Abelardo De la Espriella expresa su apoyo a Flávio Bolsonaro

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó el domingo, 4 de octubre de 2026, su respaldo al senador Flávio Bolsonaro durante el recuento de las elecciones presidenciales de Brasil. El candidato brasileño encabezaba provisionalmente los resultados frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

De la Espriella publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a Brasil. En él afirmó que su apoyo estaba con el país y deseó que se produjera un cambio político. También envió un “abrazo grande” a Flávio Bolsonaro, a quien calificó como un amigo.

Abelardo De la Espriella respalda a Flávio Bolsonaro

Según EFE, el mandatario colombiano reaccionó mientras avanzaba el escrutinio de la primera vuelta electoral brasileña. En ese momento, Bolsonaro mantenía una ventaja sobre Lula, aunque todavía no estaba definido si habría una segunda vuelta.

El mensaje de De la Espriella se produjo en medio de una jornada electoral marcada por una fuerte polarización política. Los brasileños votaron para elegir presidente, gobernadores, diputados y senadores.

Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio

Con el 64,81 % de las secciones contabilizadas, Flávio Bolsonaro obtenía el 49,58 % de los votos. Lula da Silva registraba el 42,25 %, de acuerdo con los datos oficiales divulgados durante el recuento.

EFE señaló que el candidato del Partido Liberal buscaba superar el 50 % de los votos para evitar una segunda vuelta. Sin embargo, el avance del escrutinio podía modificar los porcentajes.

Brasil se prepara para una segunda vuelta

La elección movilizó a unos 158,7 millones de votantes. Además de la Presidencia, estuvieron en disputa cargos legislativos y gobiernos regionales.

De acuerdo con EFE, Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y asumió la candidatura presidencial como heredero de su proyecto político. Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado y permanece bajo prisión domiciliaria.

Si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos válidos, los dos más votados deberán enfrentarse nuevamente el 25 de octubre.

Con información de EFE

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