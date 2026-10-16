Daniel Noboa anuncia que Colombia reiniciará despacho de energía hacia Ecuador

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El presidente de la República, Daniel Noboa, agradeció al presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, por el reinicio del despacho de energía hacia Ecuador.

Con este mensaje publicado este viernes 16 de octubre de 2026, el primer mandatario confirma que Colombia retomará la venta de energía eléctrica para el país.

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Colombia reinicia su despacho de energía para Ecuador

A través de un pronunciamiento público, el mandatario expresó su reconocimiento al presidente colombiano por la reanudación del suministro eléctrico.

“Gracias, Aberlardo De La Espriella, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos”, señaló.

Gracias, @ABDELAESPRIELLA, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 16, 2026

Respaldo entre Colombia y Ecuador

En su mensaje, Noboa destacó la importancia de la cooperación entre naciones frente a situaciones complejas. “Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles”, agregó el presidente.

El pronunciamiento se produjo tras el reinicio del despacho de energía desde Colombia hacia Ecuador.

Colombia había suspendio el envío de energía en septiembre

El pasado 7 de septiembre de 2026, Colombia había suspendido el envío de electricidad a Ecuador debido a restricciones que obligaban al país vecino a priorizar el abastecimiento de su demanda interna ante los riesgos de suministro energético por el fenómeno de El Niño.

Es así como la regulación restringía las exportaciones, exigiendo atender primero el consumo nacional, aunque permitía ventas al exterior bajo condiciones específicas.

Entre enero de 2025 y agosto de 2026, las ventas de electricidad hacia Ecuador sumaron aproximadamente 165,01 millones de dólares, de acuerdo con los valores presentados a partir de la información de XM.

Déficit energético en Ecuador

El anuncio de Noboa se produce en medio de las dificultades en el sector eléctrico por la disminución de los caudales que alimentan los embalses de las principales centrales eléctricas del país.

El miércoles 14 de octubre de 2026 el presidente anunció trabajos de mantenimiento e inversión en la infraestructura eléctrica desde el sábado 17 de octubre ante los posibles incidentes asociado a El Niño. Noboa no precisó detalles sobre horarios, centrales que serán intervenidas ni los trabajos específicos que se ejecutarán en la infraestructura energética del país.

Así está Mazar este 16 de octubre de 2026

Según el Monitoreo de Hidroeléctricas, la central hidroeléctrica Mazar-Paute registró una cota de 2 123,22 metros sobre el nivel del mar, lo que representa una disminución de un metro en las últimas 24 horas frente a los 2 124,22 metros reportados el día anterior.

Pese a este descenso, el embalse se mantiene a 8,22 metros del nivel crítico establecido en 2 115 metros sobre el nivel del mar y a 25,22 metros del nivel de apagado total, fijado en 2 098 metros.

En cuanto a su operación, el complejo registra un caudal de 17,26 metros cúbicos por segundo, con una reducción del 29,75 % en las últimas tres horas. La generación alcanza los 130,62 MWh, equivalente al 76,83 % de su capacidad instalada, mientras que las dos turbinas disponibles permanecen activas y en funcionamiento.

Colombia reinicia despacho de energía para Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué anunció Daniel Noboa sobre el suministro eléctrico desde Colombia? Colombia reiniciará el despacho de energía hacia Ecuador.

El presidente Daniel Noboa agradeció al mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, por reanudar el suministro eléctrico y destacó que ambos países se respaldan en momentos complejos. ❓ ¿Por qué Colombia había suspendido la venta de energía a Ecuador? Por restricciones destinadas a priorizar la demanda interna de Colombia.

El envío de electricidad se suspendió el 7 de septiembre de 2026 debido a medidas relacionadas con los riesgos de abastecimiento energético provocados por el fenómeno de El Niño, aunque las exportaciones podían realizarse bajo ciertas condiciones. ❓ ¿Cuánto dinero generaron las ventas de electricidad de Colombia hacia Ecuador? Aproximadamente 165,01 millones de dólares.

Entre enero de 2025 y agosto de 2026, las exportaciones de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador alcanzaron ese monto, según datos elaborados a partir de información de XM. ❓ ¿Qué situación atraviesa el sector eléctrico ecuatoriano? Un déficit energético asociado a la reducción de caudales en los embalses.

El anuncio del reinicio del suministro colombiano se produce mientras Ecuador enfrenta dificultades por la disminución de los caudales que alimentan las principales centrales hidroeléctricas del país. ❓ ¿Cuál es la situación actual de la hidroeléctrica Mazar-Paute? Su nivel bajó un metro en las últimas 24 horas y se ubica a 8,22 metros del nivel crítico.

Al 16 de octubre de 2026, el embalse registra una cota de 2 123,22 metros sobre el nivel del mar. Aunque continúa operando por encima de los límites críticos, mantiene una tendencia descendente respecto al día anterior.

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