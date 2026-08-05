Colombia reanuda la exportación de energía a Ecuador para reforzar su sistema eléctrico

Colombia reanuda este miércoles 5 de agosto las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador, con una programación cercana a los 8,6 gigavatios hora por día (GWh/día). El volumen permitiría cubrir más del 8 % de la demanda ecuatoriana.

El anuncio lo realizó el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, mediante su cuenta de X. El funcionario aseguró que la medida responde a las necesidades de seguridad del sistema eléctrico de Ecuador.

La energía programada utilizará aproximadamente el 78% de la capacidad total de los enlaces internacionales habilitados para la exportación hacia territorio ecuatoriano.

Exportaciones alcanzarán hasta 450 megavatios

El perfil horario divulgado por Palma establece una exportación total de 8,67 GWh durante la jornada. Los envíos comenzarán con 125 megavatios (MW) en el primer periodo y aumentarán progresivamente durante la madrugada.

La mayor transferencia será de 450 MW y se mantendrá entre los periodos ocho y 11. Las exportaciones oscilarán principalmente entre 351 y 440 MW, mientras que en los últimos periodos del día se ubicarán entre 270 y 415 MW.

Antes de dejar el Gobierno del presidente @petrogustavo, Colombia vuelve a tender la mano al hermano pueblo ecuatoriano.



Desde mañana, 5 de agosto, se reinician las exportaciones de energía hacia Ecuador.



Se han programado cerca de 8,6 GWh/día de exportaciones, una cantidad que… pic.twitter.com/bMOkhvRNZT — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) August 5, 2026

Esta programación busca aportar energía al sistema ecuatoriano durante diferentes momentos de consumo, dentro de la capacidad disponible en las conexiones eléctricas entre ambos países.

Colombia condicionó la medida a la protección de sus embalses

Palma indicó que la reactivación se decidió después de garantizar la conservación del agua almacenada en los embalses colombianos. Según el ministro, esta condición permite proteger la seguridad energética de su país y fortalecer su capacidad para enfrentar el fenómeno de El Niño.

El funcionario sostuvo que el abastecimiento interno de Colombia se mantuvo como la primera consideración antes de habilitar nuevamente los intercambios eléctricos con Ecuador.

La publicación no precisó durante cuánto tiempo permanecerán activas las exportaciones ni si el volumen diario se mantendrá en los niveles anunciados.

Empresas podrán firmar contratos para exportar energía

El Gobierno colombiano también activó mecanismos para permitir que las empresas del sector eléctrico de ambos países celebren contratos de exportación.

De acuerdo con Palma, esta posibilidad no había sido habilitada durante los 23 años de transacciones eléctricas entre Colombia y Ecuador. El Ministro señaló que los acuerdos empresariales podrían contribuir a estabilizar los precios de la energía exportada.

El funcionario presentó la decisión como parte de la cooperación energética bilateral y dirigió un mensaje al presidente Daniel Noboa, en el que afirmó que quedaron preparadas las condiciones para restablecer el flujo de electricidad a través de la frontera.

Palma también pidió reciprocidad a Ecuador y cuestionó lo que calificó como “oportunismo político”. Estas declaraciones fueron emitidas antes de su salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Colombia exportación de energía a Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Cuánta energía exportará Colombia hacia Ecuador? Colombia programó una exportación cercana a 8,6 gigavatios hora por día desde este miércoles 5 de agosto.

Según el ministro Edwin Palma, ese volumen permitiría cubrir más del 8% de la demanda eléctrica ecuatoriana. ❓¿Cuánta capacidad de los enlaces eléctricos se utilizará? La energía programada ocupará aproximadamente el 78% de la capacidad total de los enlaces internacionales habilitados entre Colombia y Ecuador.

La transferencia máxima prevista será de 450 megavatios durante varios periodos de la jornada. ❓¿Por qué Colombia reanudó las exportaciones de energía? El Ministro colombiano señaló que la medida responde a las necesidades de seguridad del sistema eléctrico ecuatoriano.

La decisión fue adoptada después de garantizar la conservación del agua almacenada en los embalses y el abastecimiento interno de Colombia. ❓¿Durante cuánto tiempo Colombia enviará electricidad a Ecuador? La publicación oficial no precisó hasta cuándo permanecerán activas las exportaciones.

Tampoco se informó si el volumen diario de aproximadamente 8,6 gigavatios hora se mantendrá sin cambios durante las siguientes jornadas. ❓¿Qué cambia para las empresas eléctricas de ambos países? El Gobierno colombiano habilitó mecanismos para que empresas de Ecuador y Colombia puedan suscribir contratos de exportación de energía.

Según Edwin Palma, esta posibilidad no había estado disponible durante los 23 años de intercambios eléctricos y podría contribuir a estabilizar los precios.

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