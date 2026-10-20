Esta es la energía que Colombia entrega a Ecuador

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Colombia envió 31 megavatios (MW) de energía a Ecuador a las 17:00 de este martes 20 de octubre de 2026, según los registros del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). El suministro disminuyó frente a los 39 MW registrados la tarde del lunes, en un momento en que el país busca cubrir su déficit energético y mantener las reservas de agua para la generación eléctrica.

La electricidad que llega desde Colombia proviene de generación térmica. Aunque el Gobierno anunció la reanudación de las exportaciones colombianas como parte de su estrategia para enfrentar la falta de energía, los volúmenes actuales están lejos de los que ambos países han manejado anteriormente.

La energía de Colombia no cubre el déficit energético de Ecuador

Colombia retomó las exportaciones eléctricas a Ecuador el 16 de octubre de 2026. El presidente Daniel Noboa informó sobre la medida mediante un mensaje de agradecimiento a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, el suministro registrado este martes fue de apenas 31 MW, frente a un déficit energético ecuatoriano estimado entre 1 000 y 1 200 MW. En otras palabras, la electricidad recibida desde Colombia representa una fracción pequeña de la energía que necesita cubrir el país.

La diferencia también se observa frente a la capacidad técnica instalada para la transmisión entre ambos países, fijada en 450 MW. Los 31 MW enviados equivalen a cerca del 7% de esa capacidad, sin que ello signifique que la infraestructura pueda utilizarse permanentemente a su máximo nivel.

Antes, las entregas colombianas a Ecuador habían oscilado entre 347 y 434 MW en promedio, según cifras del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (Cieepi). La cantidad actual está muy por debajo de esos registros.

La capacidad técnica para que Colombia entregue energía a Ecuador es de 450 MW. Foto: Flickr Ministerio de Energía

Colombia también enfrenta problemas para cubrir su demanda eléctrica

La reducción del suministro ocurre mientras Colombia también atraviesa dificultades energéticas. Según datos del operador de su Sistema Interconectado, XM, el déficit estimado de ese país es de 7 669 gigavatios hora (GWh), equivalente al 8,5% de su demanda.

Esta situación ayuda a entender por qué la electricidad que Colombia vende a Ecuador se mantiene en niveles bajos. El país vecino también necesita atender su propio consumo, por lo que el suministro disponible para exportación no alcanza los volúmenes que Ecuador recibió anteriormente.

Durante el fin de semana en que se reiniciaron las exportaciones, la energía que ingresó al Sistema Nacional Interconectado ecuatoriano sumó 0,91 gigavatios hora (GWh), de acuerdo con la plataforma de XM.

La caída de Mazar mantiene la presión sobre el sistema eléctrico

La disponibilidad limitada de energía colombiana coincide con la reducción del embalse de Mazar, una reserva importante para la generación hidroeléctrica de Ecuador. A las 18:00 del 20 de octubre, su nivel se ubicó en 2 121,21 metros sobre el nivel del mar, apenas seis metros por encima del nivel crítico establecido en 2 115 metros.

El Ministerio de Ambiente y Energía ha dispuesto desconexiones industriales de hasta 72 horas, pero la presión sobre la reserva continúa.

Durante su visita oficial a Perú, Noboa reconoció el 20 de octubre que la variabilidad climática ha complicado las medidas para enfrentar la crisis energética por los efectos del fenómeno de El Niño. “Con la variabilidad del clima lo ha vuelto sumamente difícil por más que hemos tomado muchas medidas para mitigar cualquier efecto”, señaló.

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