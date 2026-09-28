Abelardo De la Espriella propone atenuar penas a los corruptos que delaten a sus cómplices

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió a la Justicia evaluar beneficios para las personas investigadas por corrupción que entreguen pruebas y delaten a sus posibles cómplices. La propuesta busca facilitar nuevas investigaciones sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro.

De la Espriella propone beneficios a corruptos

Durante una alocución televisiva, el mandatario planteó que los investigados puedan acceder a penas atenuadas si colaboran con la Justicia y aportan pruebas. Según EFE, De la Espriella afirmó que quienes participaron en la cadena de corrupción deben responder ante las autoridades.

El presidente sostuvo que los investigados deben contribuir al esclarecimiento de los hechos y reparar el daño causado al Estado. También pidió que quienes estén involucrados entreguen información sobre otros posibles participantes.

Presidente apunta al Gobierno de Gustavo Petro

De la Espriella vinculó su propuesta con investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el Gobierno de Gustavo Petro, quien gobernó Colombia entre 2022 y 2026.

El mandatario calificó a la anterior administración de forma negativa y aseguró que existió una grave afectación de los recursos públicos. EFE señaló que De la Espriella hizo estas declaraciones al referirse, entre otros casos, a la investigación contra el expresidente del Senado Iván Name.

El jefe de Estado insistió en que los responsables deben enfrentar consecuencias judiciales, aunque planteó beneficios para quienes colaboren con las autoridades.

Colombia busca alivio financiero ante crisis fiscal

El presidente también relacionó la situación de las finanzas públicas con las presuntas irregularidades que atribuye al Gobierno anterior. Según EFE, afirmó que Colombia atraviesa una situación fiscal crítica.

En ese contexto, De la Espriella anunció que ordenó al Ministerio de Hacienda iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo es buscar una salida negociada para la crisis financiera.

El FMI suele otorgar préstamos a sus países miembros bajo determinadas condiciones. Estas pueden incluir medidas de ajuste y cambios en las políticas económicas.

La propuesta del presidente sobre los investigados deberá desarrollarse dentro de las normas colombianas y mediante las autoridades competentes.

Con información de EFE

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