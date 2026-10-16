Energía de Colombia vuelve a Ecuador ¿cuánto aliviará el déficit?

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La energía de Colombia a Ecuador volvió a fluir este 16 de octubre de 2026, nueve días después de que las exportaciones se paralizaran totalmente. El presidente Daniel Noboa anunció la reanudación de la venta y agradeció a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, por la operación.

El despacho se retoma mientras Ecuador enfrenta un déficit energético y una reducción de los flujos de agua que han generado preocupación por el desempeño de las hidroeléctricas. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, señaló que el suministro permitirá evitar la suspensión de energía en los hogares.

Energía de Colombia a Ecuador vuelve tras nueve días

Las exportaciones se habían detenido el 7 de octubre. Ese día, el operador del sistema interconectado colombiano, XM, reportó que las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo (TIE) registraron cero gigavatios hora. La medida fue adoptada para evitar el riesgo de desabastecimiento de energía en Colombia por el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano no ha precisado cuánto recibirá Ecuador ni durante cuánto tiempo se mantendrá la provisión. Tampoco se ha informado el precio.

La energía que Colombia envía a Ecuador proviene de centrales termoeléctricas que operen con combustibles líquidos como diésel o fuel oil, los cuales presentan costos de producción más elevados. El 5 de agosto, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló que Ecuador contrató la importación a un precio promedio de 33 centavos de dólar por kilovatio hora. Durante la gestión del expresidente Gustavo Petro, Colombia aumentó el precio a 65 centavos y hasta casi un dólar.

La capacidad colombiana frente al déficit de Ecuador

Aunque se desconoce el volumen que llegará, Colombia tiene capacidad para entregar 450 megavatios (MW), mientras que el déficit energético ecuatoriano se sitúa entre 1 200 y 1 300 MW.

Marco Acuña, integrante del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía (CCIE), considera que la energía de Colombia a Ecuador ayudará a evitar apagones generales. “Cualquier cantidad de energía siempre será válida y será bueno para una crisis que ya ha llegado a un punto crítico”, señala.

Antes de que se cortara la interconexión, Colombia entregaba entre el 5% y el 6% de la energía que consume Ecuador, aproximadamente 6 o 7 gigavatios hora diarios, según Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador.

El aporte colombiano también puede aliviar a Mazar

La reanudación ocurre mientras Mazar se mantiene cerca de su nivel crítico. Este viernes, el embalse alcanzó los 2 123,15 metros sobre el nivel del mar (msnm), según el reporte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con corte al mediodía. Esto lo ubica a poco más de ocho metros del nivel crítico de 2 115 msnm. A las 09:00 se habían registrado 2 123,09 msnm.

El nivel del embalse de Mazar ha registrado varias caídas en octubre. Foto: Archivo

Salinas explica que la energía de Colombia a Ecuador permitiría dejar de consumir parte del agua almacenada en Mazar y evitar que se agote la energía que proporciona esa hidroeléctrica. También podría funcionar como respaldo ante una contingencia en la red eléctrica cuando existan fuertes variaciones entre demanda y generación.

El volumen de electricidad será determinante

El consultor energético agrega que el aporte es importante, aunque todavía falta conocer su magnitud. “Es un aporte importante, sin embargo hay que estar a la expectativa respecto a la efectividad, es decir, cuántos megavatios por hora o en términos de energía cuántos megavatios hora nos brinda esa interconexión”, dice.

Acuña añade que el alivio también dependerá del agua que llegue a través de los caudales para disminuir la presión sobre Mazar.

Según el experto, Paute Molino y su embalse Amaluza están siendo sometidos a niveles muy críticos, una situación que puede perjudicar la infraestructura y la vida útil de las centrales.

Ecuador y Colombia mantienen una interdependencia

Frente a los cuestionamientos sobre una eventual dependencia, Salinas sostiene que existe una interdependencia energética, pues Ecuador también provee electricidad a Colombia durante determinados meses del año. “La energía más cara es aquella que no tenemos”, concluye.

Así, el efecto de la energía de Colombia a Ecuador dependerá, entre otros elementos señalados por los expertos, de cuánto suministro llegue finalmente a través de la interconexión.

Más información relacionada con la situación energética de Ecuador

Preguntas frecuentes de la energía que vende Colombia a Ecuador

❓ ¿Cuánto puede aportar la energía de Colombia a Ecuador? Colombia tiene capacidad para entregar hasta 450 MW. El volumen que efectivamente recibirá Ecuador aún no ha sido informado. El déficit energético del país se sitúa entre 1 200 y 1 300 MW. ❓ ¿La energía de Colombia a Ecuador ayudará a evitar apagones? El suministro ayudará y permitirá evitar apagones generales.

José Julio Neira señaló que permitirá evitar la suspensión de energía en los hogares, mientras Marco Acuña afirmó que cualquier cantidad será útil ante la crisis energética. ❓ ¿Cómo ayudará la energía de Colombia a Ecuador al embalse de Mazar? Permitirá reducir el uso del agua almacenada en Mazar.

Fernando Salinas explicó que la importación permitirá dejar de consumir parte del agua del reservorio. Este 16 de octubre, Mazar estaba en 2 123,15 msnm, a poco más de ocho metros del nivel crítico de 2 115 msnm. ❓ ¿Cuánta energía enviaba Colombia a Ecuador antes de suspender las exportaciones? Entre el 5% y el 6% de la energía que consume Ecuador.

Antes de la suspensión del 7 de octubre, Colombia entregaba aproximadamente 6 o 7 gigavatios hora diarios, según Fernando Salinas. ❓ ¿Cuánto costará la energía de Colombia a Ecuador? El precio de la nueva provisión no ha sido informado.

El 5 de agosto, Juan Carlos Blum señaló que Ecuador había contratado la importación a un precio promedio de 33 centavos de dólar por kilovatio hora. Durante la gestión de Gustavo Petro, Colombia elevó el precio a 65 centavos y hasta casi un dólar.

Te recomendamos