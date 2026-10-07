Colombia deja de vender energía a Ecuador y prioriza su demanda interna

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Las exportaciones de electricidad de Colombia hacia Ecuador mediante las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo (TIE) registran cero gigavatios hora (GWh) desde el 7 de septiembre de 2026 hasta la fecha de corte de la respuesta proporcionada por XM. La conexión eléctrica entre ambos países continúa activa, según el operador colombiano.

Desde el 7 de septiembre se aplicaron las medidas previstas para el período de riesgo de desabastecimiento en Colombia. La regulación restringe las exportaciones y exige atender primero el consumo nacional, aunque permite ventas al exterior bajo condiciones específicas.

La conexión eléctrica entre Ecuador y Colombia continúa operativa

XM explicó que el enlace entre los dos países puede registrar flujos de potencia inadvertidos, propios del funcionamiento de los sistemas interconectados. Estos movimientos no necesariamente corresponden a exportaciones programadas.

La conexión también proporciona respaldo técnico ante situaciones como la salida inesperada de equipos, cambios en la demanda o variaciones en la generación. Su operación facilita la respuesta de ambos sistemas y la recuperación de su funcionamiento.

Por ello, la presencia de flujos físicos de electricidad no demuestra, por sí sola, una reanudación de las ventas comerciales. Las exportaciones programadas deben cumplir las condiciones del mercado y la regulación aplicable.

Colombia debe cubrir primero su demanda nacional

El artículo 14 y el anexo 3 de la Resolución CREG 101 127 de 2026 establecen las condiciones para exportar energía durante el período de riesgo de desabastecimiento. La normativa exige atender la totalidad de la demanda colombiana antes de realizar exportaciones.

Además, solo permite exportar para suplir generación de seguridad en el país importador. Para ese propósito, habilita determinados recursos solares, eólicos e hidráulicos en condición de vertimiento, bajo las condiciones previstas, así como centrales térmicas que operen con combustibles líquidos.

Las exportaciones tampoco pueden comprometer el cumplimiento de la generación térmica mínima exigida para Colombia. Su liquidación debe incorporar todos los costos asociados a la entrega de electricidad.

La Circular CREG 343, publicada el 5 de septiembre de 2026, activó el mecanismo para sostener la confiabilidad del sistema y dispuso su aplicación para la operación del 7 de septiembre. El documento aclara que se trata de una medida preventiva y que el período de riesgo no implica, por sí mismo, racionamiento programado.

Las exportaciones acumularon unos 165 millones de dólares

Entre enero de 2025 y agosto de 2026, las ventas de electricidad hacia Ecuador sumaron aproximadamente 165,01 millones de dólares, de acuerdo con los valores presentados a partir de la información de XM. De ese total, unos 110,69 millones corresponden a 2025 y 54,32 millones a los primeros ocho meses de 2026.

Durante 2025, enero registró alrededor de 58,24 millones de dólares; febrero, 17,43 millones; y marzo, 1,14 millones.

Entre los valores reportados para el segundo semestre constan aproximadamente 2,45 millones de dólares en agosto, 4,57 millones en septiembre y 20,99 millones en diciembre.

Agosto concentró la mayor parte del valor exportado en 2026

Enero de 2026 registró ventas equivalentes a unos 12,38 millones de dólares. En febrero, el monto descendió a aproximadamente 32 027 dólares.

Los valores alcanzaron unos 99 502 dólares en marzo; 105 410 dólares en abril; 154 228 dólares en mayo; 140 547 dólares en junio; y 194 651 dólares en julio.

En agosto, las exportaciones sumaron aproximadamente 41,21 millones de dólares, cerca del 76% del valor acumulado durante los primeros ocho meses del año.

Según la respuesta de XM, desde el 7 de septiembre y hasta el corte de la información entregada, las exportaciones hacia Ecuador mediante las TIE registraron cero GWh.

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