Oposición colombiana advierte a Abelardo De la Espriella de una huelga general

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El exministro de Trabajo Antonio Sanguino anunció que las movilizaciones en Colombia continuarán si el Gobierno no modifica sus decisiones. En declaraciones a EFE, el dirigente del partido Alianza Verde advirtió que la protesta podría convertirse en un paro nacional indefinido.

“Vendrán otras jornadas de movilización”, afirmó Sanguino durante las manifestaciones que se llevaron a cabo el miércoles, 14 de octubre de 2026, en Bogotá y otras regiones del país.

El exfuncionario sostuvo que las protestas expresan el rechazo a las decisiones y los anuncios del nuevo Ejecutivo. También acusó a la Administración de buscar el desmonte de las principales reformas sociales impulsadas por el expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

Reformas laborales y pensiones centran las críticas al Gobierno

Según Sanguino, las medidas del nuevo Gobierno podrían revertir avances laborales, afectar el salario mínimo y retrasar la reforma pensional.

Estos cuestionamientos motivaron la participación de miles de personas en las calles, de acuerdo con el exministro. Durante la Administración de Petro, Sanguino estuvo al frente de la cartera de Trabajo, que impulsó la reforma laboral.

La jornada reunió a organizaciones indígenas, sindicatos de maestros y representantes del partido izquierdista Pacto Histórico. Los manifestantes defendieron la continuidad de las reformas sociales promovidas por el anterior Gobierno.

Primera gran protesta contra Abelardo de la Espriella

Las movilizaciones de este miércoles constituyeron la primera gran expresión de rechazo en las calles contra el Gobierno de De la Espriella, que asumió el poder el pasado 7 de agosto, informó EFE.

La convocatoria tuvo como escenario principal la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, donde miles de simpatizantes permanecieron bajo una fuerte lluvia.

El expresidente Gustavo Petro tenía prevista una intervención ante los asistentes. Sin embargo, su presencia fue breve y finalmente no pronunció el discurso esperado.

Los sectores opositores mantienen la presión sobre el Ejecutivo y advierten que nuevas movilizaciones podrían desembocar en una huelga nacional en noviembre, según EFE.

Con información de EFE

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