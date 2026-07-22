Colombia reabre la venta de energía a Ecuador para afrontar el estiaje en 2026

Ecuador volverá a contar con la posibilidad de importar electricidad desde Colombia. Esto ocurre luego de que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia expidiera la Resolución 40306 que establece lineamientos para reactivar el intercambio energético internacional con países fronterizos. La medida permitirá restablecer las Transacciones Internacionales de Energía (TIE) entre ambos países en los próximos días, según anunció el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma.

Contexto del estiaje en Ecuador

La decisión se conoce cuando Ecuador se prepara para el período de estiaje, previsto para finales de septiembre. Esta temporada se caracteriza por la disminución de los caudales de los ríos que abastecen las principales centrales hidroeléctricas, lo que históricamente incrementa la necesidad de reforzar el suministro eléctrico mediante importaciones desde Colombia.

Objetivos y limitaciones de la resolución

La resolución firmada el 9 de julio de 2026 tiene como objetivo facilitar el intercambio energético internacional. Busca optimizar el uso de la infraestructura existente y promover la integración energética regional mediante la rehabilitación y operación de interconexiones eléctricas con países fronterizos. Sin embargo, también establece límites claros. El documento señala que la operación no podrá poner en riesgo la seguridad, confiabilidad y continuidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) colombiano.

Condiciones para las exportaciones

Además, dispone que el Centro Nacional de Despacho (CND) podrá limitar, reducir o suspender los intercambios internacionales cuando las condiciones operativas del sistema así lo requieran. Las exportaciones solo podrán programarse cuando exista energía suficiente para atender la demanda nacional colombiana. Por lo tanto, el abastecimiento interno continuará siendo la prioridad del Gobierno colombiano.

Citas relevantes del ministro colombiano

En un mensaje publicado en la red social X, Palma sostuvo: “Cuando llegan las sequías y el Fenómeno de El Niño, Colombia y Ecuador siempre han tendido la mano del otro lado de la frontera”. Además, enfatizó que la energía “no puede ser rehén de las diferencias políticas” y anunció que las TIE se restablecerán en los próximos días.

Tensiones comerciales previas

La reactivación del intercambio ocurre después de que Colombia suspendiera las exportaciones hacia Ecuador en enero de 2026 debido a tensiones comerciales entre ambos países y decisiones adoptadas para garantizar el abastecimiento interno colombiano. Con el nuevo marco regulatorio, los intercambios volverán a realizarse mediante agentes privados bajo las reglas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Reacciones del sector energético colombiano

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), cuestionó la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Castañeda afirmó: “A última hora aparecen las soluciones que no llegaron en cuatro años” y pidió una vigilancia estricta sobre el manejo de los recursos públicos destinados al sector.

En una publicación en su cuenta de X, el dirigente gremial afirmó que “a última hora aparecen las soluciones que no llegaron en cuatro años” y señaló que la actual situación energética responde, a su juicio, a decisiones que frenaron la inversión, generaron incertidumbre y desordenaron el sector eléctrico.

Castañeda también manifestó que la coyuntura “no se resuelve con decretos de despedida ni con figuras excepcionales mal utilizadas” y pidió una vigilancia estricta sobre el manejo de los recursos públicos destinados al sector. Asimismo, sostuvo que “no fue la naturaleza, fue la mala política” y aseguró que el acuerdo anunciado por el Ejecutivo colombiano “todavía no ha sido ejecutado”.

Planes técnicos y seguimiento

La Resolución 40306 también ordena que los operadores presenten planes técnicos para identificar riesgos y limitaciones de infraestructura. Además, establece reportes trimestrales a las autoridades del sector y una evaluación anual sobre el impacto en la seguridad energética y confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.