínimo de operación segura (2 115 msnm) y a 23,3 metros del apagado total de sus turbinas, lo que obliga al sistema eléctrico ecuatoriano a mantener activas las restricciones energéticas programadas para el sector productivo con el fin de proteger las reservas de Paute Integral.

Comportamiento horario de la cota en el embalse de Mazar

El seguimiento técnico muestra que la cota en el embalse de Mazar fluctuó de manera marcada en las últimas 24 horas. La reserva había ingresado a la zona de cortes a las 21:00 del martes 20 de octubre y logró salir de ese umbral crítico a las 02:00 de este miércoles.

En las mediciones de Celec Sur a las 09:00, el nivel se situaba en 2 121,15 msnm, lo que representaba una pérdida de 44 centímetros en comparación con los 2 121,59 msnm reportados el martes a la misma hora.

Hacia las 14:00 de este miércoles, el reservorio ascendió a 2 121,34 msnm. Sin embargo, el balance acumulado desde finales de julio —cuando el embalse anotó su cota máxima de 2.153 msnm— refleja una reducción neta de 31,85 metros.

Aportes hídricos y caudal en la cuenca del Paute

El ingreso de agua hacia la central registró variaciones a lo largo de la jornada. A las 09:00 del miércoles, el caudal de la cuenca del Paute marcó 50,79 metros cúbicos por segundo (m³/s), lo que representó un repunte frente a los 34,3 m³/s del martes, aunque se mantiene un 45,7% por debajo de la media histórica de octubre, estimada en 93,5 m³/s por el Cenace.

Hacia la tarde, las estimaciones técnicas registraron el ingreso de unos 40 m³/s, condicionado por precipitaciones de apenas tres milímetros en la cuenca durante las últimas 24 horas.

Generación reducida en el Complejo Paute Integral

El complejo hidroeléctrico Paute Integral (Mazar, Molino y Sopladora) operó a una fracción mínima de su potencial. Hasta las 09:30, las tres centrales aportaron una potencia promedio de 98,8 MW, equivalente a solo el 5,6% de los 1 757 MW de capacidad instalada.

En ese lapso, Molino generó en promedio 55,6 MW, Sopladora aportó 33,1 MW y Mazar apenas entregó 10,2 MW. La central Mazar comenzó a entregar energía cerca de las 07:00 con una de sus dos unidades, mientras que Molino y Sopladora detuvieron su entrega durante la madrugada para concentrar agua.

En cuanto a los otros reservorios del complejo, Amaluza reportó una cota de 1 972,82 msnm a media mañana y subió a 1 973,24 msnm en la tarde (1,8 metros bajo su mínimo referencial de 1 975 msnm). Por su parte, Sopladora se ubicó en 1 315,81 msnm. En conjunto, el sistema Paute ganó unos 19 centímetros de Mazar en 24 horas soltando alrededor de 12 m³/s hacia Molino con tres turbinas trabajando.

Desconexión total para el sector industrial

Para preservar el agua de los embalses ante un déficit nacional de generación calculado entre 1 000 y 1 400 MW, el cronograma de racionamiento sigue enfocado en las industrias.

En contraparte, las industrias de medio voltaje inician este miércoles su periodo de desconexión absoluta, el cual regirá hasta las 24:00 del viernes 23 de octubre. El Gobierno mantiene fuera de estos racionamientos a los hogares, hospitales y planteles educativos.

Aporte de Colombia y situación de Coca Codo Sinclair

La presión sobre el sistema hidroeléctrico se intensifica por el rendimiento de Coca Codo Sinclair, que genera cerca de 700 MW —la mitad de su capacidad instalada de 1 500 MW— debido a caudales en el río Coca de entre 120 y 130 m³/s.

A la par, las ventas de electricidad desde Colombia continúan en niveles que no cubren de forma sustancial el déficit ecuatoriano. El martes 20 de octubre, Cenace reportó una entrega de 31 MW a las 17:00, inferior a los 39 MW del lunes. Desde el 17 de octubre, los flujos colombianos oscilan entre 30 y 40 MW en horas vespertinas, lejos del límite técnico de la línea de interconexión regional fijado en 450 MW.

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