Abelardo de la Espriella anuncia que la Policía podrá entrar en universidades 

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció el domingo 14 de septiembre de 2026, que la Policía podrá ingresar a las universidades del país cuando se registren hechos de violencia, vandalismo o terrorismo. El mandatario afirmó que la autonomía universitaria no está por encima del orden público.

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, señaló De la Espriella durante una alocución difundida en sus redes sociales. Según informó EFE, el presidente sostuvo que los campus no están fuera del alcance de la Constitución, la ley o la autoridad estatal.

Policía podrá intervenir en universidades de Colombia

El Gobierno anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar las protestas pacíficas de actuaciones que impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

De acuerdo con EFE, De la Espriella aseguró que su Administración garantizará las manifestaciones pacíficas que se desarrollen dentro del marco legal. Sin embargo, advirtió que el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra civiles o miembros de la fuerza pública no serán considerados formas de protesta.

El presidente señaló que la Policía será la “primera autoridad operativa” para atender estos casos. También podrá intervenir cuando, según las autoridades, desde los campus se preparen actos vandálicos o terroristas.

Gobierno anuncia protocolo para protestas universitarias

De la Espriella afirmó que la medida pretende proteger a los estudiantes que buscan estudiar, debatir y protestar de manera pacífica. Al mismo tiempo, advirtió que quienes utilicen las universidades para preparar ataques o almacenar elementos destinados a actos violentos enfrentarán acciones de las autoridades.

El mandatario insistió en que los campus deben mantener su función académica y no convertirse en espacios para la violencia.

De la Espriella rechaza violencia en los campus

“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó el presidente.

EFE señaló que De la Espriella también defendió la actuación estatal frente a quienes agredan a ciudadanos o integrantes de la fuerza pública.

El mandatario concluyó que las universidades deben ser espacios destinados al “conocimiento, las ideas y el debate”.

Con información de EFE

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