Juez ordena a De la Espriella retirar publicaciones con cadáveres

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Un juez de Bogotá ordenó el miércoles, 9 de septiembre de 2026, retirar temporalmente de las redes sociales oficiales publicaciones en las que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá. Se trata de una medida cautelar dentro de una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio.

Según EFE, el recurso cuestiona la difusión de las imágenes por una posible afectación de derechos fundamentales. El planteamiento pone especial atención en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Publicaciones de la Presidencia bajo revisión judicial

La orden afecta contenidos publicados el 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram. Las imágenes están relacionadas con las operaciones militares Azarías, en Miraflores, Guaviare, y Centinela de la Patria, en Riohacha, La Guajira.

En las publicaciones del 2 de septiembre, De la Espriella aparece caminando entre bolsas blancas que contienen al menos 23 cuerpos. Los fallecidos fueron abatidos durante operaciones contra disidencias de las FARC.

En las imágenes del 4 de septiembre, el mandatario muestra a periodistas cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas. Estos corresponden a un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El juez ordenó ocultar las publicaciones mientras analiza si su contenido puede considerarse violento o explícito.

Gobierno colombiano podrá defender las publicaciones

La Presidencia y el mandatario cuentan con dos días para presentar sus argumentos. Por ello, la medida no representa una decisión definitiva sobre la tutela.

EFE señaló que el juzgado también vinculó al proceso a Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio TIC y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La decisión se conoce días después de que la Defensoría del Pueblo cuestionara la exhibición de los cuerpos. Su titular, Iris Marín, pidió al Gobierno evitar una competencia de crueldad con los grupos armados.

“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, afirmó Marín, según EFE.

Con información de EFE

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