Mazar vuelve a bajar su embalse este 15 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La situación del embalse de Mazar volvió a mostrar señales de descenso este jueves 15 de octubre de 2026. La cota se ubicó en 2 124,30 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que deja a la principal reserva hidroeléctrica del país a nueve metros del nivel crítico fijado en 2 115 msnm, según el monitoreo de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

El nuevo retroceso ocurre apenas dos días después de que el embalse de Mazar, ubicado en el Austro del Ecuador, registrara una recuperación superior a un metro y alcanzara una cota de 2 125,45 msnm.

Mazar ha perdido 26 metros en dos meses

La reducción acumulada del embalse de Mazar se ha profundizado durante los últimos dos meses.

De acuerdo con los registros de Celec, el 15 de agosto de 2026 la represa registraba una cota de 2 150,65 msnm. Desde entonces, el nivel descendió 26 metros.

Entre las causas del descenso se encuentra el adelantamiento del estiaje desde septiembre, situación que ha generado estrés hídrico en la central.

Menos lluvias reducen el ingreso de agua

La disminución de las precipitaciones ha afectado directamente el caudal que alimenta la represa. Según los reportes de este jueves, el ingreso de agua alcanzó 20,08 metros cúbicos por segundo (m³/s). En condiciones normales, el aporte hídrico suele ubicarse entre 75 y 90 m³/s.

La menor disponibilidad de lluvias ha reducido significativamente el volumen de agua que llega al embalse, lo que influye en la evolución de sus niveles.

Las precipitaciones no llegarán, como se requiere para recuperar el embalse. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que para este viernes 16 y sábado 17 de octubre las lluvias pronóstico del clima previsto para Azuay estima lluvias aisladas y dispersas.

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La operación de la central añade presión al embalse

El déficit hídrico también se ha visto condicionado por la continuidad de las operaciones en Mazar. Pese a la disminución del caudal, la central ha seguido funcionando para compensar la menor generación de Coca Codo Sinclair, ubicada en la Amazonía ecuatoriana.

Esta necesidad operativa se produce en un contexto de menor disponibilidad de agua tanto en Mazar como en otras centrales del sistema.

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Coca Codo Sinclair también registra menor caudal

Los reportes de Celec indican que Coca Codo Sinclair operó con un caudal de 166 metros cúbicos por segundo.

Ese volumen se encuentra por debajo del rango que solía considerarse óptimo para la central, situado entre 240 y 250 m³/s.

La combinación de menores aportes hídricos y la necesidad de mantener la generación eléctrica forma parte del escenario que actualmente enfrenta el sistema hidroeléctrico vinculado al embalse de Mazar.

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