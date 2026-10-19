¿Cuánta energía le provee Colombia a Ecuador ahora que se retoma la venta?

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Colombia retomó la venta de energía a Ecuador desde el 16 de octubre de 2026. Este 19 de octubre de 2026, el suministro proveniente del país vecino llegó a 39 megavatios hora (MW/h), según el reporte del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) con corte a las 16:00 de este lunes.

La reanudación de las exportaciones ocurre en un momento en que Ecuador enfrenta un déficit energético de entre 1 000 y 1 200 MW. Aunque el regreso de la energía colombiana representa un apoyo para la operación del sistema, los volúmenes entregados están por debajo de la capacidad técnica de intercambio existente entre ambos países y todavía no existe información pública sobre los precios de las transacciones.

Energía de Colombia para Ecuador opera por debajo de la capacidad disponible

La capacidad técnica para que Colombia entregue electricidad a Ecuador es de 450 MW, mientras que las líneas de transmisión poseen una capacidad de transferencia de 500 MW, de acuerdo con la Comisión de Integración Energética Regional (CIER).

Esa capacidad equivale aproximadamente al 10% de la demanda máxima ecuatoriana, que supera los 4 500 MW. Sin embargo, el flujo efectivo ha sido menor.

Según la información del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (Cieepi), las entregas anteriores, se han movido entre 347 MW y 434 MW en promedio. Incluso, desde que se retomó el suministro se han registrado variaciones importantes. El 16 de octubre ingresaron 130 MW/h, mientras que este 19, el volumen se redujo a un rango de entre 35 MW y 39 MW.

La diferencia entre la capacidad disponible y la energía efectivamente entregada responde a las condiciones que afronta actualmente Colombia, que también atraviesa un período de estiaje asociado al fenómeno de El Niño.

El estiaje en Colombia limita la exportación de energía

El país vecino ha priorizado el abastecimiento de su demanda interna de electricidad debido a los efectos del estiaje.

La situación ha llevado al Gobierno colombiano a aplicar medidas de racionamiento de agua y energía, además de campañas dirigidas al ahorro de electricidad, agua y gas.

En ese contexto, el experto energético Alejandro Lucio señaló al medio colombiano Portafolio que la transmisión hacia Ecuador fue reanudada, pero que las condiciones climáticas hacen que el suministro tenga pocas probabilidades de consolidarse de manera sostenida y que su disponibilidad sea esporádica.

Por ahora, tampoco se han revelado los términos económicos del acuerdo. Cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, agradeció a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, por la reanudación del suministro, no se informaron detalles sobre los volúmenes contratados ni sobre los precios pactados.

Por qué la energía colombiana sigue siendo relevante para Ecuador

A pesar de los volúmenes limitados, los especialistas consideran que la importación tiene importancia para la administración de los recursos eléctricos disponibles en Ecuador.

Fabian Jami, presidente de la Comisión de Eficiencia Energética del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (Cieepi), explica que la llegada de esta energía permite gestionar mejor la generación térmica e hidroeléctrica existente y “contribuye a evitar apagones masivos”.

Según el experto, esta estrategia también se complementa con las desconexiones programadas del sector industrial, con el objetivo de preservar los niveles mínimos de operación de los embalses.

Ecuador mantiene la búsqueda de alternativas para cubrir el déficit energético

El consultor energético Darío Dávalos recuerda que Colombia había trabajado anteriormente en una resolución para desarrollar contratos de mediano plazo destinados al suministro de energía hacia Ecuador. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó debido al conflicto comercial que se produjo durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Para Dávalos, este mecanismo debería retomarse mientras Ecuador logra incorporar generación termoeléctrica suficiente para cubrir el déficit energético. A su criterio, la situación actual refleja la necesidad de fortalecer la capacidad de generación térmica nacional, en momentos en que la energía importada sigue llegando con restricciones y sin previsibilidad sobre los volúmenes que estarán disponibles en los próximos días.

Preguntas frencuentes de la energía de Colombia para Ecuador

❓ ¿Cuánta energía está vendiendo Colombia a Ecuador actualmente? El 19 de octubre de 2026, Colombia entregó entre 35 MW y 39 MW a Ecuador. Según el reporte de Cenace con corte a las 16:00, el suministro colombiano fue de apenas 39 MW/h. La exportación se retomó el 16 de octubre, cuando la entrega alcanzó 130 MW/h, pero posteriormente el volumen disminuyó. ❓ ¿Cuál es la capacidad máxima para exportar energía de Colombia a Ecuador? La capacidad técnica de entrega es de 450 MW. De acuerdo con la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), las líneas de transmisión tienen una capacidad de transferencia de hasta 500 MW, aunque la capacidad técnica para que Colombia suministre energía a Ecuador es de 450 MW. ❓ ¿Por qué Colombia no está enviando más energía a Ecuador? Porque Colombia prioriza el abastecimiento de su demanda interna. El país vecino atraviesa un período de estiaje asociado al fenómeno de El Niño, situación que ha llevado a aplicar racionamientos de agua y electricidad, además de campañas de ahorro de agua, energía y gas. ❓ ¿Puede la energía de Colombia cubrir el déficit eléctrico de Ecuador? No completamente. Ecuador enfrenta un déficit energético de entre 1 000 y 1 200 MW. Aunque la capacidad técnica de importación puede llegar a 450 MW, los volúmenes efectivamente entregados han sido inferiores y están lejos de cubrir por sí solos el faltante de energía del país. ❓ ¿Por qué es importante para Ecuador la energía que llega desde Colombia? Porque ayuda a administrar mejor los recursos eléctricos disponibles y a reducir el riesgo de apagones masivos.

Según Fabian Jami, presidente de la Comisión de Eficiencia Energética del Cieepi, la energía importada permite gestionar la generación térmica e hidroeléctrica existente y complementar las desconexiones del sector industrial, con el objetivo de mantener los embalses en niveles mínimos de operación.

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